MinCiencias abre convocatoria para financiar movilidad académica de investigadores hacia Europa

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación abrió la convocatoria de movilidad académica Europa 2023, la cual busca financiar, en el marco del desarrollo de propuestas conjuntas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, tiquetes aéreos y gastos de desplazamiento para investigadores que estén trabajando propuestas en conjunto con los países de Francia o Alemania.

“Esta oportunidad estará habilitada hasta el 15 de junio y tendrá, por primera vez, un componente regional cuyo objetivo es democratizar la ciencia, la tecnología y la innovación, buscando el crecimiento y la consolidación de las comunidades científicas en los departamentos y los municipios con bajos índices históricos de postulación”, señalaron desde la cartera dirigida por el saliente ministro, Arturo Luna.

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luna Tapia, en la rueda de prensa de “Colombia por un campo productivo sostenible". - Foto: Camila Navarro Rivera

La iniciativa de MinCiencias está dirigida a las entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que presenten propuestas de I+D+i, con componente de movilidad internacional de investigadores con reconocimiento vigente por el Ministerio al cierre de la Convocatoria, estudiantes de doctorado y/o graduados de maestría, colombianos o extranjeros domiciliados en Colombia; los cuales deberán estar vinculados a las propuestas en el marco del trabajo conjunto con sus pares en Francia o Alemania.

A través de la Convocatoria de Movilidad Académica con Europa 2023, ofertada por MinCiencias en conjunto con los aliados internacionales, se pretende fortalecer la Política de Investigación e Innovación Orientada por Misiones; la cual responde a las necesidades trazadas por el gobierno del cambio, en la búsqueda de soluciones a los retos del país, establecidos en la Misión Internacional de Sabios y los compromisos de la agenda 2030.

Los programas

Los programas a los que podrán optar en las Modalidades Nacional y Regional serán los de Ecos-Nord intercambio de Investigadores Colombia – Francia; DaadProcol intercambio de Investigadores Colombia – Alemania y BMBF Intercambio de Investigadores Colombia – Alemania.

La Convocatoria espera financiar como mínimo a 54 beneficiarios entre investigadores reconocidos, estudiantes de doctorado y magísteres, con montos económicos que oscilan de 40 a 60 millones de pesos; entre los tres programas.

Para mayor información sobre esta convocatoria, los interesados deberán ingresar a www.minciencias.gov.co.

En el remezón anunciado por el presidente Gustavo Petro en las últimas horas también salió el ministro de Ciencia, Arturo Luna. En su reemplazo asumirá el cargo Ángela Yenesia Olaya Requene, quien se venía desempeñando como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de ese ministerio.

En ese sentido, no es alguien desconocida ni para la cartera ni para el sector; de hecho, prácticamente nadie ha criticado su nombramiento, sino que, por el contrario, ha sido exaltada por su trayectoria.

Yesenia Olaya Requene, nueva ministra de Ciencias, se venía desempeñando como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de esa cartera. - Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

¿Quién es la nueva ministra de Ciencias?

Olaya cuenta con un doctorado (Ph. D.) en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como coordinadora académica del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute de Harvard University.

Es oriunda de Tumaco, Nariño, y tiene una amplia experiencia como investigadora en el campo de los estudios afrolatinoamericanos y de educación inclusiva. Ha sido docente de pregrado y posgrado en distintas universidades de América Latina.

Yesenia Olaya Requene se venía desempeñando como viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento de MinCiencias. Acá, en Tumaco. - Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información

Llegó a integrar la lista corta de preseleccionados para ser parte del Working Group of Experts on People of African Descent de las Naciones Unidas. Ganó el premio Fray Bernardino de Sahagún en el área de etnología y antropología con mención honorífica por la tesis doctoral Vivir entre fronteras: movilidades de comunidades afrocolombianas en la frontera Colombia y Ecuador.

Cuando llegó al viceministerio aseguró que trabajaría en representación de las regiones para mejor tecnología. “Tengo el gran compromiso, en representación de las regiones, y en representación de la diáspora de colombianos que están construyendo ciencia y país en cada uno de los espacios académicos y de investigación en el que se desenvuelven, de poder contribuir y materializar los tres ejes principales del Gobierno: la Justicia Social, la Justicia Ambiental y la Justicia Económica”, afirmó Olaya.