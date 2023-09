Masacre en Huila: así conmemoraron primer año del asesinato de siete policías

Las familias, hoy, continúan con las heridas abiertas, esperando justicia y con la esperanza que el Gobierno Nacional cumpla la promesa que les hizo en aquel entonces. “Hoy más que nunca, como todos los días, lo recuerdo, no me hago a la idea que mi hijo esté muerto, hago de cuenta que está de viaje. Ese día viernes, como hoy, para mí ha sido un día muy duro”, dijo al diario La Nación, Luis Octavio Sabí Escarpeta, padre del fallecido Sargento Luis Alberto Sabí, comandante del puesto de policía en San Luis.

Y agregó que: “aquí cuando ocurrió la masacre vino hasta el presidente de la República, Gustavo Petro, nos manifestó que las familias de los policías no estábamos solos, pero ya pasó un año y no ha cumplido nada y por supuesto que esto es un dolor que solo sentimos los familiares ”.

Las familias de los policías cuestionan la lentitud con la que se ha manejado este caso, que enlutó a todo un país. “¿Por qué no permiten que el único sobreviviente hable con nosotros?, él si nos puede decir la verdad de lo que pasó, porque no hubo testigos, y si los hubo, nadie se atreve a hablar”, señaló al citado medio, Luis Octavio Sabí Escarpeta.

La masacre

Tras la complejidad del caso, por tratarse de una emboscada, donde no hay cámaras de seguridad, no se cuenta con testigos, o por lo menos la gente no quiere hablar por miedo a represalias. La Fiscalía decidió adoptar parte de la estrategia que se usó para llegar a los responsables del crimen del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci.