Metro de Medellín podría entrar en crisis por incumplimientos de pagos; el alcalde Quintero culpó a los gobiernos anteriores

El Metro de Medellín, orgullo de los paisas y de todo un país, atraviesa una crisis que según la organización de monitoreo ‘Medellín Cómo Vamos’, no se trata del manejo del sistema sino con un presunto incumplimiento de la actual Alcaldía de la ciudad para responder por los recursos que sostienen la empresa de transporte.

La preocupación trasciende, debido a que en un documento de ‘Medellín Cómo Vamos’ indican que durante la actual administración de la Alcaldía de Medellín, muchos de los recursos para cubrir el déficit operario no se han transferido, donde a la fecha se adeuda cerca de 154 mil millones de pesos.

“El municipio de Medellín se comprometió con el Metro a pagar unos recursos que durante esos dos últimos años no se han venido pagando con la frecuencia que corresponde, por lo tanto ese fondo que alimenta esa tarifa pues tiene un déficit de 150.000 millones de pesos”, dijo Luis Fernando Agudelo, director de esta organización.

Por otro lado, en un contrato que firmó la Alcaldía de Medellín y la empresa Metro hace aproximadamente 10 años, quedó en evidencia que el municipio se había comprometido a girar unos recursos con el fin de garantizar la operación del Metroplús, pero además, para que la empresa pueda pagar a los operadores de los buses.

Y es que actualmente el déficit financiero del Metro para el sistema de buses y Metroplús alcanza los 154.000 millones de pesos, 72.000 millones con los concesionarios y el resto con el sistema Metro. Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, esta situación se debe a los malos manejos financieros de los gobiernos anteriores.

El alcalde Daniel Quintero aseguró que su administración es la que más ha invertido en el sistema, sin embargo un contrato firmado durante la administración de Aníbal Gaviria tiene en aprietos el déficit que sigue creciendo y favorece a los concesionarios.

“A esos empresarios privados, Alonso Salazar, les entregó el sistema de Metroplús, les entregó unas cuencas en especial, es decir un sistema de buses, y les prometió lo siguiente: que la Alcaldía les iba a pagar por kilómetro recorrido, no por pasajero, imagínese el negocio, yo hago el recorrido y así no recoja la gente igual pagamos, otras administraciones del área metropolitana empezaron hacer un montón de rutas y frecuencias en las que no hay pasajeros”, denunció el mandatario.

Por otro lado, el secretario de Hacienda de Medellín, Óscar Hurtado, sostuvo que, para 2020 el déficit era de 111.000 millones; para 2021, 106.000 millones; y para 2022, 70.000 millones, sumando en total 287.000 millones en los tres años.

“Actualmente tenemos 61 mil millones de pesos en caja para abonar a esa deuda y además estamos presentando al Concejo un proyecto de vigencias futuras, no solo para terminar de pagar la deuda sino para garantizar el pago de la concesión hasta el año 2029″, dijo Hurtado.

Hasta diciembre de 2019, los costos y gastos del sistema estaban en 217 mil millones y los ingresos de 149 mil millones, para un déficit de 67.341 millones de pesos.

Firmaron el contrato para ejecución de obras en el Metro de la 80 de Medellín

Luego de un proceso de selección nacional e internacional, se llevó a cabo la licitación para la construcción del Metro de la 80 en la ciudad de Medellín, para la ejecución de las obras y el suministro de material rodante.

El contrato, que tendrá una duración de 78 meses y un costo cercano a 105 millones de euros para la compra de trenes y alrededor de $1,3 billones para las obras civiles (ambos valores constantes de 2020), fue suscrito por Lulu Yang, representante legal de la unión temporal Metro de la 80 y el Metro de Medellín.

El contratista es la Uunión temporal Metro de la 80, conformada por CRRC (Hong Kong) Co. Limited, Mota - ENGIL Engenharia E Construção S. A. Sucursal Colombia y Mota - ENGIL Colombia S. A. S. Como proveedores de la unión temporal también participarán las empresas Ineo Urban Transportation Solutions (sociedad francesa) para los sistemas telemáticos y Siemens Mobility S. L. (sociedad española) para los sistemas de alimentación eléctrica y señalización.

Durante los próximos meses, y previo a la firma del acta de inicio, el contratista deberá, entre otros compromisos, presentar las pólizas del contrato y crear el patrimonio autónomo donde se manejarán todos los recursos de anticipo del contrato, entre otras. Por su parte, la Empresa deberá dejar listo el contrato de interventoría.

De acuerdo con el Metro de Medellín, se proyecta que para el primer trimestre de 2023 empiecen las primeras obras relacionadas con la relocalización de las redes de servicios públicos en el tramo priorizado (Caribe - San Germán), el cual ya cuenta con los diseños de redes aprobados por Empresas Públicas de Medellín.