Nicolás Petro y Day Vásquez: minuto a minuto de su captura en Barranquilla, ¿qué viene ahora?

8:00 a.m. a la espera de la legalización de captura

7:17 a.m. reacción del presidente Gustavo Petro

“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guie libremente el proceso”, dijo el mandatario.