Ministerio de Transporte le da 18 meses más a vehículos de carga para que normalicen su matrícula

El Ministerio de Transporte expidió un nuevo decreto en el cual extendió el plazo para que los transportadores de carga normalicen o aclaren la matrícula de sus vehículos. Ahora la fecha se extendió hasta el 27 de agosto de 2024.

La medida tomada por la cartera fue en atención a la solicitud que presentaron los transportadores de carga donde manifestaron dificultades en los trámites de corrección de la información de los vehículos que ha sido migrada por los organismos de tránsito al sistema RUNT.

Todavía faltan más de 9 mil vehículos de carga para que normalicen el tema relacionado con su matrícula - Foto: Getty Images / RicardoImagen

“Atendiendo el llamado hecho por ellos en los diversos encuentros, en los cuales nos han manifestado los diferentes inconvenientes que se les han presentado para adelantar el proceso de normalización, hemos tomado la medida de ampliar el plazo”, admitió el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo.

Según cifras del Ministerio de los 17.527 vehículos identificados con omisión en la matrícula entre 2017 y 2022, con corte al 28 de febrero de 2023, tenían pendiente de normalizar o aclarar su registro inicial 9.128 automotores.

Según los transportadores de carga, se han tenido varios inconvenientes en la actualización de datos en el RUNT - Foto: Getty Images / Sorin Rechitan / EyeEm

La otra pelea que libra el gremio de los camioneros, el precio de los peajes.

Colfecar, gremio que agrupa a los transportadores de carga, busca que cobro de los peajes sea modificado. Hasta el momento, se han dado a la tarea de hacer investigaciones de lo que está sucediendo en la realidad en las carreteras donde hay cobro de peajes para ponerle el termómetro a los que están cobrando más, pese a estar en la lista de los que no deberían aplicar incrementos, según el decreto emitido por el Gobierno a través del Ministerio de Transporte.

La presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, dijo este miércoles que, si bien desde hace rato venía el inconformismo entre los usuarios de las carreteras, ahora se evidencia lo que han venido reclamando con insistencia.

Peaje en Rionegro, Santander. - Foto: Idesan.

“En los usuarios de las vías sin importar si son vehículos particulares, usuarios de los buses o vehículos de carga, existe desde hace años una insatisfacción con la calidad de la infraestructura vial versus las altas trifas de peajes, malestar que se tradujo en protestas en enero de 2021″, recordó la dirigente gremial.

Ante las vivencias que están teniendo los transportadores en las vías colombianas, Colfecar lanzó la propuesta, según la cual, las tarifas que apliquen en los peajes deban ser directamente proporcionales al estado de las carreteras y a los servicios que prestan a los usuarios.

En ese contexto, señaló Hernández que “hay peajes que no solo no deben subir su tarifa sino que incluso no deberían ser cobrados”.

Según el decreto de congelamiento en el incremento de tarifas de peajes, 90 de la ANI y 40 del Invías tendrían que estar al mismo precio del año pasado, pero los transportadores dicen que hay incumplimientos de los recaudadores. - Foto: guillermo torres-semana

Para ayudar al propio Ministerio, en la identificación de estos sitios, Colfecar dijo que elaboran un documento, con fotografías y todo, de los peajes que cobran, y caro, pero que el estado de las vías da ganas de llorar.

Otro de los reclamos que hizo la presidenta de Colfecar es que, entre los transportadores se generó una amplia expectativa, e, incluso, “una gran esperanza”, cuando escucharon las medidas del Gobierno, según las cuales, el congelamiento en el incremento de tarifas de peajes administrados por Invías y la ANI, llevaría a que el 80 % de las casetas no subieran sus cobros.

Esta vía, a cargo del Invías, representa la conectividad de Córdoba con el Urabá Antioqueño. El mal estado ha generado manifestaciones y bloqueos. - Foto: Colfecar

Sin embargo, en la práctica no ha sido así. “En el sector hay la sensación de que muchos concesionarios se aprovecharon de esto para realizar los incrementos en este mismo día (el 16 de enero, día en que salió el decreto)”.