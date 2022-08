Millonaria recompensa por Clan Sombra que amenaza a la población en Malambo, Atlántico

Continúa la preocupación en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla, ante la circulación de mensajes intimidantes por una organización que se autodenomina el Clan Sombra.

Recientemente, por ejemplo, el exsenador Laureano Acuña Díaz denunció haber sido víctima de amenazas relacionadas con el manejo del hospital municipal. Además, el pasado sábado 27 de agosto, varios habitantes adelantaron una protesta impulsada, al parecer, por este grupo delincuencial.

Durante la manifestación, la ciudadanía exigió mayor atención frente a los casos de violencia que se están registrando.

“Me siento totalmente agradecido con todos ustedes. Pasó lo que esperaba con la asistencia. Aunque nos quisieron meter miedo soltando el ejército y patrullas déjenme decirles que el Clan Sombra no conoce el miedo y todas mis sombras estuvieron entre ustedes, incluyéndome. Ahora que sigue, bueno yo dije anteriormente que esta protesta era como forma de advertencia. Les doy de plazo al hospital de Malambo y a sus directivos 15 días a partir de hoy para que mejoren el servicio y hagan una mejor atención porque si no me encargaré de cazar a la cabeza de todo esto que es Laureano Acuña, sentiste la presencia de nosotros y saliste como alma que lleva el diablo y eso que estábamos en condiciones pacíficas y lo estaremos hasta que pasen los 15 días porque si no pasarás a ser objetivo del Clan Sombra”, se lee en una publicación de Facebook, cuyo perfil se hace identificar como Luis Castro.

Este fin de semana se llevó a cabo un consejo de seguridad en el municipio. Las autoridades acordaron una recompensa de hasta diez millones de pesos por información de los partícipes del denominado Clan Sombra.

Así lo confirmó el mayor Jhonny Sánchez, comandante de la Estación de Policía en Malambo, quien afirmó que se continúa indagando sobre la veracidad de este presunto grupo ilegal, para ser vinculado en una investigación penal.

Entre tanto, el alcalde Rumenigge Monsalve hizo un llamado a la comunidad en general a que denuncie a tiempo cualquier hecho delictivo y de inseguridad para que las autoridades puedan actuar de manera inmediata y capturar a los implicados.

“Hemos pedido mejorar el pie de fuerza, mejorar el parque automotor. Hemos pedido trabajar y desarticular a estas personas que le están haciendo daño al municipio de Malambo”, indicó el mandatario.

“El compromiso es darle la tranquilidad y seguridad a nuestro municipio, es un compromiso de todos, de poder tener un Malambo diferente”, agregó el burgomaestre.

No obstante, la situación no es novedosa. Desde el mes de julio se comenzaron a denunciar los primeros mensajes con tintes amedrentadores, donde incluso se anuncian hasta toques de queda.

“El toque de queda hoy comenzará a partir de las 10 p. m. No queremos a nadie fuera de su casa en todo el municipio de Malambo y menos en los barrios como La Milagrosa, El Carmen, Bellavista 5 x 10, Villa Esther, Villa Concord, San Fernando y La Popa, que son los que están en zona roja. Si usted es mototaxista, recójase temprano que anoche perdonamos a varios porque no sabían o no tenían conocimiento, pero esta vez no la dejamos pasar y no quitaremos el fluido eléctrico”, resalta una publicación que según las autoridades fue difundida el pasado lunes, 25 de julio.