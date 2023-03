Mujer cayó de un bus en Neiva y ahora fue diagnosticada con muerte cerebral.

Lo que parecía un día común en el que Laura Parra se dirigía a la universidad, donde estaba estudiando psicología, se convirtió en una tragedia para ella y su familia. El terrible hecho se registró el pasado 24 de marzo en Neiva (Huila), aproximadamente a las 3:30 p.m.

La joven abordó un bus de transporte público y sufrió un accidente tras resbalar del mismo, caída que le ocasionó graves heridas, por lo que de inmediato fue trasladada hasta un centro asistencial de la ciudad, donde ahora fue diagnosticada con muerte cerebral.

La joven Laura Parra fue diagnosticada con muerte cerebral. - Foto: Facebook: Laura Parra

De acuerdo con los familiares de Parra, el automotor habría arrancado con la puerta abierta, lo que ocasionó la tragedia.

Aunque las autoridades se encuentran investigando el hecho. Un video que se hizo viral rápidamente en redes y que muestra el momento del accidente, denota cuando el vehículo estaba en un semáforo esperando girar a la izquierda, en ese momento se ve a la joven caer del bus.

Lo peor es que, al parecer, el conductor no se habría dado cuenta de lo sucedido y habría seguido su rumbo, mientras que la joven estudiante fue auxiliada por ciudadanos que se encontraban en la zona.

Al no responder el llamado de quienes se encontraban a su alrededor, acudieron al llamado de una ambulancia que hizo el respectivo traslado de la joven.

“Ella iba camino a su universidad, estaba en tercer semestre de psicología. El vehículo de Autobuses de placa VXI-091 arrancó a toda velocidad con la puerta abierta. No escribo esto con el fin de obtener un beneficio económico, aunque es una situación completamente compleja, lo que busco es que esta noticia se comparta, que no se quede en el anonimato, que se esclarezcan los hechos, y que lo que le pasó a mi hermanita no quede impune”, señaló en redes Javier Parra, hermano de la joven afectada.

Laura Parra, la joven que sufrió grave accidente tras caer de un bus en Neiva. - Foto: Facebook: Laura Parra

El familiar de Laura continuó: “desafortunadamente, una vez mi hermana se sube junto con dos compañeras al bus, el conductor arranca a toda velocidad con la puerta abierta, momento en el que mi hermana cae a la calle recibiendo todo el golpe en la parte trasera de su cabeza, golpe que la condujo inmediatamente a un coma, hoy es declarada con muerte cerebral”, agregó.

Tragedia en Neiva

Las autoridades judiciales le pusieron la lupa al fallecimiento de un menor de ocho años en la ciudad de Neiva, luego de que llegara en críticas condiciones de salud a un centro médico. Según las primeras versiones, se le desprendió encima el lavamanos de su casa.

El incidente ocurrió en las últimas horas en el barrio Cuarto Centenario, cuando la víctima habría ingresado al baño para ducharse. Mientras estaba adentro, se escucharon gritos de auxilio. Al parecer, solo lo acompañaba su hermano menor y él se encargó de ayudarlo.

Se enfrentó a una dolorosa escena: el lavamanos estaba partido sobre el suelo y el menor inundado de sangre dado que un pedazo le alcanzó a cortar el cuello. El llanto encendió las alarmas en el vecindario y fueron los adultos quienes lo trasladaron a un hospital.

Él llegó al servicio de urgencias del centro de salud de Canaima. Sin embargo, cuando los médicos lo iban a atender, se dieron cuenta de que ya no tenía signos vitales. Así lo reportaron las autoridades: “Falleció por la gravedad de la herida en su cuerpo”.

Hospital Canaima de Neiva. - Foto: Tomada de la página web de Nación.

Medios locales relataron que, presuntamente, los menores de edad habrían quedado solos en la residencia porque sus padres tenían que cumplir con una diligencia. De manera preliminar, en la capital del Huila la emergencia se maneja como un accidente.

Este caso está siendo investigado por las unidades especializadas de la Sijín de la Policía Nacional, mientras la comunidad de Neiva está expectante a las conclusiones que arrojen los estudios judiciales por el impacto que causó el deceso, así lo han hecho saber en redes.