Miguel Polo niega acusación de “autopercibirse” como indígena para recibir una beca

En redes sociales se dijo que presentarán una demanda de nulidad para quitarle la curul “por no representar a la comunidad afro”.

Mucho se ha hablado de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, pues fue el escenario en que, por primera vez para el país, se dio cabida en el proceso electoral a las circunscripciones de paz, además de la apertura de importantes espacios a líderes indígenas en el Congreso y, de igual manera, líderes afrodescendientes.

A propósito de Miguel Polo Polo, electo a la Cámara de Representantes por la circunscripción afro, esta semana se le ha criticado y señalado desde redes sociales por diferentes razones.

Polo ha sido polémico por haber tenido diferentes roces con otros personajes reconocidos en redes sociales, como sucedió con el comediante y actor Alejandro Riaño, y con los también influencers Wally o Lalis.

Sin embargo, más allá de los roces, un abogado constitucionalista que también era candidato a la Cámara por las comunidades afro, denunció a través de su cuenta de Twitter que en 2019 Polo se había “autopercibido como indígena en la comunidad Isla Gallinazos para poder acceder a una beca”, por lo que asegura que el joven no puede obtener una curul en el legislativo.

“El Sr. @MiguelPoloP es indígena, no es negro. En el año 2019, este muchacho se “autopercibió” como indígena en la comunidad Isla Gallinazos para ganar una beca (adjunto prueba reina). En consecuencia, este señor no cumple con los requisitos para hacerse elegir por la cámara afro”, fueron las palabras del excandidato Alí Bantú Ashanti, quien añadió en otro trino que muchas personas le habían informado que votaron por él, pero al parecer esos votos no aparecen, por lo que exigen un reconteo.

Bantú Ashanti adjuntó la “prueba reina” sobre el caso de Miguel Polo y anunció que iba a demandar su elección: “Estaré presentando denuncias penales y demanda de nulidad contra @MiguelPoloP y todos los funcionarios del Min Interior que presuntamente incurrieron en falsedad ideológica y otros delitos”.

Por su parte, Polo afirmó en diferentes trinos que nunca habría hecho ese trámite para una beca. “Después de graduarme de bachillerato en 2013, ingresé a la Universidad de Cartagena en 2016 a través de un examen de admisión. Allí cursé mi pregrado en Gestión Pública. En 2021, el Colombo Americano me otorgó una beca para estudiar inglés. Nunca he sido becario como indígena”, afirmó.

Cabe recordar que el joven oriundo de Tolú, Sucre, hizo campaña en varias ciudades del país y se le vio hablando con ciudadanos y dando a conocer sus propuestas para llegar al legislativo.

Asimismo, luego de que la Corte Constitucional legalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación, fue uno de los personajes que más alzó su voz, desde redes sociales, en contra del fallo.