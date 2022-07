“No necesito consultar mi respuesta a un trino”, general Zapateiro a Duque por enfrentamiento con Petro

De cara a su retiro como comandante del Ejército Nacional, el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda hablo con SEMANA para dar a conocer su versión sobre diversos temas relacionados con la institución y la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

Durante la entrevista, se retomó un tema que marcó la carrera tanto del militar como del ahora presidente electo, pues en abril de este año tuvieron un enfrentamiento en redes sociales que cuestionó el actuar de ambos personajes ante la opinión pública.

Todo comenzó cuando Petro puso en su cuenta de Twitter: “Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan”, como respuesta al también miembro del Ejército Alexander Chala Saenz, actualmente retirado, quien antes había consignado que seis soldados fueron asesinados en Antioquia y cinco heridos a manos del grupo armado.

En consecuencia, a través de un hilo de la mencionada plataforma de interacción, el general Zapateiro se despachó y dio a conocer seis puntos en respuesta a Petro.

(4) Le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como «politiqueros del narcotráfico». Como ciudadano le recomiendo no generalizar. El respeto ante todo. — MG. Carlos Iván Moreno Ojeda (@COMANDANTE_EJC) April 22, 2022

En el caso del comandante, varias personas se preguntaban si, tras el rifirrafe, no habría incurrido en una falta al participar en política. Sin embargo, hace unos días, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó las pretensiones de la acción popular que buscaba que el comandante del Ejército no hiciera mención o pronunciamiento alguno frente a las elecciones y la contienda política.

Así mismo, a través de la entrevista hecha al general, SEMANA pudo conocer lo que el presidente Iván Duque le dijo tras lo sucedido. A la pregunta “El día en que usted le contestó a Petro, ¿el presidente Duque le llamó la atención? ¿Qué le dijo?”, Zapateiro contestó:

“Primero, no consulté eso con mi general Navarro, ni con el ministro de la Defensa, ni con el presidente, mi comandante supremo, una persona a la que admiro y respeto. Tendré infinita gratitud con él, su familia, la primera dama y sus hijos. Cuando me llamó, el presidente me preguntó: ‘Eduardo, ¿usted con quién consultó el trino?’. Yo respondí: Con nadie, señor presidente, no necesito consultar mi respuesta a un trino que maltrata a la institución que estoy representando. La defendí, costara lo que me costara”.

Zapateiro afirmó que el presidente, aunque lo respaldó, le pidió que en próximas ocasiones consultara con sus superiores y pidiera asesoría.

“Me respaldó y me dijo: ‘Eduardo, en próximas ocasiones tienes que buscar asesoría, dime, pregúntame, está Navarro, está el doctor Diego Molano’. Quiero dejarles claro a los colombianos: no tomo decisiones a la loca, soy un general curtido, tanto en la docencia como en la guerra”, señaló.

En la entrevista, el comandante indicó que tenía pleno conocimiento de lo que hacía cuando lanzaba esos trinos a Gustavo Petro y que, además, él mismo se encargó de organizarlos sin importar las consecuencias que esto podría acarrear en su carrera militar.

“Todos muy preocupados me decían: ‘Mi general, esto puede costarle la carrera y meternos en problemas’. Les decía: ‘No se preocupen, a ustedes no los van a llamar a calificar servicios, es a mí'. Me ponen estos siete trinos. Los organicé, ¡personalmente!, y les dije: Publíquenlos. Y así fue”.

Finalmente, mandó un mensaje a quienes consideran que tras la disputa hubo participación en política de su parte.

“No soy político. No me arrepiento ni me arrepentiré jamás de haber hecho lo que hice por defender a la institución que me vio crecer, me formó, me lo dio todo en la vida, y a la cual, una vez colgado el uniforme, seguiré amando, porque el corazón seguirá siendo pixelado”, afirmó Zapateiro.