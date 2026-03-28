Un muerto, 70 víctimas acreditadas y 100 vehículos perdidos. Así comienza el historial judicial de una supuesta estafa masiva que surgió en un reconocido concesionario de automotores de Medellín que reporta pérdidas millonarias para sus clientes. Estaría detrás de uno de los desfalcos más grandes de los últimos tiempos en Colombia.

Aunque públicamente se presentaba como Autosur, el establecimiento comercial protagonista de esta historia radicó su negocio ante la Cámara de Comercio de la capital de Antioquia como Sky Services Group S. A. S., cuyo objetivo era la compraventa de carros de cualquier clase.

Los 3 mensajes que están llegando a los celulares colombianos para estafar y extorsionar

Se habla en pasado porque, aun cuando está vigente ante la ley, cerró sus puertas, limitó su atención a dos líneas de WhatsApp en las que no se contesta ni el saludo, dejó a sus usuarios viviendo un martirio y la cara visible de la empresa, Yovany Quintero Saldarriaga, falleció al caer de un edificio en Envigado. Y no hay quien dé razón del caso.

Si bien 70 víctimas se han presentado formalmente –la lista podría incrementarse a 200–, la Fiscalía detectó dos perfiles de afectados en el entramado: las personas que confiaron sus vehículos para comercializarlos y otras que entregaron dinero para adquirirlos. A unas les cumplió parcialmente y a otras las engañó, según testimonios de las víctimas.

Hasta más de 200 personas habrían sido víctimas de la estafa. Foto: getty images

Uno de ellos le contó a SEMANA, bajo reserva, que pagó por un carro en enero de 2025 y nunca recibió el traspaso: “Luego de insistir mucho, entendimos que el traspaso no se hizo porque no se le entregó la plata al dueño original. Ese dueño lo cedió bajo compromiso de compraventa y también fue estafado”.

Otra víctima, Alejandro Mora, describió su drama: “Les dejé mi camioneta para que la vendieran. La desaparecieron y no sé dónde está. Hay otras personas a las que les pagaron para comprar un auto, les entregaron el carro, nunca les dieron el traspaso y el dueño original del auto nunca recibió el dinero”.

Fraude en cajeros automáticos: siempre que vaya a retirar, fíjese en estos pequeños detalles para evitar ser víctima de estafa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló que se estaría frente a una acción ilegal que involucra a tres empresas fachada. Una de ellas estaba bajo la responsabilidad de Quintero Saldarriaga, quien, supuestamente, se quitó la vida el 14 de marzo y habría dejado una carta a sus familiares pidiendo perdón por lo ocurrido.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, se estaría frente a una acción ilegal que involucra a tres empresas fachada. Foto: Adobe Stock/ SUMINISTRADO A SEMANA

Las denuncias son rastreadas por la Fiscalía, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad distrital. No solo analizan testimonios; también, pruebas documentales, registros de cámaras de seguridad y abonados telefónicos. Hasta ahora, no hay un cálculo del supuesto fraude.

No solo eso. Los abogados de algunas víctimas manifestaron ante la Alcaldía de Medellín sentir temor frente a la posible vinculación de estructuras armadas ilegales en este aparente entramado, pues hay versiones que sugieren que también habrían tenido intereses económicos. De momento, no se descarta esta hipótesis.

Falso tramitador admitió haber estafado a 41 personas en Caldas, Tolima y Antioquia con engañosos trámites para entrega y restitución de tierras

Sumado a esto, la amargura de los afectados se agudiza por las actuaciones de personas inescrupulosas. El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la ciudad, Manuel Villa, encendió las alarmas por nuevos casos de estafa que podrían presentarse mientras las familias intentan recuperar los dineros o los automotores.

La empresa señalada desapareció del mapa y no hay contacto con ninguno de los presuntos responsables. Foto: getty images

“A las víctimas, que tampoco vayan a caer en otros casos que puedan complicar aún más la situación. Nada raro que aquí otros bandidos se quieran aprovechar, llamando a ofrecer defensa o trámites exprés para recuperarles el vehículo. No crean en esas falsas promesas”, afirmó el funcionario.

El Distrito no solo busca que los responsables terminen en la cárcel; también que puedan reparar a las víctimas, sea con la devolución de los carros o del dinero que invirtieron.

SEMANA intentó contactar a la representante legal de Sky Services Group S. A. S., pero no respondió hasta el cierre de esta edición.