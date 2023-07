Terraza, mirador y hasta piscina: detalles de la lujosa mansión de Nicolás Petro que hoy le sigue causando problemas con la justicia

Nicolás Petro sigue en el ojo del huracán a nivel nacional, a causa del problema legal que continúa atravesando el hijo del actual presidente de la República. El recibimiento de dineros ilegales provenientes de Santander Lopesierra, o mejor conocido como el Hombre Marlboro y del hijo del Turco Hilsaca, por parte de Nicolás para la campaña presidencial de Gustavo Petro sigue produciendo desconfianza y polémica.

Sin embargo, en esta ocasión, el tema volvió a resurgir en el transcurso de esta semana luego de que la Corte Suprema de Justicia, rechazara la recusación solicitada por Nicolás Petro, respaldando al fiscal General, Francisco Barbosa.

Por su parte Nicolás, sigue teniendo problemas legales a causa del manejo personal que hizo de este dinero para su propio beneficio produciendo un enriquecimiento ilícito, entre lo que resalta la compra de una lujosa mansión en Barranquilla, por la que su expareja Day Vásquez aseguró que el investigado alcanzó a pagar una fortuna.

“Arquitectura alemana innovadora de bajo consumo energético” y “acabados de lujo” son solo algunos de los elementos a resaltar que posee esta mansión, sobre la cual, la madre de Nicolás aseguró que “parecía de traqueto”.

Aseguran que la mansión lo tenía todo, entre lo que se incluye piscina privada, terraza, mirador, cuatro habitaciones, tres parqueaderos en 436 metros cuadrados, a un costo de 1.600 millones de pesos que fueron invertidos por parte del hoy investigado.

Se espera que la rama judicial de la nación, continúe investigando y rastreando el destino de estos fondos corruptos, que ya generaron fuertes polémicas a nivel político durante este inicio de año, y que aún pueden traer muchas consecuencias para Nicolás Petro.

Nicolás Petro y Day Vásquez hablaban día tras día del sueño que tiene toda pareja: tener una casa propia. Se la pasaban recorriendo portales de internet, comparando fotos, hablando de diseñadores, mirando muebles. Pero en medio de esas conversaciones, había siempre un hecho presente: la plata. En esos momentos en que se mandaban entre ellos enlaces de opciones, Day le dijo con ilusión: “Yo creo que merecemos vivir en una casa así”. Y él contestó: “Pero toca verla, amor”.

La pareja siguió por mucho tiempo en esa búsqueda e hizo cuentas. Y Nicolás siempre tuvo presentes esos fajos de billetes que guardaba con recelo. “Amor, toca que Melissa traiga la maleta para ver cuánto tenemos”, le dijo él en uno de los chats a los que tuvo acceso SEMANA. Lo que tenían como meta merecía cualquier esfuerzo. Es una casa preciosa, ubicada en Villa Campestre, en Barranquilla. “Única”, resaltaba la publicación de la venta.

La descripción de la inmobiliaria es llamativa. “Casa innovadora campestre. Casa de diseñador de tres niveles con piscina privada, terraza mirador y jardín interior en el conjunto residencial con mayores zonas verdes en el sector.

Arquitectura alemana innovadora de bajo consumo energético, ventanería termoacústica doble espaciada con solarban, aislamientos térmicos en techo y cielorraso, ingeniería en flujo de aire. Teja española. Acabados de lujo, ambiente natural e iluminación natural diseñada para instalación de 50 m² de paneles solares”. La propiedad es amplia: 406 metros cuadrados de construcción, cuatro habitaciones, cuatro baños, tres garajes. Lo tiene todo.

El hijo del presidente habría usado 600 millones de pesos de Santander Lopesierra para dar las arras de esta casa en Villa Campestre, la cual tiene 406 metros cuadrados de construcción. - Foto: suministrado a semana

La historia de la casa soñada de la familia del hijo del presidente es quizás el eje del que, por ahora, es el mayor dolor de cabeza del Gobierno. Day narró a SEMANA cómo, según ella, Nicolás usó dineros que había pedido a personajes con “pasado oscuro” para adquirir la propiedad. Lo hizo en medio de la campaña presidencial y les aseguró a los protagonistas del pasado que la plata se sumaría a la causa de la presidencia de su papá. Tras su separación, el fallido negocio hizo estallar una enorme pelea entre ambos que tiene al joven diputado respondiendo ante la justicia.

Así describe la inmobiliaria la casa. - Foto: Cortesía a SEMANA

El personaje detrás de la plata de la casa es un viejo conocido del país: Samuel Santander Lopesierra, el ‘Hombre Marlboro’. Como recordó María Isabel Rueda en su Tik Tak en SEMANA, este se hizo célebre durante el cuatrienio del expresidente Ernesto Samper cuando “fungió como muy cercano en sus actividades con los Sarria, Jesús y su esposa, Elizabeth de Sarria, fuertes aportantes de la entonces campaña presidencial samperista. Ella, Elizabeth –ya fallecida–, quedó en el registro de la memoria de los colombianos como la inolvidable Monita Retrechera”.

Day cuenta que llegaron a este protagonista de los años noventa por su hija, quien es amiga cercana del hijo del presidente desde hace muchísimos años. “Esa muchacha, creo que de buena fe y no de mala fe, acercó al papá con Nicolás y todo lo demás”, aclaró la exesposa del diputado del Atlántico.

El primero de febrero, Day decidió ir a buscar a la Casa de Nariño a su exsuegro y contarle todo lo de la casa. - Foto: Cortesía a SEMANA

La primera vez que Day la vio fue en la casa de ella, en la 58 con 86 en Barranquilla, a donde fue con Nicolás. “El señor llegó con un hermano. De hecho, tomamos una foto, no sé dónde está, la deben tener ellos, yo no la tengo. Ese fue el primer acercamiento”, narró. Esa cita tuvo lugar en febrero o marzo, antes de las elecciones que le dieron el triunfo a Gustavo Petro.

Chats de Nicolás Petro con Day Vásquez. - Foto: suministrado a semana

La reunión, según Day, fue bastante cordial y no se habló de nada específico. “Fue más para compartir y saludar a este señor Santander Lopesierra. Él dijo que contara con él para lo que quisiera, que él iba a estar superpendiente y todo lo demás, y tiempo después él (Santander Lopesierra) empezó a ayudar con el tema de la campaña”.

Para Nicolás era claro que la vuelta era 'non sancta'. Y por eso buscó un tercero para firmar la promesa de compraventa. Una persona que, según ella, les hizo el favor “para no comprometer a Nicolás”. - Foto: Cortesía a SEMANA

Detalla que el contacto entre Nicolás y el 'Hombre Marlboro' comenzó a ser Máximo Noriega, amigo de él y hoy candidato a la Gobernación del Atlántico. Máximo se convirtió en el hombre clave entre ambos y era quien, según ella, recibía la plata que le mandaba para la campaña.

La mujer calcula que hubo al menos tres entregas. Todo este platal llegó en efectivo y Nicolás lo guardaba en la casa donde vivían en una caja fuerte. En total, el 'Hombre Marlboro' mandó 600 millones de pesos.

La historia de la casa soñada de la familia del hijo del presidente es quizás el eje del que, por ahora, es el mayor dolor de cabeza del Gobierno. - Foto: Cortesía a SEMANA

Nicolás, día tras día, le contaba a Day sobre la plata que iba entrando. “Él en chats me decía, no de este señor, sino de los otros, a través de un primo de él, Camilo Burgos. Me decía: ‘Mañana entregan 20, hoy entregaron 30, mañana le entregan a Camilo tanto’”, contó y aseguró que tiene todo guardado, pues nunca borró una conversación con él. Incluso, el celular que tenía en ese momento lo tiene guardado, sin darle uso, para proteger la información.

Day Vásquez y Nicolás Petro se casaron en 2019 y desde octubre de 2022 empezaron los rumores de su separación. - Foto: instagram day vasquez

Pero esos fajos de dinero, según ella, Nicolás no los enviaba a la causa electoral de su papá. “Nunca llegaron a la campaña. Por eso te digo, eso es ajeno a todo, nunca llegó la plata a la campaña”, aclaró en la entrevista.

"Arquitectura alemana innovadora de bajo consumo energético, ventanería termoacústica doble espaciada con solarban, aislamientos térmicos en techo y cielorraso, ingeniería en flujo de aire", dice el anuncio de venta. - Foto: Cortesía a SEMANA

Day recordó el momento exacto en que Nicolás le dijo que se quedaría con la plata: “Yo tengo, de hecho, el chat donde él me lo dice… porque una vez mi carro se quedó sin batería, empezó a molestar y no prendía. Y él en el chat me dice: ‘Yo no voy a comprar otro carro, porque esa plata que está ahí la vamos a coger para comprar una casa’. Una casa que costaba 1.600 millones de pesos”.

Así, Nicolás dejó claro que los millones del ‘Hombre Marlboro’ eran para esa casa espectacular que habían visto en Villa Campestre. Con la suma en la caja fuerte de la pareja, el negocio comenzó a andar. “Alcanzamos a entregar el 60 % del valor de la casa... 793 millones de pesos”, narró Day.

La casa tiene teja española. Acabados de lujo, ambiente natural e iluminación natural diseñada. Está diseñada para instalación de 50 m² de paneles solares. - Foto: Cortesía a SEMANA

Para Nicolás era claro que la vuelta era ‘non sancta’. Y por eso buscó un tercero para firmar la promesa de compraventa. Una persona que, según ella, les hizo el favor “para no comprometer a Nicolás”.

El presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y Day Vásquez. - Foto: Instagram Day Vásquez

La pareja se instaló, inicialmente, en calidad de arriendo. De hecho, ese contrato con opción de compra está vigente hasta junio de este año. La relación, sin embargo, se rompió. Y Day echó el negocio para atrás por lo que ella define como “obvias razones”. Al deshacerse el negocio, a Day le devolvieron parte de la plata, tras pagar las arras, y ella decidió guardarla en un CDT.

Este giro inesperado la puso en la mira de Nicolás: “Me quitó el esquema de seguridad por eso. Un día antes, en la noche, habíamos tenido una discusión por ese tema de la plata. Se enteró de que me la habían devuelto, que me habían hecho varios pagos y que yo no le había dicho nada a él. Claro, no le había dicho nada a él porque me tiene bloqueada de todos lados, ¿cómo le iba a informar?, ¿cómo le decía yo a él?”.

"Innovadora campestre. Casa de diseñador de 3 niveles con piscina privada, terraza mirador y jardín". - Foto: Cortesía a SEMANA

La pelea entre ambos fue enorme y Day decidió guardar pruebas de esa conversación. “Yo lo grabé. Yo tengo esa grabación donde él me dice que esa era su plata. Yo le digo que por qué era su plata. ¿Que si porque se la había entregado Santander Lopesierra? ¿Que si por eso era de él? Se quedó callado y me colgó. Pero sí alcancé a grabar cuando me trató supermal ahí, y me dijo que esa plata era de él y que no tenía por qué quedarme con eso. Yo la tengo en un CDT”, agregó ella.

Visita al exsuegro

El primero de febrero, Day decidió ir a buscar a la Casa de Nariño a su exsuegro y contarle todo. El presidente la recibió y conversaron por más de dos horas una tarde. Le narró la historia de la plata y de la casa que finalmente nunca compraron y le advirtió que ella quiso devolver la plata, pero no a Nicolás, sino a Santander Lopesierra. Contó que vio al primer mandatario “preocupado y decepcionado” y que le dijo que terminaría en problemas por cuenta de su hijo.

Nicolás lo tenía tan claro que en varios chats le propuso que se divorciaran y firmaran un acuerdo de confidencialidad y así “todos quedar más tranquilos”. Cuando Day le dijo que no pensaba divorciarse, él le contestó que entonces solo firmaran el acuerdo de confidencialidad. Ella le respondió que no tenía nada que esconder. En otro chat, Nicolás le dijo que sabía lo que iba a pasar: “Tú me vas a destruir”.

Nicolás Petro le recibió esta camioneta a megacontratista: chats prueban que se movía en ella y que transportó a la ministra de Minas

Varios chats en poder de SEMANA fueron aportados por Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, y demuestran que el hijo del presidente sí habría recibido una camioneta Tahoe de manos de un megacontratista de Villavicencio. En una conversación de Day con Camilo Burgos, primo de Nicolás, se habla del tema.

Camilo Burgos: No, nada. Debe ser falso. Nosotros solo trabajamos con los amigos de la Tahoe. Recuerda que también han dicho de una plata de una EPS y todo eso es mentira. ¿Tú siempre vas a trabajar con Rai?

Day: No, no solo es con los amigos de la Tahoe. Son como cuatro más. Por eso me preocupa. Entre esos, un man que tiene fama de peligroso.

La camioneta Chevrolet Tahoe, negra, blindada, de placas JCZ 858, figura a nombre del megacontratista de Villavicencio Juan Manuel Sarmiento. Le fue entregada a Nicolás en agosto de 2022.

“Él recibe eso como un aporte de pronto a cambio de ayudar en contratación a ese señor, a esos señores. Por eso recibe la camioneta. Aunque haya dicho que la camioneta era alquilada, si yo voy a alquilar un vehículo, voy a un sitio de alquiler de vehículos. ¿Por qué fue a donde este señor que, además, es un megacontratista? No tiene lógica”, dijo Day Vásquez.

En otras conversaciones conocidas por SEMANA, Nicolás y Day hablan de la camioneta.

Nicolás Petro: Necesito que dejes las llaves de la camioneta, mi papá va el sábado a lo del diálogo regional, entonces estoy apoyando con mi seguridad a la ministra de Minas.

Day: Yo regreso hoy mismo o mañana en la mañana.

Nicolás: Entonces deja las llaves para que vayan a recogerla.

El hijo del presidente, en otro momento, le dice a su entonces esposa, el 25 de noviembre del año pasado: “La Tahoe es un carro particular, no es de seguridad y ese lo uso yo”.

SEMANA indagó y la camioneta aparece registrada en 2015 como campero, color gris tungsteno, con tipo de combustible gasolina y motor CGR184777, a nombre de una empresa llamada JMS Constructores, que sería de propiedad de Juan Manuel Sarmiento y se dedica a la construcción de vías, viviendas de interés social y tiene actualmente más de 40 contratos activos.

Uno de esos contratos, según el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Villavicencio, es por un valor superior a 13.000 millones de pesos con la Alcaldía de Castilla Nueva para la adecuación del acueducto. Tiene, además, contratos en otras regiones como Norte de Santander y Vichada.

Estas son las pruebas contra Nicolás Petro

La mañana del 17 de junio del año pasado fue muy agitada para Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. Hacia las 8:20 a. m., le envió un mensaje por WhatsApp a su entonces esposa, Day Vásquez. “Tenemos que sacar $ de aquí urgentemente”, le pidió a ella, faltando apenas dos días para la segunda vuelta presidencial.

Day Vásquez: ¿Y para dónde?

Nicolás Petro: No sé.

Nicolás Petro: Pero tenemos que hacerlo.

Day Vásquez: Dile a Germán.

Day Vásquez: O a tu primo.

Nicolás Petro: No tiene en dónde.

Nicolás Petro: Mete eso en la maleta.

Day Vásquez: Mételo tú.

Day Vásquez: Eso pesa.

Day Vásquez: Yo no puedo.

Nicolás Petro: En una maleta, y dile a tu papá que traiga el carro urgentemente.

La angustia permanente de Nicolás por hacer lobby, conseguir plata, invertirla en una casa y “vivir bien” es muy evidente. Así queda registrado en las conversaciones de WhatsApp que Day le entregó en exclusiva a SEMANA. Ahí está todo lo que ambos conversaron entre el 5 de enero de 2021 y el 22 de enero de 2023. En total, son 1.600 páginas con sorprendentes revelaciones.

Esa mañana del 17 de junio, ante las súplicas de Nicolás para que el papá de Day transportara el dinero en una maleta de forma inmediata, ella se negó rotundamente y le lanzó una seria advertencia por lo que podría ocurrir, faltando 48 horas para que Petro ganara la presidencia en las urnas.

Day Vásquez: No.

Nicolás Petro: ¿No qué?

Nicolás Petro: Hazlo.

Day Vásquez: Paran ese carro y tronco de mierdero.

Ante ese campanazo, Nicolás accedió. Sin dar mayores detalles, le dijo a ella: “Ya metí eso”. Day le pidió: “Hay que mover la cuenta hoy”.

Day Vásquez, en entrevista exclusiva con Vicky Dávila, directora de SEMANA, denunció que Nicolás en la campaña presidencial de 2022 recibió 600 millones de pesos del exnarcotraficante Santa Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, y otros 400 millones de pesos que, según ella, entregó el hijo del polémico Turco Hilsaca. Aunque dijo que los dineros iban dirigidos a la campaña presidencial de Petro, la mujer aseguró que su entonces esposo se quedó con todo para comprar una lujosa casa en Villa Campestre, en Barranquilla.

SEMANA revisó los chats, y la plata es uno de los temas más recurrentes. Por ejemplo, el 9 de febrero de 2022, a las 12:57 p. m., Nicolás le escribió a Day para que usaran urgentemente los recursos en la adquisición precisamente de la vivienda ante el temor de que les robaran el dinero. Ese día, su entonces esposa encendió aún más las alarmas al contar que se le perdieron 1.500.000 pesos de su bolso. Por eso, propuso instalar cámaras para vigilar el dinero.

Day Vásquez: Y cuando regresé, el bolso estaba cerrado.

Day Vásquez: Y me faltaba plata.

Day Vásquez: Yo siempre sé lo que tengo.

Day Vásquez: Y no hemos gastado nada acá estos días.

Day Vásquez: Tenía 4.800.

Day Vásquez: Y hay 3.300.

Nicolás Petro: Mmmmmm.

Nicolás Petro: Eso sí es grave.

Day Vásquez: Por eso quiero poner las cámaras y no decirle.

Nicolás Petro: Y yo siempre te lo he dicho.

Nicolás Petro: Tú eres muy confiada.

Nicolás expresó temor por el grueso del dinero que había para custodiar y habló con su esposa de una maleta donde estaban los billetes. Ella le contó que, por seguridad, una parte del dinero estaba escondida en “otra parte”. Nicolás, ese mismo 9 de febrero, le volvió a insistir en la compra de la casa “para ir saliendo de eso”, en referencia a la plata en efectivo. Las dudas aumentaron luego de que Day contó que el dinero estaba en una caja fuerte, pero se dañó. A ambos les asustaba que los robaran o se perdiera el dinero.

Day Vásquez: Es que no puedo andar con las cosas encima todo el tiempo.

Nicolás Petro: No, es que no cargues toda esa plata encima.

Nicolás Petro: Escóndela.

Nicolás Petro: Y quién sabe si nos han sacado de la maleta.

Day Vásquez: Cómo van a sacar si está la caja fuerte.

Day Vásquez: Lo que sí estoy pensando es que la caja fuerte anterior se dañó de un momento a otro.

Nicolás Petro: Recuerda qué hay full afuera.

Day Vásquez: Eso no lo tengo en la maleta.

Nicolás Petro: ¿Y entonces dónde lo tienes?

Day Vásquez: Escondido en otra parte.

Day Vásquez: No podía dejar todo en un mismo sitio.

Day Vásquez: Porque es peor.

Day Vásquez: Iba solo a abrir la maleta.

Day Vásquez: Ya mi papá compró la otra caja fuerte.

Day Vásquez: Que es de más seguridad.

Day Vásquez: Y eso no se puede abrir ni mover así no más.

Day Vásquez: Pesa mucho.

Nicolás Petro: Mmmm, bueno.

Nicolás Petro: Es bueno que acepten lo de la casa para ir saliendo de eso.

- Foto: instagram nicolás petro

Sin embargo, pese a las medidas que adoptaron, hubo plata que se extravió. El 8 de julio del año pasado, a menos de un mes de la posesión del presidente Gustavo Petro, Day buscó afanosamente a Nicolás, a las 9:51 a. m.

Day Vásquez: Falta 150 en cada fajo.

Nicolás Petro: Mmmmm.

Nicolás Petro: ¿En cuál?

Day Vásquez: En la que entregaron ayer.

Cada semana la prevención era mayor. En un momento dado, ambos discutieron porque Nicolás le pidió a Day que asumiera el rol de vigilar todo. El 15 de julio, a las 7:33 a. m., Nicolás aseguró que la plata que tenían era “bastante” y que el rol de Day era cuidarla.

Day Vásquez: Con razón me dijiste que me quedara cuidando la plata.

Nicolás Petro: ¿De qué hablas?

Nicolás Petro: Si te dije ahora que vinieras conmigo.

Day Vásquez: Ajá.

Nicolás Petro: Ajá, amor.

Nicolás Petro: Te dije.

Nicolás Petro: Pero como quieres es dormir.

Nicolás Petro: Hasta tarde.

Day Vásquez: Me dijiste claramente que no se podía dejar eso aquí.

Day Vásquez: ¿O no?

Day Vásquez: Y no estoy durmiendo.

Nicolás Petro: Ajá, pero es que es bastante.

Ese mismo día, a las 3:39 p. m., ambos hablaron sobre cómo trasladar por partes unos 200 millones de pesos en efectivo, de Bogotá a Barranquilla, acudiendo a la ayuda de varias personas para evitar sospechas y evadir a las autoridades ante la eventualidad de un control aeroportuario o terrestre. Para ello, hablaron de familiares y amigos, como Germán Londoño y Melissa, Camilo Burgos (primo de Nicolás) y una persona identificada como “Raisa”.

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, lo acusó de recibirle más de 600 millones de pesos a Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, quien, como se recordará, fue extraditado y condenado en Estados Unidos por temas de narcotráfico. - Foto: instagram day vasquez

Day Vásquez: Qué vamos a hacer con la $.

Nicolás Petro: No sé, amor.

Nicolás Petro: ¿Qué hacemos?

Day Vásquez: No sé.

Nicolás Petro: ¿Melissa podrá llevar una parte?

Day Vásquez: No sé.

Day Vásquez: Me da vaina.

Day Vásquez: Porque se va en taxi para su casa.

Day Vásquez: ¿Y cuánto podría llevar?

Day Vásquez: Dile a tu primo que averigüe.

Nicolás Petro: 30 máximo, pero podría llevar 50.

Day Vásquez: Bueno.

Day Vásquez: ¿Se los doy?

Nicolás Petro: Habla primero con ella.

Day Vásquez: Ya le dije.

Day Vásquez: Me dice que sí.

- Foto: gerardo gómez

En ese momento, Day propuso que otros 50 millones de pesos más fueran entregados a un primo de ella, llamado Julio César, quien es cantante y habría estado en un cumpleaños del hijo del presidente Petro.

Day Vásquez: Un primo va mañana para Barranquilla.

Day Vásquez: Le podría decir a él que lleve 50 más.

Day Vásquez: ¿O no?

Nicolás Petro: ¿Y es de confianza?

Day Vásquez: Claro.

Day Vásquez: Julio César.

Day Vásquez: El cantante.

Day Vásquez: El de tu cumpleaños.

Nicolás Petro: 50 Camilo, 50 Raisa, 50 Germán, 50 Melissa.

Nicolás Petro: ¿No?

Day Vásquez: Sí.

Day Vásquez: ¿Ellos cuándo viajan?

Day Vásquez: Mi primo me dice que él ha pasado hasta 100.

Nicolás Petro: No sé, ya le pregunté a Camilo.

Day Vásquez: Bueno.

Nicolás Petro: Me dijo que mañana.

Day Vásquez: Bueno.

Day Vásquez y Nicolás Petro se casaron en 2019 y desde octubre de 2022 empezaron los rumores de su separación. - Foto: instagram day vasquez

El traslado de la plata, efectivamente, se hizo ese 15 de julio. A las 5:27 p. m., se da esta conversación entre ambos.

Nicolás Petro: ¿Se fue Melissa?

Day Vásquez: Sí, se acaba de ir.

Nicolás Petro: jajajaja, ella es loca.

Nicolás Petro: Se llevó los 50.

Day Vásquez: Se los llevó.

Day Vásquez: Mi primo 100.

Day Vásquez: Pero él los tiene allá en efectivo.

Day Vásquez: Es mejor.

Nicolás Petro: ¿Cómo así?

Day Vásquez: O sea, esto los deja acá y me entrega los 100 allá.

Nicolás Petro: Ajá, ¿y los de aquí?

Day Vásquez: Los deja acá.

El papel del primo Camilo en el manejo de la plata de Nicolás es notorio a lo largo de los chats. Por ejemplo, el 3 de julio, Nicolás le pregunta a Day: “¿Sacaste plata de la que me entregó Camilo?”. Ella le responde: “Sí, pa los muebles, 10″.

Hace referencia a que retiró 10 millones de pesos. Nicolás solo asintió: “Bueno”. El imparable flujo diario de dinero no se compadece con los ingresos del diputado del Atlántico, cuya asignación mensual es de unos 17 millones de pesos.

“¿Cuánto entregaron?”, le pregunta un día Day, sin más información. A lo que él respondió: “30, más 20 de ayer, más 20 que teníamos guardado”. En febrero del año pasado, hacia las 11:52 a. m., se habla de cifras aún mayores.

Day Vásquez y Nicolás Petro, su exesposo. - Foto: SEMANA

Nicolás Petro: ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahí?

Day Vásquez: No sé.

Day Vásquez: ¿Cuánto es?

Nicolás Petro: 100.

Day Vásquez: Mmm.

Day Vásquez: Llevarlos.

A lo largo de los diálogos, se revela cómo Nicolás Petro siempre quiso guardar como un secreto toda la plata que movía. Era temeroso de levantar la más mínima sospecha. Por eso, el 24 de julio, a las 9:52 a. m., le pidió a Day que fuera prudente delante de su mamá y le dio una razón.

Nicolás Petro: Amor, no hables de plata delante de mi mamá.

Nicolás Petro: Ajá, entre menos gente sepa es mejor.

En todo caso, la angustia es tan grande con la plata que tenían entre manos que cinco días antes, el 19 de julio, a las 10:28 a. m., Day contó que decidió averiguar por una cámara para monitorear la plata.

Day Vásquez: Voy a averiguar la cámara.

Day Vásquez: Y poner una en el clóset.

Day Vásquez: Donde va a estar la plata.

Nicolás Petro: Bueno.

El hijo del presidente habría usado 600 millones de pesos de Santander Lopesierra para dar las arras de esta casa en Villa Campestre, la cual tiene 406 metros cuadrados de construcción. - Foto: suministrado a semana

Solo para la casa

En los chats, Nicolás era enfático en que el dinero no se podía utilizar en nada distinto que la casa. El 6 de noviembre del año pasado, a las 7:14 p. m., le dejó en claro a Day las prioridades. Ese día, ella le contó a él que el carro en el que se movilizaba presentó una falla mecánica.

Day Vásquez: Cambié la batería y el carro no arranca y me parece raro.

Nicolás Petro: Mmmmmmmmm.

Nicolás Petro: Ay, Dios.

Day Vásquez: Ajá.

Day Vásquez: Ya estoy solucionando.

Day Vásquez: Yo no tengo la culpa.

Nicolás Petro: Donde sea el motor eso se jodió.

Day Vásquez: No es motor.

Day Vásquez: Porque todo funciona.

Nicolás Petro: Y desde ya te lo digo, no voy a coger plata de esa que es para comprar otra casa.

Day Vásquez: Ay, ya.

Day Vásquez: No solucionas.

Day Vásquez: Y me estás hablando de plata.

La lujosa casa sobre la que conversaban de forma insistente valía en ese momento 1.600 millones de pesos. En el mercado inmobiliario se resalta su “arquitectura alemana innovadora de bajo consumo energético” y sus “acabados de lujo”. Tiene 436 metros cuadrados, piscina privada, terraza, mirador, cuatro habitaciones, tres parqueaderos, y está ubicada en Puerto Colombia, a 13 kilómetros de Barranquilla. El 9 de mayo del año pasado, a las 12:02 del mediodía, Day le contó a Nicolás cómo sería el negocio.

Day Vásquez: Quedaría así: 1.600 millones. 50 % para la firma de la promesa y 50 % al momento de la escritura que sería en el momento de finalizar contrato de arriendo o antes de común acuerdo.

Nicolás Petro: Bueno.

Nicolás Petro: Toca sacar 800.

Day Vásquez: Sí.

Day Vásquez: Para entregarlos mañana.

Para evitar dejar rastro y no levantar sospecha, Day y Nicolás conversan sobre la necesidad de que la casa aparezca registrada a nombre de un tercero. A Nicolás le afana que ese tercero pueda “demostrar” solidez financiera ante una inversión de 1.600 millones de pesos. La preocupación de Nicolás frente a que su mamá no se entere de la plata que almacena no era una casualidad.

Cuando ya Petro ocupaba la presidencia y durante una visita a la casa de Villa Campestre en la que Nicolás ya vivía con Day, el 14 de septiembre del año pasado la mujer le expresó a su hijo su sorpresa por la lujosa vivienda. Así se lo contó Nicolás a su esposa ese día, a las 5:53 p. m.

El presidente Gustavo Petro y Day Vásquez , expareja de Nicolás Petro. - Foto: Getty Images y pantallazo de video de Vicky en Semana, respectivamente.

Nicolás Petro: Ya llegó mi mamá.

Day Vásquez: ¿Qué dijo?

Nicolás Petro: Que esto parece una mansión.

Day Vásquez: Jajaja.

Nicolás Petro: Que si cuánto pagamos.

Day Vásquez: Jajajaja.

Nicolás Petro: Le dije que era de un amigo.

Nicolás Petro: Y preguntó que si era traqueto.

Day Vásquez: ¡¡Lo sabía!!

En las conversaciones entre agosto y diciembre de 2022, ya con Petro en la presidencia, Day le advirtió a Nicolás de los riesgos que corría haciendo lobby para conseguir dinero. “Mira que te lo estoy diciendo hoy. Después no digas que no te advertí. Yo cumplo con decirte, no diré nada más”, le dijo.

La respuesta del hijo del presidente fue: “No entiendo entonces qué quieres que haga yo. Cómo crees que vamos a pagar esta casa, dime”.

Uno de los capítulos más reveladores, y que el hijo del presidente tendrá que explicar, sucedió después del triunfo de Petro. El 28 de junio, Nicolás y Day discuten por chat por una tercera persona con la que el hijo del presidente está hablando, y él le dice que está trabajando algo “grande” en Monómeros, la empresa venezolana ubicada en Barranquilla. “Tú no entiendes que se tienen que hacer inversiones (...). Esto es para una vaina grande que vamos a manejar. O si no averigua qué es Monómeros”. Hacia el mediodía de ese día, Nicolás habló con Day al respecto.

Nicolás Petro: Quieres vivir bien, pero no quieres invertir ni que yo haga lobby.

Day Vásquez: O sea, me estás diciendo que tengo que ser interesada.

Nicolás Petro: No, que no quieres que yo haga nada para conseguir las cosas.

En diciembre, cuando ya la pareja estaba divorciada, Nicolás empezó a temer que Day pudiese denunciarlo y contactar a algún periodista. “Ya esa información la tienen enemigos, entregaste mi cabeza en una bandeja de plata”, le dijo. De hecho, le sugirió: “Lo fácil que es borrar conversaciones, o tener otra cuenta en Telegram”. “Con el simple hecho de filtrar información me hundiste”, le dijo.

Este jueves, cuando SEMANA divulgó la explosiva entrevista con Day, Nicolás publicó un comunicado. Allí solicitó “una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre”.

Reveladores chats muestran cómo Nicolás Petro ‘le sacaba jugo’ a la presidencia de su papá: el ministro Alfonso Prada le dio “10 cupos”

“Deja de reunirte con ministros y demás (…). Párale a eso, le van a mandar una carta a tu papá (…) te falta mucho por aprender”. Esta fue la advertencia que le lanzó Day Vásquez a Nicolás Petro cuando aún eran esposos. En los miles de chats de la expareja entre mayo de 2021 y enero de 2023, aparecen múltiples y comprometedores registros de reuniones del diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, con ministros, directores de departamentos, gobernadores y políticos, buscando presuntamente beneficios particulares, en especial contratos.

Sabían que eso podría ser un dolor de cabeza, y así quedó registrado en un diálogo del 30 de septiembre del año pasado.

Day Vásquez: Deja de reunirte con ministros y demás.

Day Vásquez: Párale a eso.

Day Vásquez: Le van a mandar una carta a tu papá.

Nicolás Petro: Ajá, amor.

Nicolás Petro: Sí, ya no llevo a Máximo a ninguna reunión.

Day Vásquez: Bueno.

Day Vásquez: Mira que te lo estoy diciendo hoy.

Day Vásquez: Después no digas que no te advertí.

Day Vásquez: Yo cumplo con decirte.

Day Vásquez: No diré nada más.

Nicolás Petro: No entiendo, entonces qué quieres que haga yo.

Nicolás Petro: Cómo crees que vamos a pagar esta casa.

Day Vásquez: Solo te estoy diciendo que te cuides.

Day Vásquez: No hables de puestos.

Day Vásquez: De plata.

Nicolás Petro: Yo no hablo de eso.

Day ha sido contundente en asegurar que su expareja tuvo reuniones prácticamente con todos los ministros. En los chats se menciona a uno de los más importantes del gabinete y quien es el vocero del Gobierno: el ministro del Interior, Alfonso Prada. En las conversaciones en poder de SEMANA, incluso se refieren a “cupos” o puestos de trabajo y de eso da cuenta un diálogo del 22 de noviembre del año pasado.

Day Vásquez: ¿Tú cuándo viajas?

Nicolás Petro: El lunes.

Day Vásquez: ¿A qué hora?

Nicolás Petro: Estoy esperando que me confirmen dos reuniones.

Nicolás Petro: Prada y la ministra de Deporte y DPS (Departamento de Prosperidad Social).

A los pocos días, el 27 de ese mismo mes, se habría dado el encuentro en el que le confirmaron los “cupos”.

ALFONSO PRADA - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Nicolás Petro: ¿Tienes a algún abogado que quieras ayudar?

Nicolás Petro: Eso sí, se tendría que venir para acá.

Nicolás Petro: Prada me dio unos cupos.

Nicolás Petro: Me dio 10 cupos.

Nicolás Petro: 3 los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y 5 para el tema político de Barranquilla.

Nicolás Petro: Amor, el abogado, ya me están pidiendo eso.

Day Vásquez: Es que no sé quién.

Day Vásquez: No se me viene nadie a la mente.

Day Vásquez: La única es Laura.

Nicolás Petro: Amor, al que sea.

Nicolás Petro: No importa, para no perder el espacio.

Day Vásquez: Ya le dije a ella.

Nicolás Petro: Ya Máximo me va a enviar 5, tengo 3 de Ciénaga, el de mi mamá que es el marido de mi prima Sibila, y el tuyo que sería Laura.

Nicolás Petro: Necesito la hoja de vida.

Day Vásquez: También está una tía de Maira.

Nicolás Petro: ???

Day Vásquez: Que es abogada.

Nicolás Petro: Tú decides, amor.

Nicolás Petro: Entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.

Nicolás Petro: ¿Qué los van a poner hacer? No sé.

Day Vásquez: Bueno.

Day Vásquez: hoja de vida laura 2022 (1) (1) (1).pdf •

Nicolás Petro: Bueno, hoy envío eso, debe estar pendiente cuando la llamen.

Day Vásquez: Bueno.

Nicolás Petro: A la tía de Mayra la metemos en la Supernotariado y Registro, que estoy seguro de que ahí me van a pedir más abogados.

jorge eduardo londoño - Foto: Twitter @JorgeELondonoU

Los avances que hizo el hijo del mandatario en Bogotá se fueron confirmando con reuniones posteriores que, finalmente, concertó, como lo hizo en el DPS el 4 de octubre.

Nicolás Petro: Amor, ya voy en camino al DPS.

Nicolás Petro: Ya llegué al DPS.

El hijo mayor del presidente llegaba a muchas entidades, en ocasiones lo hacía solo, en otras, acompañado de personas con intereses, e incluso, según señaló Vásquez, en representación y alianza con políticos cuestionados, como el excongresista condenado por corrupción Musa Besaile, con quien supuestamente aterrizaron en el Sena.

Así lo dijo Day Vásquez en la entrevista con SEMANA, en la que habló de la polémica foto que se hizo pública de Nicolás Petro con el hijo de Musa Besaile y reveló los intereses en la institución de educación técnica. “Sí. De hecho, a él le entregaron el Sena de Córdoba, y pusieron a alguien muy cercano a Musa de director. Por eso la cercanía con Musa y todo este tema en Córdoba. Mire que estuvieron en la finca de Musa y estuvieron más de una vez. Que no diga ahora Nicolás que se estaban conociendo, que es amigo del hijo hace muchos años, porque eso es falso, totalmente falso. Yo conozco a todos los amigos de Nicolás. Eso es falso”, dijo en la entrevista y los chats así lo confirman.

Day Vásquez: ¿En serio vas a viajar mañana?

Nicolás Petro: Sí, amor.

Nicolás Petro: Tengo reuniones.

Nicolás Petro: También tengo que concretar lo de la Cámara de Comercio.

Nicolás Petro: Lo del Sena.

Nicolás Petro: Y unos proyectos.

Al siguiente día confirma el resultado de sus “buenos oficios”.

Nicolás Petro: Amor, bien lo del Sena.

El interés en los puestos y el presupuesto de las entidades del orden nacional era mutuo, tanto de Petro como de su exesposa. Así le pusieron el ojo a la Superintendencia de Vigilancia, de la cual hasta conocían su presupuesto.

Day Vásquez: Que tú vas a ayudar a un man que está peleando la Súper de Vigilancia.

Day Vásquez: Que ahí manejan dos mil millones mensuales.

Nicolás Petro: Mmmmmm.

Day Vásquez: Que el man es amigo tuyo hace 7 años.

Day Vásquez: Y lo vas a ayudar.

Day Vásquez: Uno de apellido Erazo.

Máximo Noriega, señalado por Day Vásquez de recibir la plata del Hombre Marlboro, dijo que la demandará penalmente. - Foto: Alvaro Ortiz Cera

Una las personas más cercanas a Nicolás Petro en política en la región del Magadalena es Máximo Noriega, a quien incluso promueve en sus redes sociales como candidato a la gobernación del departamento por el Pacto Histórico. Sobre él, su exesposa también le advirtió que lo podía meter en problemas por buscar contratos.

Day Vásquez: Deja de hablar tanto con Máximo.

Day Vásquez: Te vas a meter en líos.

Nicolás Petro: ????

Day Vásquez: Está pidiendo puestos y $.

Day Vásquez: Me lo acaba de decir Pedro.

Day Vásquez: Tienen grabaciones.

Nicolás Petro: Mmmmmmm.

Day Vásquez: Párale bolas.

Nicolás Petro: ¿Y a quién le está pidiendo puestos y plata?

Day Vásquez: No sé.

Day Vásquez: Que te cuidaras de Máximo.

Nicolás Petro: Bueno.

Day Vásquez: Máximo te está utilizando.

Ella es insistente en que su expareja mantenía reuniones al más alto nivel del Gobierno y en horarios poco habituales. Es el caso de un encuentro, cerca de las once de la noche, con el director administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano. Habla de otra cita con el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en un restaurante.

Mauricio Lizcano - Foto: guillermo torres

También de un almuerzo con el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, en un restaurante en la zona del parque de la 93, en Bogotá.

Son muchos los políticos que se repiten una y otra vez en los reveladores chats. Uno de ellos es el escudero del presidente Petro, Gustavo Bolívar, quien fue el primero en marcar distancia ante este escándalo al publicar en su cuenta de Twitter un duro mensaje en el que decía: “¡Qué mierda! Unos matándonos por la causa y otros viviendo de la causa. Pero no se desanimen, el país sabe quién es quién. #FinDelComunicado”.

Nicolás Petro: Amor, el man de los cines también se bajó de la vaca.

Nicolás Petro: Por el tema de Gustavo Bolívar.

Nicolás Petro: No quiere nada con radicales.

Day Vásquez: Esa gente se va a tirar la presidencia.

Nicolás Petro: Sí.

Day Vásquez: Tu papá debe ponerle un alto a eso.

Day Vásquez: Porque parecieran que hicieran las cosas a propósito.

Los chats entre la expareja dejan claro el motivo de las diferencias entre hijo y escudero del presidente Petro. Al parecer, la distancia entre los dos es muy grande.

Gustavo bolívar Exsenador - Foto: mario inti garcía

Day Vásquez: Y ya supieron que tú estás bravo con lo de Bolívar.

Day Vásquez: Llamaron a reclamar.

Day Vásquez: Iván fue corriendo a decir.

Day Vásquez: Diana Salas lo sabe.

Day Vásquez: Hay alguien sapo.

Day Vásquez: ¿Tú hablaste con Diana?

Nicolás Petro: Ella me dijo de la reunión con Bolívar y yo lo que dije es que no tenía ni idea que él venía.

Day Vásquez: Que están diciendo que tú diste la orden de sacar a Bolívar.

Nicolás Petro: Bueno, igual no me importa ese hpta.

Este es uno de los apartes de las conversaciones de 2021 en el que es clara la distancia y explica por qué le están pasando factura al hijo del presidente.

En los chats hay muchas referencias a alguien a quien se refieren como el “loco”. También Nicolás cuenta que se reúne con Hildebrando Vélez, el papá de la ministra de Minas, y con la ministra de Salud, Carolina Corcho. El director del Sena también llevaba pocos días en su cargo y visitó a Nicolás en el apartamento, según Day.

Otra cita clave fue una reunión del hijo del presidente con la esposa del condenado Musa Besaile. Según Day, hablaron de la Gobernación de Córdoba. En conclusión, la agenda de Nicolás era la de un lobista profesional ante el Gobierno Petro. Sin duda, le estaba sacando el máximo jugo a la presidencia de su padre.