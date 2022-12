“No sea cínico”: Andrés Pastrana se despachó contra el expresidente Juan Manuel Santos

Andrés Pastrana nuevamente le cantó la tabla al expresidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter. El tema que levantó las ampollas es la discusión sobre la legalización de las drogas y el alcance que ha tenido la cocaína en Colombia.

Aunque el motivo del debate no es nuevo y las posiciones de ambos han estado en firme en los últimos años, todo comenzó cuando el nobel de Paz emitió una comunicación sobre el camino que debería seguir el país para despenalizar los estupefacientes.

En una conversación pública con los congresistas Ariel Ávila y Humberto de la Calle, Santos se mostró inconforme con la posición que ha asumido la nación para hacerle contrapeso al mercado ilegal del narcotráfico, incluso el que se ejecutó cuando estuvo en el poder.

Reconoció que la fórmula para borrar del mapa a la cocaína en Colombia es equivocada, prueba de ello serían los resultados y alcances que tuvo la política cuando fue ministro de Defensa, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y cuando estuvo en la Casa de Nariño.

Así las cosas, hoy está de acuerdo con quitarles las prohibiciones a las drogas. El expresidente explicó que, para lograrlo, no se tendría que esperar el visto bueno de las naciones que están en contra de la legalización de la cocaína, por ejemplo.

En su discurso citó a Estados Unidos y Europa, zonas a las que no se les tendría que pedir el aval para prosperar en la legalización de las drogas. Ese mensaje de Santos cayó como una bomba en la opinión pública: mensajes a favor y publicaciones en contra.

“Yo digo que no es imposible legalizar la coca. ¿Que Estados Unidos no nos va a dejar? A cuenta de qué le vamos a tener que pedir permiso a Estados Unidos. ¿O que Europa no nos deja? Señor embajador, ¿usted nos va a prohibir”, manifestó el expresidente.

La legalización de la cocaína estaría justificada, entre tantas cosas, en frenar la escala violenta que produce este negocio en Colombia. Por ejemplo, las muertes violentas y acciones criminales que se reportan constantemente desde varias regiones del país.

Esa postura molestó al expresidente Andrés Pastrana. Por medio de su cuenta de Twitter adjuntó un segmento del discurso de Juan Manuel Santos y lo reprochó con los resultados que habría dejado la implementación de la política antidrogas durante su gobierno.

“No sea cínico, presidente Santos. Usted es responsable del aumento de los cultivos de coca de 40 mil a 300 mil hectáreas. Usted legalizó la coca al volverla legalmente intocable y ahora legalizará con Petro a los narcotraficantes. Vaya y cuente al mundo su narco hazaña”, manifestó el político en las últimas horas.

No sea cínico, presidente Santos.

Usted es responsable del aumento de los cultivos de coca de 40 mil a 300 mil hectáreas.

Usted legalizó la coca al volverla legalmente intocable y ahora legalizará con Petro a los narcotraficantes.

Vaya y cuente al mundo su narco hazaña. pic.twitter.com/GrQBMf1aMM — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) December 5, 2022

Otra discusión

El expresidente y líder del Partido Conservador, Andrés Pastrana, se pronunció este lunes desde su cuenta personal de Twitter frente al proceso que se viene gestando desde el gobierno del presidente Gustavo Petro para los diálogos con el grupo armado al margen de la ley ELN, en el marco de la famosa ‘paz total’, y no dejó dudas sobre sus preocupaciones al respecto.

En el trino, Pastrana calificó de “entrampamiento” dichos diálogos, al parecer por considerarlos una trampa para aferrarse al poder por medio de una constituyente, la cual sería la única con el poder para derogar la prohibición que impide que un mandatario pueda volver a reelegirse, tal como lo hicieron los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

“El proceso de Petro con el ELN suena a entrampamiento para armar una constituyente y atornillarse en el poder”, señaló el Andrés Pastrana.

Desde la campaña existía el miedo de algunos sectores del país a que de alguna forma el candidato que llegara a la Casa de Nariño pretendiera “atornillarse” en el poder, como lo menciona el líder conservador.

Sin embargo, aunque el presidente Gustavo Petro ha dicho públicamente que no pretende reelegirse, sí aclaró que el período necesario para gestar el cambio llevaría algunos años más, lo cual pone a algunos a pensar sobre las decisiones que se tomarán respecto al tema, justo como lo hace ahora el expresidente.