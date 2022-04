“Miles de personas están sin agua”: senadora Martha Peralta, sobre el desvió de un arroyo por parte de la empresa Cerrejón

En su cuenta de Twitter, la senadora electa Martha Peralta denunció que el arroyo Bruno lo desvió el Cerrejón. “Estamos acá donde era originalmente el arroyo Bruno. La verdad como ha quedado ustedes ven las imágenes totalmente seco, pero si ustedes ven, hay todavía una plantación, debieron quedar ahí debajo. Este panorama es desolador... La empresa Cerrejón ya desvió el arroyo para sacar 24 millones de toneladas de carbón”, afirmó Peralta.

#ATENCIÓN

Empresa Cerrejón YA desvió el Arroyo Bruno en La Guajira para sacar 24 millones (t) de carbón.



Miles de personas están sin agua en comunidades.



Tenemos ahora que evitar que lo dinamiten, daño sería irreversible. Vamos a frenarlos.



Ayúdenme con el #NoDinamitenElBruno pic.twitter.com/A17859BDF7 — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) April 28, 2022

La senadora electa hizo en dos partes el video, uno con la zona desviada y otra pieza en la parte en donde no fue desviado el arroyo. “Ustedes pueden escuchar el ruido, el sonido del arroyo que allá no se escucha realmente. Yo lo que les digo a ustedes es que no es mentira de los que vienen luchando y liderando por esta causa. No es mentira que el arroyo Bruno no existe, no es mentira que su afluente era muy reducido; mire, este es el verdadero arroyo Bruno y ustedes vieron el contraste con la construcción de la desviación que hicieron del arroyo. El agua es totalmente cristalina y los invito a que vengan y lo conozcan”, señaló la senadora electa por el Pacto Histórico.

#SomosDePuertasAbiertas | Hoy durante la visita de la senadora @marthaperaltae, pudimos mostrar el cauce nuevo con el agua fluyendo. #ElBrunoEstáMuyVivo pic.twitter.com/IONuVPXPzR — Cerrejon Colombia (@CerrejonCol) April 29, 2022

Martha Peralta también escribió en su publicación de Twitter que “miles de personas están sin agua en comunidades. Tenemos ahora que evitar que lo dinamiten, el daño sería irreversible. Vamos a frenarlos”.

Por su parte la empresa Cerrejón publicó en su cuenta de Twitter la información sobre la visita que realizó la senadora. “Hoy durante la visita de la senadora Martha Peralta pudimos mostrar el cauce nuevo con el agua fluyendo”, además utilizaron las etiquetas #SomosDePuertasAbiertas y #ElBrunoEstáMuyVivo.

#SomosDePuertasAbiertas | El día de hoy recibimos la visita de @marthaperaltae, senadora electa y @ORIZAMONT, diputada de La Guajira quienes pudieron conocer el cauce actual del arroyo Bruno. ¡Gracias por visitarnos! pic.twitter.com/EtIlyCR1xu — Cerrejon Colombia (@CerrejonCol) April 28, 2022

Además en otra publicación de Twitter también destacaron la visita de la diputada de La Guajira Oriana Zambrano. “El día de hoy recibimos la visita de @marthaperaltae, senadora electa y @ORIZAMONT, diputada de La Guajira, quien pudo conocer el cauce actual del arroyo Bruno. Gracias por visitarnos”.

SEMANA trató de comunicarse con la compañía para tener su versión por la denuncia de Martha Peralta, pero no se tuvo respuesta.

Peralta También publicó un video de un líder de la región. Un SOS para los líderes del arroyo el Bruno. Ellos son los que llevan años de lucha. Mi adoración y respeto, cuenten conmigo”, escribió en Twitter.

“Tenemos derecho a escoger cual es el destino que le damos a nuestro territorio. La gente, la comunidad aquí está decidida a que por encima de las riquezas y por encima del carbón prefieren el agua, y ahí los estaremos acompañando”, afirmó Marta Peralta en otro video que publicó en el arroyo Bruno.

Por sexto año consecutivo, mejora la imagen de la minería entre los colombianos

En el desarrollo de la décima edición de Colombia Genera, evento organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), se presentaron los resultados de una nueva edición de la Brújula Minera, un estudio que encuesta a más de 2.600 ciudadanos de municipios mineros y no mineros sobre sus opiniones acerca del sector.

Este estudio es el único en el país que permite identificar las percepciones y expectativas de los ciudadanos sobre la minería, siendo una “herramienta clave para la toma de decisiones en el sector”, de acuerdo con Jaime Arteaga, director de Brújula Minera.

Los datos demuestran que, durante los últimos seis años, ha mejorado la percepción de los colombianos frente a la minería: el 74 % de los ciudadanos en municipios mineros y el 64 % de los ciudadanos en municipios no mineros creen que la minería es positiva para el país.

Se destaca que la opinión positiva en los municipios mineros pasó del 54 % en 2016, al 74 % en 2022. Las mejoras más significativas se han dado en municipios productores de carbón térmico y productores de materiales para la construcción.

Por otro lado, durante todos estos años los jóvenes entre 18 y 34 años son los que mantienen una visión menos optimista que el resto, mientras que los más positivos son los mayores de 55 años.

Así mismo, desde 2016 ha aumentado el número de colombianos que considera que la minería es positiva para su municipio. Las regiones que tienen una mejor imagen de la minería son las de Antioquia/Eje Cafetero, Cesar Guajira, Atlántico y Bolívar-Córdoba.