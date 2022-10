Luis Ernesto Gómez pide a Francia Márquez conciliar con quien la insultó: “La paz total está en las pequeñas cosas”

Luego de que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, diera a conocer que no piensa conciliar con Luz Fabiola Rubiano, la mujer que lanzó insultos racistas contra ella durante las manifestaciones del pasado 26 de septiembre, algunos políticos le han pedido contemplar cambiar de decisión.

El exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez fue uno de los que le pidió a Márquez dar un ejemplo al país de reconciliación perdonando a quien la discriminó por su color de piel. Incluso sustentó que los insultos de Rubiano obedecieron a un acto de ignorancia.

“El racismo de la señora uribista lo describe perfectamente el adagio popular: la ignorancia es atrevida. Querida Francia Márquez reconsidera tu decisión de no conciliar. Puedes darle una lección a la señora Luz Fabiola y a todo un país que anhela reconciliación”, pidió en su cuenta en Twitter.

Gómez, de quien se especula podría aspirar a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales de octubre de 2023, también sustentó que es mejor la educación en torno al racismo antes que una condena.

“El objetivo central del derecho penal es la resocialización. Hay formas pedagógicas y restaurativas de conseguirlo, distintas a la cárcel. La paz total está también en las pequeñas cosas”, agregó.

Enrique Gómez, líder del Movimiento Salvación Nacional, no pidió directamente a la vicepresidenta de Colombia la opción de conciliar con quien la insultó, y, no obstante, señaló de incoherente al Gobierno de Petro por invitar a la Paz Total con estructuras armadas ilegales como el Eln, con los que se restablecieron los diálogos la primera semana de octubre.

“La incoherencia atravesada por los eufemismos: Francia Márquez, por supuesto que no está obligada a hacer acuerdos con racistas, ni más faltaba. Sin embargo, ellos, los de la cuadrilla del Pacto, nos obligan a aceptar tratos con violadores, secuestradores y asesinos”, argumentó Gómez.

Dista de la posición de Luis Ernesto Gómez y Enrique Gómez con la del senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde. Él, por el contrario, cree que es necesario que Francia Márquez no concilie para dejar un precedente.

“La vicepresidenta ya concilió antes con personas que la insultaron, dejando un mensaje de paz y un llamado al respeto. Creo que esta vez se debe dejar una lección. ¡No se puede insultar y destruir a otro por su aspecto físico y pensar que no se acarrean consecuencias”, dijo el congresista de la Alianza Verde.

La imputación de cargos sería en noviembre

Francia Márquez se refirió a los comentarios racistas que hizo una mujer en su contra en medio de la marcha del pasado 26 de septiembre. Según dijo, esta vez no conciliará porque considera que esos arreglos han llevado a que se sigan presentando estos episodios lamentables.

“En este caso yo ya no voy a ser una conciliación, porque efectivamente me di cuenta de que conciliar y colocarle a que se retracte no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo una conducta delictiva, reitero, que es el odio racial”, afirmó en entrevista con el canal público RTVC.

La vicepresidenta Márquez agregó que pedirá a la Fiscalía, que adelanta la investigación contra Castro, que se haga una acusación formal. “Y que encontrando la responsabilidad de la señora, la Fiscalía proceda o el ente juzgador, el juez que le toque tomar el veredicto final de esto, proceda en impartir las sanciones que la ley establece”, pidió Márquez sobre este caso.

Los delitos que el ente investigador le imputaría a Luz Fabiola Rubiano el 25 de noviembre, cuando se adelante la audiencia en su contra, son: discriminación y hostigamiento agravado. Resta esperar si en poco más de un mes y medio la vicepresidenta cambia de decisión.