Suscribirse

Nación

Muere cabecilla que estaría aliado con alias Calarcá para extorsionar en el oriente antioqueño

La confrontación fue entre el Gaula Militar y grupos delincuenciales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 5:11 p. m.
Masacre de San Luis
Entre los fallecidos se encuentra, dijeron las fuentes, alias Rigo | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Fuentes militares confirmaron la muerte de cinco presuntos delincuentes en Nariño, Antioquia, en medio de combates con el Gaula Militar.

De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.
Alias Calarcá se ha fortalecido gracias a la paz total de Petro, según denunciaron varios políticos de la oposición. | Foto: Colprensa

De acuerdo con la información militar, los sujetos harían parte del grupo de delincuencia común, Clan de Oriente, que se habría aliado con el frente 36 de las disidencias de las Farc para combatir en el oriente antioqueño al Clan del Golfo.

La información que manejan las Fuerzas Militares y el Ejército, indica que una unidad Gaula se encontraba en la región de Nariño, cuando entró en contacto con los criminales y en medio del fuego cruzado cinco de ellos murieron.

Entre los fallecidos se encuentra, dijeron las fuentes, alias Rigo, quien sería el cabecilla militar del Clan de Oriente, al servicio de alias Calarcá.

Las fuentes confirmaron que la presencia de los Gaula en la región obedeció a las reiteradas denuncias de la comunidad sobre hechos de extorsión en la región.

Despiden a patrullero barranquillero asesinado en Amalfi, Antioquia.
Uno de los graves ataques terroristas en medio de la paz total, fue el atentado con explosivos de un helicóptero de la Policía por parte de las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Al recibir las quejas de la comunidad, la institución militar envío al terreno a una experimentada unidad para corroborar la situación, dándose la confrontación entre las fuerzas del orden y los criminales.

Es de anotar, que alias Calarcá se encuentra en las negociaciones de paz con el gobierno nacional. Diálogos que han sido objeto de múltiples críticas al gobierno por permitir el fortalecimiento de los grupos criminales debido a la puesta en marcha de la paz total del Gobierno Petro.

El rearme de los grupos criminales ha sido reconocido por el propio gobierno. El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, aceptó que el ELN, las disidencias de las Farc de Iván Mordisco y alias Calarcá, y el Clan del Golfo se fortalecieron en medio de los ceses al fuego que ordenó el presidente Gustavo Petro.

Iván MordiscoJefe de las disidencias de las Farc
Iván Mordisco también se fortaleció durante la paz total, según denunció la oposición. | Foto: vvAFP

Las disidencias de las Farc han cometido graves acciones criminales en medio de la paz total, una de ellas, explotar un helicóptero de la Policía, dejando como saldo lamentable, el asesinato de 13 uniformados en Anorí, en el departamento de Antioquia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joya de Selección Colombia va al AC Milan: Fabrizio Romano reportó trato a punto de cerrarse

2. Motocicleta en la que se cometió el asesinato de Jean Claude Bossard tenía 15 reportes y multas por más de cinco millones de pesos

3. Desmantelan red internacional que estafó a miles de migrantes: tres eran ‘gringos’ y operaban desde Medellín

4. Cinco funcionarios de la Aerocivil irán a juicio por caso de joven que operó torre del aeropuerto El Dorado

5. Gustavo Petro reveló quién está detrás de la pérdida masiva de seguidores en X: el mensaje impactó las redes sociales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EjércitoFuerzas Militaresdisidencias de farc

Noticias Destacadas

Anotaciones de la moto involucrada en el asesinato de Jean Claude Bossard.

Motocicleta en la que se cometió el asesinato de Jean Claude Bossard tenía 15 reportes y multas por más de cinco millones de pesos

Redacción Semana
Capturados en Medellín

Desmantelan red internacional que estafó a miles de migrantes: tres eran ‘gringos’ y operaban desde Medellín

Redacción Semana
TORRE DE CONTROL AEROPUERTO EL DORADO. BOGOTA JUNIO 28 DE 2012. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Cinco funcionarios de la Aerocivil irán a juicio por caso de joven que operó torre del aeropuerto El Dorado

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.