MinTrabajo se pronunció tras empleado de Frisby que denunció "humillaciones" en Ibagué; hizo importante anuncio sobre su futuro

La entidad realizó una inspección al restaurante para conocer las condiciones laborales.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

27 de enero de 2026, 2:52 a. m.
El empleado denunció ser víctima de constantes humillaciones. Foto: Redes sociales

En las últimas horas se conoció un video donde un trabajador de Frisby protagonizó un tensionante momento en plena jornada laboral en una sede del restaurante en Ibagué.

El Ministerio de Trabajo se pronunció frente a esta situación, donde el empleado denunció ante cientos de espectadores que estaban en el centro comercial presuntas humillaciones en su trabajo.

Según el medio Alerta Tolima, delegados de la entidad del Gobierno se desplazaron hasta el lugar de los hechos para inspeccionar el restaurante y las condiciones laborales.

Lina Mendieta, directora de la oficina del Ministerio en Tolima, dio a conocer que durante esa visita se hicieron entrevistas entre los colaboradores donde no se habrían encontrado quejas al respecto.

Suspenden audiencia de imputación de cargos contra Juan David Palacio, el alfil de Daniel Quintero salpicado por corrupción en el Área Metropolitana

Soldado de 22 años pidió permiso para ver a su mamá y lo asesinaron frente a ella en Fundación, Magdalena: Todo quedó en video

‘Cali es una sola’, la campaña ciudadana que lleva a famosos a los barrios para visibilizar historias comunitarias, ¿de qué se trata?

Narcosubmarino que habría zarpado de Colombia transportaba el mayor cargamento de cocaína incautado en Portugal; así cayeron

Así se verá el nuevo Corredor de la Séptima que comienza su construcción en febrero: la obra que le cambiará la cara al oriente de Bogotá

Cartagena pone en operación hospital Nelson Mandela en Cartagena: pasó de ser un elefante blanco a un moderno edificio

Radican denuncia tras revelaciones de SEMANA por la compra de pocillos y gorras en el Ejército y con dinero para enfrentar la crisis en el Catatumbo

Frisby España anunció las últimas medidas tomadas para poder continuar con su estrategia comercial

Frisby Colombia obtiene buena noticia en medio de su batalla judicial: marca española deberá aplazar apertura de restaurantes

“Esta situación evidencia un presunto conflicto entre compañeros. Las empresas están obligadas por ley a contar con comités de convivencia, donde los trabajadores pueden solicitar acompañamiento ante situaciones de acoso, no solo entre jefes y trabajadores, sino también entre compañeros”, detalló la funcionaria en el mencionado medio.

Algunas de las conclusiones que se dieron tras esta inspección fueron que el trabajador que denunció las “humillaciones” sería reubicado de sede dentro de la ciudad, pero por el momento permanecerá laborando en el mismo punto mientras avanzan las investigaciones.

El hecho quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales, en el que el empleado aparece visiblemente afectado, rompiendo en llanto mientras expresa su inconformidad frente a lo que describió como humillaciones constantes.

En la grabación, realizada por testigos que se encontraban en el lugar, el trabajador interrumpe sus labores y, en medio de su desahogo, grita: “Estoy aburrido. Todos los días me humillan”.

El episodio ocurrió frente a clientes y otros colaboradores del establecimiento, lo que generó reacciones y comentarios en redes sociales. Frisby S.A. BIC emitió un comunicado este 24 de enero en el que se refirió a la situación y mencionó que se activaron los procedimientos correspondientes.

