Nación

Murió Ingrid Hernández, importante funcionaria del Gobierno Petro: Presidencia la despidió con sentido mensaje

El Ministerio de las TIC lamentó lo sucedido y destacó la labor que la mujer cumplió en el sector durante muchos años.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
3 de marzo de 2026, 8:26 a. m.
Ingrid Paola Hernández Sierra, la funcionaria del Gobierno que falleció en las últimas horas.
Ingrid Paola Hernández Sierra, la funcionaria del Gobierno que falleció en las últimas horas. Foto: @Ministerio_TIC

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Ingrid Paola Hernández Sierra, funcionaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro y una de las mujeres más influyentes en el sector de las TIC.

Su fallecimiento se produjo en la mañana de este lunes, 2 de marzo; desde Presidencia se envió un sentido mensaje a través de redes sociales.

“Lamenta profundamente el fallecimiento de Ingrid Hernández Sierra, asesora presidencial para las TIC, una líder comprometida con la transformación de los territorios a través de la tecnología y la innovación”, señaló.

“Extendemos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”, agregó.

Cali

Alcaldía de Cali inicia pagos de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor: verifique si es beneficiario

Nación

Capturaron a escolta de secretario de Cámara de Representantes con elevada suma de dinero

Nación

Tembló en Colombia esta mañana de martes, 3 de marzo: esto reportan

Medellín

Riesgos por nuevos deslizamientos obligan a mantener el cierre total en la vía Medellín-Bogotá

Confidenciales

Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Nación

Clan del Golfo asegura que no interferirá en los procesos electorales: “De manera directa o indirecta”

Cartagena

Crece tensión en Montes de María: grupo armado le declara la guerra al Clan del Golfo; el fin de semana ‘ordenaron’ un toque de queda

Dinero

Consejo Gremial rechaza uso del estado de emergencia invernal para expedir medidas que introducen cambios estructurales

Bogotá

Informe advierte que el Clan del Golfo aumentó un 140 % durante el Gobierno Petro: siembran terror en más de 290 municipios

Barranquilla

Benedetti critica la seguridad en Barranquilla en medio de polémicos diálogos de paz urbana: “Sigue en el pódium de sicariato”

Katherine Miranda le exige al ministro Jaramillo explicar remisión de pacientes oncológicos de la Nueva EPS a Ibagué

Esta mujer se desempeñaba como asesora de la Presidencia en el cargo de coordinadora de Transformación Digital desde 2022.

Hernández Sierra era abogada con especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho Económico y un MBA. Tenía más de 15 años de experiencia en el sector de las TIC, tiempo en el que se convirtió en una de las voces más influyentes y destacadas en este tema.

Por ejemplo, fue una pieza fundamental en la formulación y redacción de la Ley 1341 de 2009, con la que se regularon las telecomunicaciones en Colombia. Además, impulsó a través de diferentes acciones la modernización tecnológica del Estado colombiano.

Daniel Quintero busca atajar a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida: ¿logrará imponerse este 8 de marzo?

La ministra de las TIC, Carina Murcia, expresó su tristeza por el fallecimiento de la funcionaria y destacó la labor que cumplió durante el tiempo en el que perteneció al Gobierno. “Una líder visionaria que comprendió que la tecnología es, ante todo, una herramienta para servir y transformar vidas”, escribió en su cuenta de X.

Su compromiso por abrir camino a más mujeres en el sector TIC deja una huella imborrable”, añadió.

De igual manera, otras personalidades del sector lamentaron lo ocurrido y enfatizaron lo importante que fue Hernández Sierra en muchos aspectos.

Por el momento, no hay mayor información sobre qué pasó y cuál fue la causa de su fallecimiento, pero será una pérdida que se sentirá en todo el sector de las TIC en el país.

Más de Nación

El 1 de agosto marca una fecha importante para los adultos mayores beneficiarios del Programa Colombia Mayor, quienes podrán consultar sus pagos a través del enlace proporcionado por la entidad responsable.

Alcaldía de Cali inicia pagos de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor: verifique si es beneficiario

El Congreso lo integrarán 103 senadores y 182 representantes a la Cámara.

Capturaron a escolta de secretario de Cámara de Representantes con elevada suma de dinero

Temblor en Cauca

Tembló en Colombia esta mañana de martes, 3 de marzo: esto reportan

Maquinaria de Instituto Nacional de Vías (Invías) trabaja en la remoción de miles de metros cúbicos de material tras el derrumbe que obligó al cierre total de la vía Medellín–Bogotá en el sector de San Luis, Antioquia, debido al riesgo de nuevos deslizamientos.

Riesgos por nuevos deslizamientos obligan a mantener el cierre total en la vía Medellín-Bogotá

Alejandro Char Jr. acompañado de varios aspirantes al Congreso por Cambio Radical.

Alejandro Char Jr. haciendo política: respaldó a Estefanel Gutiérrez y Gonzalo Baute de Cambio Radical

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo.

Clan del Golfo asegura que no interferirá en los procesos electorales: “De manera directa o indirecta”

El Carmen de Bolívar

Crece tensión en Montes de María: grupo armado le declara la guerra al Clan del Golfo; el fin de semana ‘ordenaron’ un toque de queda

En la imagen el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y el presidente Indumil, el coronel retirado Juan Carlos Mazo.

Exclusivo: estalla crisis en el sector Defensa. Indumil hizo fuerte reclamo al ministro Sánchez por la caída en más de $90.000 millones en venta de armas

Cielo parcialmente nublado en la mañana, lluvias ligeras por la tarde en el norte y occidente, con temperatura máxima de 20 °C y mínima de 12 °C.

Bogotá hoy: sol, nubes y algunas lloviznas en la tarde

Noticias Destacadas