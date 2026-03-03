Murió Ingrid Hernández, importante funcionaria del Gobierno Petro: Presidencia la despidió con sentido mensaje

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Ingrid Paola Hernández Sierra, funcionaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro y una de las mujeres más influyentes en el sector de las TIC.

Su fallecimiento se produjo en la mañana de este lunes, 2 de marzo; desde Presidencia se envió un sentido mensaje a través de redes sociales.

“Lamenta profundamente el fallecimiento de Ingrid Hernández Sierra, asesora presidencial para las TIC, una líder comprometida con la transformación de los territorios a través de la tecnología y la innovación”, señaló.

“Extendemos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”, agregó.

Esta mujer se desempeñaba como asesora de la Presidencia en el cargo de coordinadora de Transformación Digital desde 2022.

Hernández Sierra era abogada con especialización en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho Económico y un MBA. Tenía más de 15 años de experiencia en el sector de las TIC, tiempo en el que se convirtió en una de las voces más influyentes y destacadas en este tema.

Por ejemplo, fue una pieza fundamental en la formulación y redacción de la Ley 1341 de 2009, con la que se regularon las telecomunicaciones en Colombia. Además, impulsó a través de diferentes acciones la modernización tecnológica del Estado colombiano.

La ministra de las TIC, Carina Murcia, expresó su tristeza por el fallecimiento de la funcionaria y destacó la labor que cumplió durante el tiempo en el que perteneció al Gobierno. “Una líder visionaria que comprendió que la tecnología es, ante todo, una herramienta para servir y transformar vidas”, escribió en su cuenta de X.

“Su compromiso por abrir camino a más mujeres en el sector TIC deja una huella imborrable”, añadió.

De igual manera, otras personalidades del sector lamentaron lo ocurrido y enfatizaron lo importante que fue Hernández Sierra en muchos aspectos.

Por el momento, no hay mayor información sobre qué pasó y cuál fue la causa de su fallecimiento, pero será una pérdida que se sentirá en todo el sector de las TIC en el país.