“No salgamos esta noche; (Gustavo) Bolívar nos dejó morir”: presuntos audios filtrados de la primera línea generan alarma

La concejal de Bogotá Lucía Bastidas publicó este jueves unos audios al parecer de la primera línea, en los que afirman que se ven disuadidos de manifestarse este jueves, debido a las capturas que han ocurrido en Neiva y en Medellín en las últimas horas.

Son cuatro audios en los que se escucha que presuntos líderes de la organización disuaden a sus compañeros para que en la noche de este jueves no salgan. Además, acusan a algunos políticos, como el senador Gustavo Bolívar, de mentirles y “dejarlos morir”.

El primero es una mujer que dice: “Les habla ‘la flaca’, compas, no salgamos esta noche, ya en Neiva han cogido a siete y van por más. Esta tarde van por nosotros. Se metieron anoche a la universidad, quedémonos quietos, queremos revolución, pero no todos en la cárcel, no salgamos. No queremos a nadie más en la cárcel, quedémonos quietos, no salgamos esta noche”.

Otro es un hombre, quien manifestó: “Compitas, hoy estoy recaliente, no creo que salga hoy. Acabé de hablar con Topito y me dijo que paila. Guardémonos y damos el golpe otro día, y no copiemos de esos políticos que me tienen es pero ardido. Ellos buscan es votos y nada, suerte, nada de hacer caso al (Gustavo) Bolívar ese, pirobo. Si de pronto paso más tarde por Resistencia y miramos la vuelta”.

🚨🔊*Audios al parecer de la “Primera Linea” diciendo que las capturas en Medellin y Neiva los disuade de armar tropel hoy, que la moral esta baja para enfrentar al ESMAD y que “el pirobo” de Gustavo Bolivar” (senador petrista) les dio la espalda y “los dejo morir”. *👇👂 pic.twitter.com/BQmDjtbbL1 — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) April 29, 2022

“Vean socios, esta vuelta está dura, está pesada porque hay tombos por todo lado. Además, con las capturas que hubo ayer en Medellín y Neiva, es fijo que hoy por acá en Bogotá también nos caen esos gonorreas tombos. Aparte de eso, no, esos pirobos políticos son unos cagados, ese (Gustavo) Bolívar nos dejó morir, es un pirobo”, dice el tercer audio.

“¿Qué pasa compas? Con las capturas que hubo en Neiva y Medellín la gente no quiere salir, y con el tropel que hubo ayer en la Nacho, eso está paila para salir. Yo tengo ganas de ir esta tarde a Portal Américas, pero no hay aguante, no hay aguante de la gaminería, y aparte de eso, esos pirobos políticos como (Gustavo) Bolívar nos dejaron morir”, afirman en el cuarto.

Vale la pena recordar que frente a los anuncios de las convocatorias a marchas para este jueves, el senador Gustavo Bolívar celebró en Twitter el aniversario del estallido social, pero se mostró bastante preocupado y les pidió a los jóvenes no salir a protestar este jueves.

El líder de la Colombia Humana puntualizó que las marchas, supuestamente, serían infiltradas por la ultraderecha y el Centro Democrático, a los que responsabilizó por los desmanes que se presenten durante la jornada.

“El Centro Democrático está ambientando en el Congreso que mañana en el aniversario del estallido social habrá desmanes. Seguro infiltran encapuchados para encender un nuevo estallido y tener pretexto de aplazar las elecciones”, afirmó inicialmente.

Pese a que no olvida a las personas fallecidas en el paro nacional, el congresista aseguró que no es prudente salir en este momento a movilizarse, ya que las elecciones presidenciales están muy cerca y cualquier error podría perjudicar al Pacto Histórico.

“No tiene sentido que a un mes de las elecciones que ganará el presidente, que hará realidad los sueños de los jóvenes, salgamos a las calles a caer en la trampa de la ultraderecha. Los van a entrampar. No salgan, por favor; jóvenes, no demos papaya”, precisó.

#NoTieneSentido que a un mes de las elecciones que ganará el pte que hará realidad los sueños de los jóvenes, salgamos a las calles a caer en la trampa de la ultraderecha.

Los van a entrampar. No salgan por favor🙏#JovenesNoDemosPapaya @YoAlejoVhttps://t.co/MTyic5pVdo — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 28, 2022

Luego, concluyó: “A un mes de elegir a (Gustavo) Petro como nuevo presidente, es una jugada de la derecha para reencender la chispa del estallido social y culparnos de lo que pase. No caigo en la trampa. Me quedo en casa”.

El senador compartió finalmente con sus simpatizantes un pequeño video en homenaje a todas las personas que participaron en las protestas del año pasado, principalmente a los que no volvieron a casa.