El discurso que Rodolfo Hernández llevó a los colombianos no fue suficiente y perdió ante Gustavo Petro, el ahora presidente de la República tras, quizá, las elecciones más convulsionadas de la historia que dividieron al electorado.

No le alcanzó a Rodolfo Hernández, ¿qué le faltó?

Se acabó la espera de los comicios: Gustavo Petro vs. Rodolfo Hernández Suárez, dos candidatos con vidas paralelas, se jugaron a fondo en estas elecciones. Uno es empresario y el otro un político de izquierda que, en su tercer intento, por fin ganó las elecciones presidenciales en Colombia.

A ambos los unió, según expertos, el propósito de cambiar y derrotar a la política tradicional. ¿Lo logrará el ganador? ¿Qué pasará? Y ¿por qué, pese al miedo de empresarios y parte de la ciudadanía, un exguerrillero llegó al poder y venció al fenómeno político de las elecciones, Rodolfo Hernández?

Parecía casi un milagro que el empresario santandereano de 77 años, que forjó su camino político desde antes de la controvertida época en la que fue alcalde de Bucaramanga (Santander), llegara a la Presidencia.

Según expertos, su polémico paso por la administración municipal, que tuvo luces y sombras, no le alcanzó para darse a conocer en las regiones más recónditas y en la Colombia profunda a la que sí llegó Gustavo Petro, que aprovechó no solo el reconocimiento que alcanzó en las campañas anteriores y su vida política, sino la cercanía que le imprimió a la campaña para hablarles al oído a los campesinos, que no lograron enterarse del imperio digital que montó el ingeniero, en compañía de 13 jóvenes que lo impulsaron en su proceso electoral por la Presidencia a través de redes sociales, y que lo llevó a la segunda vuelta.

A pesar de su sorprendente llegada hasta la segunda vuelta, a Rodolfo Hernández no le alcanzó para ser presidente de Colombia. - Foto: esteban vega - semana

Pero, ¿qué le pasó si iba liderando varias encuestas y prometía acabar la corrupción en Colombia y sacar adelante una política de austeridad pública?

Para Gonzalo de Francisco, politólogo de la Universidad de los Andes, “Hernández Suárez se equivocó al no haber construido una lista competitiva para las elecciones de Congreso, como la que sí logró el Pacto Histórico. Pero, además, hizo política en solitario. Por ejemplo, Rodolfo tenía solo una escala departamental, y depender únicamente de su liderazgo y de su personalidad fue complejo porque llegar a la Presidencia, sin duda, requería de una estructura sólida. Le faltó movilizar más gente y, además, conquistar al selecto grupo de los indecisos que terminaron votando en blanco”.

SEMANA habló con Aurelio Suárez Montoya, analista económico y político, quien asegura que también hay que considerar un lunar que sin duda tiene que esclarecer el excandidato: estar relacionado en un presunto caso de corrupción por el que será llevado a juicio el 21 de julio de este año.

La dura campaña en su contra y sus salidas en falso en varias ocasiones le terminaron restando a pesar de haberse perfilado como favorito después de la primera vuelta. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

También “se le suma algo que preocupaba a una parte del país y era imaginarse la relación que iba a existir entre Rodolfo Hernández y el Congreso de la República. Lo cierto es que esta campaña fue inesperada y nadie se imaginaba lo que iba a pasar con el candidato santandereano”, dice Gonzalo de Francisco.

De hecho, “no nos olvidemos, en primer lugar, de que automáticamente Rodolfo Hernández será senador de la República. Eso es algo que debemos tener en cuenta”, añade Suárez Montoya.

Sin embargo, se tendrá que esperar para saber si el excandidato acepta ser senador o le apuntará a ser el próximo gobernador de Santander, departamento que lo vio nacer y que lo aprueba pese a los escándalos que protagonizó cuando fue mandatario de los bumangueses.

Marelen Castillo espera tener relevancia en los próximos años a pesar de no haberse convertido en vicepresidenta. - Foto: juan carlos sierra - semana

¿Cómo se proyecta quien fue su fórmula presidencial?

“A Marelen Castillo la veo involucrada en temas educativos. Sin duda, fue otra sorpresa para el país. Podrá tener un eco en la vida nacional, pero seguramente volverá a la academia y, de seguro, hará grandes aportes”, concluye Aurelio Suárez Montoya.

Entre tanto, ambos expertos coinciden en que Gustavo Petro tendrá una tarea difícil y deberá “sentarse y levantar la carpeta con los enormes problemas que tiene Colombia, y ahí va a empezar el reto presidencial. Ya veremos si logra resolver los problemas o si, por el contrario, se agravan y se vuelven más agudos”.

Finalmente, Malcolm Deas recordó que el reto más importante del próximo gobierno será unir a todo un país que está fracturado a causa de la guerra, de la corrupción y de la inseguridad.

“Sin duda, los retos deberán estar centrados en la violencia. Esto le hace mucho daño a Colombia, tanto para quienes viven aquí como para su imagen en el exterior. Es penoso, tristemente nos hemos acostumbrado a ello y no puede ser así. El nivel de violencia es humanamente deprimente, afecta el tejido social, la inversión y el turismo. Es un problema que no tiene una solución rápida, del que no se sale con pactos fantásticos con el ELN, paramilitares y otros grupos ilegales”, concluye Deas.