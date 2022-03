“No lo entendió”: la indirecta de Gustavo Petro a Hollman Morris tras quemada en las elecciones

El compañero político del candidato presidencial no estuvo en la lista cerrada del Pacto Histórico.

Hollman Morris fue uno de los candidatos al Congreso de la República que no pudo alcanzar una curul para el periodo 2022-2026. El periodista no alcanzó ni los 10.000 votos y su partido Fuerza Ciudadana no logró el umbral para que uno de sus partidarias lograra un puesto político.

Su compañero y aliado, Gustavo Petro, sí tuvo una gran votación en la consulta y ahora es el candidato único por el Pacto Histórico. Ante los buenos resultados del exalcalde de Bogotá, Morris utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de felicitación.

“Querido amigo Gustavo Petro felicitaciones, te lo mereces. Con tu liderazgo vamos hacia la construcción del frente amplio para lograr ser gobierno popular de transformación nacional. Si sumamos energías, el campo progresista puede recuperar el umbral de Fuerza Ciudadana”, escribió Morris en su perfil oficial de Twitter.

Gustavo Petro ya había reaccionado ante lo sucedido por lo ocurrido con el partido Fuerza Ciudadana, donde algunos de quienes lo integraban, como Hollman Morris, no se decidieron por escoger la lista del Pacto Histórico. Con este panorama, le envió una indirecta a su compañero y exconcejal de Bogotá.

“Lamentablemente era el momento de la lista cerrada y Fuerza Ciudadana no lo entendió, sacrificó dos o tres curules al Senado, los seguimos convocando al gran Frente Amplio por la Paz y la Democracia”, escribió Petro en su Twitter oficial.

Gilberto Tobón, quinta votación más alta al Senado, pero sin curul

Gilberto Tobón es un reconocido abogado de izquierda que encabezó la lista cerrada al Senado de Fuerza Ciudadana, el sector político que respalda al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.

Tobón, profesor de la Universidad Nacional, filósofo y abogado penalista, se convirtió en la quinta votación más alta al Senado, con 173.558 electores, pero él no será senador porque Fuerza Ciudadana obtuvo 439.596 votos, es decir, no alcanzó el umbral.

Recordemos que la lista de Fuerza Ciudadana fue paralela a la del petrismo, pero abierta, y estuvo conformada por algunos dirigentes políticos que creyeron que no tendrían espacio en el Pacto Histórico, es decir, no tendrían mayor chance a una curul.

El caso de Tobón generó una reacción de Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico. “Una lástima perder casi 500.000 votos de Fuerza Ciudadana, unos seis senadores menores. Y un gran señor como don Gilberto Tobón, quemado con 170.000 votos. Una gran injusticia. A manera de autocrítica: debieron estar en el Pacto Histórico”, dijo.

Tobón, en diálogo con SEMANA, afirmó que sus más de 173.000 votos contabilizados hasta la tarde de este lunes son de opinión. “Yo soy un influenciador por los medios, no le estaba ofreciendo nada a la gente, no tengo qué ofrecerles, les ofrecía eventuales soluciones y programas que iba a tratar de desarrollar a través del Congreso mediante leyes”, dijo.

El abogado reconoció que “miró con frustración que el movimiento al que pertenezco le faltaron 40.000 votos para superar el umbral, pero estamos en pie de lucha, hay que seguir haciendo pedagogía social, avanzando, que la gente deje de ser autónoma y deje de estar sometida a esa servidumbre voluntaria con la cual se arrastran ante los políticos tradicionales”.

El candidato recordó que Gustavo Petro le ofreció participar en el Pacto Histórico, pero existió una divergencia entre ambos. “Decidí irme en una lista abierta con Fuerza Ciudadana, la cual encabezaba. Le agradezco a Petro porque ha sido generoso conmigo, pero creía que las listas abiertas eran las mejores. No me arrepiento de nada, yo sabía de que se corría el riesgo de no conseguir el umbral”, destacó.