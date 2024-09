No hay pruebas de que las comunicaciones de magistrados hayan sido interceptadas con el software Pegasus, así lo reconoce la fiscal Camargo

De inmediato se empezaron a relacionar las dos noticias y la gran pregunta es ¿están siendo chuzados o interceptados los magistrados de las altas cortes con el software Pegasus? La respuesta la dio la misma fiscal General, Luz Adriana Camargo, quien fue clara al advertir que no hay ninguna evidencia que plantee esa tesis.

La fiscal y el presidente Petro se reunieron una hora antes de la alocución sobre la compra de Pegasus. La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó el encuentro, advirtió que aún no hay evidencia sobre chuzadas a magistrados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PSHjBt4Eyx

“Nosotros aún no tenemos evidencia de que eso haya sucedido. Estamos identificando si ese software existió, ese tipo de software es muy sofisticado y por lo general no dejan rastro, no es tan fácil como hacer un examen de un teléfono para saber si en el pasado objeto de una infiltración”, afirmó la Fiscal Camargo.