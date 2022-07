“No nos asustan y no nos van a silenciar”: Enrique Gómez denuncia matoneo petrista

Si de algo se ha caracterizado el petrismo ‘pura sangre’ y radical es que han convertido las redes sociales en un canal para desprestigiar y atacar a opositores y a todo aquel que critique a Gustavo Petro.

Varios líderes han sido víctimas y el turno más reciente fue para los miembros de Salvación Nacional y su excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, que se ha convertido en una voz fuerte de oposición a Petro.

“El acoso violento contra Salvación Nacional por parte de petristas, los constantes ataques contra esta cuenta por hordas de bots, nos indican: vamos por el camino adecuado y se vienen tiempos de censura como jamás hemos vivido. No nos asustan y no nos van a silenciar”, dijo el líder de Salvación Nacional.

Gómez le detalló a SEMANA que lo que han encontrado son cuentas falsas y otros opinadores de izquierda, cercanos al Pacto Histórico, que diaria y constantemente los están atacando e insultado por sus apreciaciones sobre el nuevo mandatario.

“Es claro, hay muchísimos bots (...), que generalmente son los mismos los que nos atacan. Y están los odiadores profesionales, ese es el otro grupo, son personas auténticas, odian desde temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche, no hacen sino odiar todo el día, uno pensaría que son generadores de contenido bajo contrato”, cuestionó Gómez Martínez.

Agregó que era ingenuo pensar que esos ataques eran una simple estrategia de campaña, ya que aunque por unos días tuvieron un tono más conciliador, ese odio en redes se ha seguido evidenciando.

“Nadie en su sano juicio en Colombia pensaba que las bodegas de guerra sucia se iban a acabar el 19 de junio, tal vez estaban tomando unas vacaciones porque como trabajaron tan duro en la campaña electoral desprestigiando a todo el mundo ya tomaron su reposo”, dijo el excandidato presidencial.

Criticó que esta ha sido parte de la estrategia que le funcionó al petrismo para llegar al poder. “Nada nuevo, sigue la guerra sucia de campaña que es parte de la estrategia que le ha funcionado bien a Petro”.

Gómez aprovechó para cuestionar al ministro de Educación designado de Petro, Alejandro Gaviria, y darle la razón, ya que en campaña predijo que al poco tiempo de elegido el excandidato del Pacto, las redes sociales se convertirían de nuevo en ese canal para la confrontación.

“Otra embarrada de Alejandro Gaviria. Él predijo que la democracia tuitera de Petro empezaba a los ocho o nueve meses de iniciado el gobierno, ya está demostrado que de eso tampoco sabe Gaviria porque no ha empezado el gobierno Petro y ya estamos en la anunciadísima y predecible guerra sucia tuitera de Petro”, dijo Gómez Martínez.

Asimismo, aprovechó el desencuentro que ha tenido Gustavo Bolívar con el mismo petrismo, a pesar de que es uno de los principales alfiles del Pacto Histórico.

“A este paso de acciones de odio posiblemente quedemos en la oposición solo Gustavo Bolívar y yo. Como no fue ayer a la reunión programática, creo que lo que se anuncia es que Bolívar es un mono-partido o no sé qué será, se va a declarar en oposición, entonces hay que vivir con eso”, dijo el líder de origen conservador, haciendo referencia al encuentro del Pacto que se desarrolla por estos días en Medellín y al que Bolívar no asistió.

“Tan cierto es lo que digo que se tuvieron que reunir en un sitio de Medellín a ver qué iban a hacer, es que dicen una cosa, pero en la práctica no tienen estructurado nada”, mencionó Gómez sobre el encuentro en la capital de Antioquia.

El líder de Salvación Nacional dijo que esa evidente crisis en el Pacto se detalla con las críticas que ha hecho el exministro de Hacienda Rudolf Hommes, que ha cuestionado lo que ha girado en torno alrededor del nuevo gobierno.

“Es como papá en la visita de los niños malcriados. Les dijo ayer a toda la prensa, a sus propios pupilos, que se quedaran callados. Es sorprendente, un señor que tiene 78 años diciéndole a una señora de 79 que se calle, ya diría uno que estarían educaditos esos chichos, pero no”, haciendo referencia a Hommes y sus críticas a Cecilia López, ministra de Agricultura designada.

Sobre el papel de la oposición y el liderazgo que pueda ejercer, comentó que no es el único en ese propósito y dio luces de que estarían formando una alianza en la derecha con otros partidos para contener el gobierno de Petro.

“Veo muchos políticos en el país en el Centro Democrático, Colombia Justa Libres, Mira, Partido Conservador, completamente comprometidos en el proceso de oposición y lo que hemos hecho es entre todos una coordinadora de oposición”, señaló Gómez.

Agregó que la semana entrante se reunirán con otros sectores para coordinar esfuerzos conjuntos. “Es un trabajo en equipo muy importante”, recalcó.

Sobre el futuro de Salvación Nacional, Gómez detalló que están en un periodo de transición porque los estatutos que tienen son antiguos, luego de que la Corte Constitucional reviviera el aval. Esperan tenerlos en los próximos meses porque le apuntarán a las elecciones regionales de 2023.

Según Gómez, ya tienen algunos nombres de aspirantes interesantes, líderes de opinión y políticos, que se han acercado buscando el aval. El objetivo será derrotar al Pacto Histórico en esa contienda.