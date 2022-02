“No pido que me abracen y me besen, pero sí decencia”: Alfredo Saade y su molestia con un sector del Pacto Histórico

Los congresistas David Racero y María José Pizarro lideran un periódico del Pacto Histórico que circula por Bogotá y varias ciudades del país, pero según el pastor Alfredo Saade, no lo incluyeron en la publicidad, es decir, su rostro no aparece junto con los demás precandidatos presidenciales, entre ellos Gustavo Petro y Camilo Romero. Esta es la segunda oportunidad, según él, que lo excluyen. Aunque los dos dirigentes de izquierda aclararon que los señalamientos de Saade no son ciertos, él le contó a SEMANA por qué no les cree.

SEMANA: Usted denunció que nuevamente los congresistas David Racero y María José Pizarro lo excluyeron de la publicidad del Pacto Histórico en unas revistas que circulan en Bogotá. ¿Qué está pasando?

Alfredo Saade (A. S.): Lo que veo es una mentira de David Racero al decir que yo no estoy en el periódico del Pacto Histórico porque yo no tenía aval. Resulta que mi aval me lo dieron el mismo día que se lo otorgaron a Camilo Romero y él sí aparece en la publicidad. Mi gran preocupación es el mensaje de miedo que se envía, eso es lo que me preocupa, ese sectarismo que tienen David Racero y la congresista María José Pizarro en contra de los cristianos.

SEMANA: ¿Usted cree que Racero y Pizarro, cercanos a Petro, lo están vetando?

A. S.: Yo no sé qué tan cercanos sean ellos a Petro, pero lo que sí sé es que sí me están vetando. Lo tengo claro y lo digo públicamente. ¿Por qué? Habría que llamarlos y preguntarles, me imagino que deben tener una enemistad con Dios porque no hay otro motivo para que ellos veten a quien represente al cristianismo en Colombia y que está en el Pacto Histórico y que tanto bien le hemos hecho a la coalición. Esto es un tema de ellos porque mi relación con Gustavo Petro es excelente.

Mintieron @PizarroMariaJo y @DavidRacero ?

Juzguen ustedes.

Este video me lo envían hoy desde Bogotá.

Sigo sin aparecer en la publicidad del @PactoCol #PactoHistorico

Excluyentes y peligrosos para la Nación. Peligrosos y sectarios que acrecentan el miedo entre votantes. pic.twitter.com/64PpgPVpZF — SAADE PRESIDENTE 🇨🇴 2022⚖️ (@ALFREDOSAADEV) February 22, 2022

SEMANA: Esta es la segunda vez que usted lanza el reclamo contra David Racero por excluirlo de la publicidad del Pacto, según usted. ¿Por qué no lo incluyen?

A. S.: Yo creo que es el segundo y el último. Aunque mi trino lo escribió mi Community, yo lo respaldo desde todo punto de vista porque creo que así no se actúa. Cuando usted quiere construir un equipo en medio de las diferencias, esa no es la forma de actuar. Usted tiene que abrir espacios, como lo hago yo, pero con ese sectarismo lo que producen es miedo. Si usted ve el tarjetón de la Registraduría y revisa el del periódico donde salió la publicidad, se da cuenta que el aviso reciente tiene el mismo orden. Si el periódico del Pacto Histórico es tan viejo, como dicen Raceo y Pizarro, ¿por qué tiene el mismo orden del tarjetón de la Registraduría?

SEMANA: ¿Por qué dice que es el último llamado?

A. S.: Porque no tocaré más ese tema, seguiremos avanzando, tenemos una visión y es gobernar. No entiendo por qué los candidatos a Cámara y Senado insisten en meterse en temas de precandidatos a la Presidencia del Pacto Histórico. No tienen por qué meterse, ellos tienen que dedicarse a su campaña política al Congreso y no tratar de dividir a los precandidatos a la Presidencia. Parecen enemigos del proceso presidencial. ¡Sigan en su campaña, dedíquese a su campaña, no trinen sobre temas nuestros de los precandidatos! Dejen que eso lo solucionemos nosotros. ¡No se metan en eso!

SEMANA: Si Racero y Pizarro se meten en temas presidenciales, ¿en qué pueden afectar?

A. S.: Porque cuando se están metiendo en lo que no deben meterse lo que hacen es agotar a las personas, a los participantes, los votantes, a los partidos. Es como si quisieran agotar el proceso. Eso es lo que no deben hacer, tienen que tener una madurez política, una inteligencia emocional y política diferente. Actúan como niños.

SEMANA: Pero, ¿Petro ya sabe su inconformidad? ¿Elevará su queja ante él?

A. S.: No, yo no lo voy a molestar, nosotros tenemos un solo objetivo y es gobernar la Nación.

SEMANA: A 20 días de las consultas interpartidistas, ¿ya midió el impacto de no aparecer en la publicidad del Pacto que reparten en las calles del país?

A. S.: Claro, lo que sucede es que se están repartiendo millones de periódicos en Bogotá, es más de un millón de periódicos y usted no puede vetar a alguno de los candidatos. Esa es la molestia. ¿Usted sabe cuántos cristianos tenemos en Bogotá? Es que somos más de 2 millones y medio y me están vetando como si tuvieran la firme intención de hacer invisible mi candidatura. Pareciera que eso es lo que están haciendo. Hay cristianos molestos, a ellos (Pizarro y Racero) se les olvida que necesitamos una gran votación en el Pacto Histórico, no solamente es Cámara y Senado, sino presidente. Sin presidente, de nada sirve tener un Congreso. Se les olvida eso.

SEMANA: Pero así usted no quiera elevar la queja a Petro hay unos directivos del partido. Alguien debe oírlo.

A. S.: Ellos deberán tomar cartas en el asunto, espero que las tomen. Ya está bueno, ya es hora de frenar tanto veto, de que maduren y dejen de tener a una persona vetada que lo único que ha hecho es hacer el bien.

Tranquilo candidato. Es el mismo periódico de antes. No se han vuelto a imprimir más. Le vuelvo a decir: cuando se imprime, usted no tenía aval y era incierta su participación. Dios lo bendiga. — DavidRacero PactoHistórico (@DavidRacero) February 22, 2022

SEMANA: David Racero le ha respondido a usted sus señalamientos en Twitter. En una frase, por ejemplo, le dice que ‘Dios lo bendiga’. ¿Se siente burlado?

A. S.: No, las bendiciones así vengan del diablo se reciben. Dígale amén a todas las bendiciones que le lleguen. Todo el que le diga ‘Dios le bendiga’ hay que recibirlo y responder amén.

SEMANA: Por último, después de meses de estar en el Pacto Histórico, ¿no cree que usted no logró encajar en esa coalición de izquierda?

A. S.: Sí, yo creo que hay sectores al interior del Pacto Histórico que siguen siendo recalcitrantes, que van en contra de las buenas prácticas que deben usarse. Bueno, yo estoy seguro que somos diferentes, no pido que me acepten todos, pero seamos decentes. No pido que todos me abracen y me besen, pero sí que seamos decentes porque tenemos que mostrar unidad en la diferencia. Y yo creo que ese par de personajes (Racero y Pizarro) están siendo indecentes con nosotros y el proceso. Mi única queja es la falta de decencia para tratar a un buen amigo que se ha acercado.