“Me dijeron que se acababa de ir el señor que votó”: denuncian suplantación electoral

En medio de la jornada electoral que avanza este domingo 13 de marzo, un ciudadano denunció otro caso de suplantación electoral. Al parecer, luego de asistir a las urnas para ejercer su derecho al voto, el hombre se dio cuenta que alguien más había sufragado con su número de documento de identidad.

Desde Caracol Noticias, Óscar Rodríguez reveló que luego de ir a votar le dijeron que hacía algunos minutos alguien había presentado su documento de identidad, por lo que él afirmó que esta había sido una cédula falsa, mientras tanto, Rodríguez habría perdido su derecho de sufragar para el Congreso de la República.

“Voy a colocar la denuncia a ver qué pasó. Imagínese, me acabé de acercar y me encuentro con esa sorpresa y lo peor es que me dicen que acababa de irse el señor que votó con mi número de documento”, fueron las palabra de Rodríguez para el medio mencionado, confirmando que estaría dispuesto hacer valer su derecho vulnerado ante las autoridades.

Al parecer, el hecho habría tenido lugar en el pabellón cuatro del puesto de votación en Corferias, Bogotá. Sin embargo, en este mismo lugar se habrían presentado otro tipo de irregularidades a la hora de ejercer el derecho al voto.

Tras la caída de la página de la Registraduría, muchos ciudadanos se quejaron del cambio de los puestos, así como de las mesas de votación sin que este se viera reflejado en la página oficial del ente gubernamental. Incluso, las denuncias por este tipo de irregularidad ascienden a más de 100 en la capital del país.

Fue el caso de una mujer que según cuenta, durante 45 años había estado votando en el puesto de Corferias, sin embargo, para los comicios de este 13 de marzo, María Helena Pineda, llegó al lugar como acostumbraba y se dio cuenta que ya no estaba registrada para sufragar en ese punto de la ciudad.

“Yo siempre he votado acá, llevo casi 45 a 50 años y hoy no aparezco”, afirmó Pineda para el medio mencionado, agregando que este domingo se iría de Corferias sin ejercer su derecho al voto, ya que no sabía por qué le habían cambiado su lugar de votación sin que ella misma lo solicitara a la Registraduría, y por los problemas que tenía la página del ente gubernamental, tampoco podía buscar cuál era su actual punto para sufragar.

Ataque a la página de la Registraduría

Desde el inicio de la jornada electoral que se dio a partir de las 8:00 de la mañana la página web de la Registraduría General de la Nación no funcionaba de manera correcta. Quienes querían consultar su punto de votación no podían hacerlo ni desde la aplicación para celulares llamada InfoVotantes, ni tampoco por medio de la página de internet.

De acuerdo con el registrador, desde hace varias semanas se venía advirtiendo que existía una “amenaza real”, sobre un posible ataque cibernético que finalmente terminó por darse. El funcionario aseguró que ya se habían hecho simulacros y por eso se respondió oportunamente al ataque virtual.

“Frente a los jurados e intervención en política el ataque cibernético se probó y ahora a las cuatro de la tarde que arranca el conteo estamos robusteciendo nuestra plataforma y toda la ciberseguridad del sistema y como Registraduría estamos cumpliendo las 112.000 mesas y hasta el momento, a los cambios de puestos de votación se les ha hecho el cambio”, afirmó Alexander Vega, registrador nacional.