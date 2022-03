Molestia en un sector del liberalismo por la reunión entre Gaviria y Petro

Alejandro Chacón, quien aún no se decide por un candidato presidencial, mostró su molestia por el tipo de trámite que el presidente del Partido Liberal busca hacer para las próximas elecciones.

Los partidos, más aún en las presentes elecciones, están lejos de la homogeneidad y entregan avales para políticos que muchas veces no siguen los rumbos dictados por los líderes. Una de las colectividades que se divide entre la izquierda, el centro y la derecha es el Partido Liberal, cuyos miembros se encuentran en libertad de escoger a quién apoyan en las presidenciales.

Se conoce que un sector importante, liderado por Luis Fernando Velasco, apoya el Pacto Histórico de Gustavo Petro. Otro, con una porción importante de las juventudes y destacados congresistas, prefiere a Alejandro Gaviria. Por otro lado, existe un sector, en cabeza de los senadores Mauricio Gómez y Lidio García, que le hace campaña a Alejandro Char.

Mientras tanto, César Gaviria, presidente del Partido Liberal, se encuentra asistiendo a reuniones para contemplar las posibles alianzas de cara a las consultas interpartidistas del próximo 13 de marzo. Se reconcilió con Alejandro Gaviria y, en un mediático encuentro, invitó a Gustavo Petro a su casa para charlar.

Es claro que las posturas de Petro y César Gaviria no son del todo congruentes, pero los une la Constitución de 1991, la cual el líder progresista se comprometió a respetar. Después de la reunión, ambos hicieron público que se llevaría a cabo un segundo encuentro el próximo 13 de marzo, con los resultados de las consultas interpartidistas en mano.

Esta reunión no gustó en un amplio sector del liberalismo, quienes temen que la imagen de Gaviria y Petro envíe un mensaje erróneo al electorado de la vertiente de centro y derecha. Alejandro Chacón, representante a la Cámara del Partido Liberal, emitió un comunicado para aclarar que estas reuniones no lo representan.

El presidente de la Comisión Segunda, en primer lugar, expresó respeto por la dirigencia nacional del Partido Liberal y aseguró que su decisión por un candidato a la Presidencia aún no ha sido tomada.

“Me permito expresar que no he tomado ninguna decisión relacionada con el candidato presidencial al que respaldaré políticamente en las elecciones del próximo mes de mayo”, aseveró, recalcando que se encuentra en libertad para apoyar a quien prefiera, ya que el partido no tomó una decisión vinculante en el asunto.

El representante expresó que tomará su decisión el 14 de marzo, también con los resultados de las consultas, “priorizando un acuerdo programático al amparo de un mínimo de postulados liberales”.

“En efecto, la complejidad de los problemas del Estado Colombiano implica agendas programáticas de profundo impacto social y económico, sin lugar a fríos cálculos políticos”, aseveró, haciendo clara referencia a la estrategia de César Gaviria.

Su adhesión en particular se basará en su propia agenda programática y cómo esta encaja con el posible candidato. Las propuestas radican en gratuidad en la educación superior pública, “renta vida” como modalidad de renta básica para superar la pobreza, sustitución del IVA por un impuesto al consumo del 8 %, el respeto “irrestricto” por la propiedad privada y la garantía de vivienda para los más necesitados.

Finalmente, subrayó que “las instituciones democráticas deben protegerse. Velar por el respeto del modelo democrático e instituir sólidos cauces para dotarlo de eficacia, se constituye en un propósito indeclinable que deberá tener el candidato presidencial”, concluyó.

Chacón, para quien el candidato incómodo es Gustavo Petro, se ha visto cercano a algunas propuestas de los candidatos Alejandro Char y Rodolfo Hernández. Con el primero comparte una propuesta clave en su programa, que ha generado polémica por una posible inviabilidad: eliminar el IVA y convertirlo en un impuesto al consumo de 8 %.

Se conocerán los rumbos de algunos liberales indecisos el próximo 13 de marzo, cuando se conozca si Alejandro Gaviria es el vencedor de la consulta de la Centro Esperanza.