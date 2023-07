Muerte de Paula Valentina: Universidad del Rosario se pronunció por fallecimiento de su estudiante en una estación de TransMilenio

No obstante, en ese momento, las puertas del articulado se abrieron antes de llegar a la estación correspondiente (Virrey), ya que el delincuente lo despresurizó. Fue tal pausa en el viaje la que aprovechó el hombre para concretar su objetivo y poder huir, empujó a su víctima y corrió.

De acuerdo a las informaciones que trascendieron sobre el momento, la afectada fue llevada de emergencias a la Clínica Country , que era uno de los centros médicos más cercanos al lugar de los hechos. No hubo tiempo suficiente y a pesar de los esfuerzos médicos, murió.

Tras los acontecimientos, SEMANA dialogó con la familia. “Ella prefería no dejarse llevar por el miedo que implica salir a las calles de Bogotá, siempre fue muy valiente y guerrera, así quedó demostrado incluso en sus últimas horas de vida”, dijo su tía Yenny Sutachán Martínez.

De la misma manera, la alcaldesa Claudia López alzó la voz sobre el caso y le pidió apoyo al Estado para que no se den más situaciones similares.

“Casos como el de Paula nos rompen el corazón. A su familia y amigos nuestras condolencias. No desfallecemos. No podemos. Tenemos que redoblar esfuerzos. He radicado solicitud al señor Presidente para que convoque y presida el consejo extraordinario de seguridad Nación y Bogotá”, expresó la mandataria.