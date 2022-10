“No hay recursos asegurados para primera infancia, educación y transporte público, ¿pero sí para Fedegán?”: la crítica de Claudia López al gobierno Petro

No entiendo. No hay recursos asegurados para primera infancia, educación, ni transporte público, ¿pero sí hay $3billones para Fedegan?

La paz es que los despojadores ofrezcan verdad, justicia Y REPARACIÓN? No que les den impunidad total y de ñapa $3billones de nuestros impuestos! https://t.co/UxgOQYV7oR