Muere cabecilla que estaría aliado con alias Calarcá para extorsionar en el oriente antioqueño

Fuentes militares confirmaron la muerte de cinco presuntos delincuentes en Nariño, Antioquia, en medio de combates con el Gaula Militar.

Alias Calarcá se ha fortalecido gracias a la paz total de Petro, según denunciaron varios políticos de la oposición. | Foto: Colprensa

De acuerdo con la información militar, los sujetos harían parte del grupo de delincuencia común, Clan de Oriente, que se habría aliado con el frente 36 de las disidencias de las Farc para combatir en el oriente antioqueño al Clan del Golfo.

La información que manejan las Fuerzas Militares y el Ejército, indica que una unidad Gaula se encontraba en la región de Nariño, cuando entró en contacto con los criminales y en medio del fuego cruzado cinco de ellos murieron.

Entre los fallecidos se encuentra, dijeron las fuentes, alias Rigo, quien sería el cabecilla militar del Clan de Oriente, al servicio de alias Calarcá.

Las fuentes confirmaron que la presencia de los Gaula en la región obedeció a las reiteradas denuncias de la comunidad sobre hechos de extorsión en la región.

Uno de los graves ataques terroristas en medio de la paz total, fue el atentado con explosivos de un helicóptero de la Policía por parte de las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Al recibir las quejas de la comunidad, la institución militar envío al terreno a una experimentada unidad para corroborar la situación, dándose la confrontación entre las fuerzas del orden y los criminales.

Es de anotar, que alias Calarcá se encuentra en las negociaciones de paz con el gobierno nacional. Diálogos que han sido objeto de múltiples críticas al gobierno por permitir el fortalecimiento de los grupos criminales debido a la puesta en marcha de la paz total del Gobierno Petro.

El rearme de los grupos criminales ha sido reconocido por el propio gobierno. El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, aceptó que el ELN, las disidencias de las Farc de Iván Mordisco y alias Calarcá, y el Clan del Golfo se fortalecieron en medio de los ceses al fuego que ordenó el presidente Gustavo Petro.

Iván Mordisco también se fortaleció durante la paz total, según denunció la oposición. | Foto: vvAFP