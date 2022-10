“Sueñan con un narcoestado”: las reacciones a la propuesta del director de la Dian de legalizar la cocaína

Luis Carlos Reyes, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aprovechó que el presidente Gustavo Petro compartió un artículo de la revista The Economist que argumenta que Joe Biden, mandatario estadounidense, es “demasiado tímido” al no legalizar la cocaína. Frente a esto, el funcionario aseguró que “hay que legalizar y gravar la cocaína”.

Esto ha causado una ola de críticas por las implicaciones de su propuesta, que va más allá de los proyectos radicados en el Congreso para la regularización de la cocaína.

Una de las primeras en reaccionar fue la senadora María Fernanda Cabal, quien recordó que el presidente Gustavo Petro equipara los daños de la cocaína con los de los hidrocarburos.

“Sueñan con un narcoestado. Siguen pensando que la cocaína no es tan dañina como los hidrocarburos”, publicó la senadora en Twitter.

Por otro lado, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, adhirió a lo dicho por la senadora de la oposición.

“La constante en este gobierno es la improvisación. Propuesta del director de la DIAN, sin fundamentos, genera preocupación. Basta ya de comentarios que afectan la economía, políticas de seguridad y que generan incertidumbre. ¡Nos quieren convertir en un narcoestado!”, trinó.

Enrique Gómez, excandidato presidencial de Salvación Nacional, aseguró que el Gobierno podría “cumplir el sueño de los narcos” con esa propuesta.

“La carga está invertida en favor de los narcotraficantes: No despenalizan el tráfico, que es la caja de los violentos y hablan de legalizar el consumo de cocaína, supuestamente para gravar su producción mientras cumplen el sueño de los narcos”, señaló en Twitter.

El exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, se unió a quienes califican la propuesta como un favor al narcotráfico.

“¿Pagan favores de campaña? ¿Recibirán contraprestación por hacer la tarea? De buena fe o con pérfidas intenciones, un gobierno que trabaja para los narcos. Una narcocracia. Y no les da ni un poquito de pudor”, publicó en Twitter.

Por otro lado, el exsenador Ernesto Macías, del Centro Democrático, cuestiona las intenciones de lanzar esa propuesta: “¿Cuál será el verdadero propósito de este globo?”.

El representante a la Cámara del Partido Conservador Wadith Manzur calificó de “ligereza” la propuesta del director de la DIAN y señaló que ese tipo de declaraciones son las que generan tensión internacional y fricciones dentro del mismo Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Legalizar la coca solo en Colombia no genera ningún efecto porque lo que derrama sangre y lo que se pelean estos violentos son las rutas del narcotráfico y estas rutas son importantes debido a que en los otros países no existe esta legalización. Estoy seguro que esto no ha sido concertado y no tiene el aval de todo el gabinete, hay que hacer las cosas con paciencia y con calma”.

El controversial trino del director de la DIAN

El director de la DIAN aprovechó una discusión en Twitter para lanzarse a hacer una propuesta enorme y muy controversial. Lo hizo al responder a un trino del presidente de la República, Gustavo Petro, que había compartido un artículo que publicó The Economist se hace referencia a la estrategia que tiene el gobierno colombiano sobre la nueva política de lucha antidrogas.

El artículo de ese medio de comunicación está titulado como ‘Joe Biden es demasiado tímido. Es hora de legalizar la cocaína’ y en uno de sus apartes señala que “No tiene sentido”, dijo Joe Biden el 6 de octubre, “al indultar a los aproximadamente 6.000 estadounidenses condenados por poseer una pequeña cantidad de marihuana”.

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, envió el trino del primer mandatario y un mensaje: “Hay que legalizar y (gravar) la cocaína”. El alto funcionario no profundizó en otros asuntos de lo que implicaría esa propuesta, como quién compraría la droga y si habría que consumirla toda en Colombia.

La realidad es que la publicación de The Economist versaba más sobre un asunto más resuelto, la marihuana y especialmente al giro de Biden, que puso punto final a la estricta política carcelaria de Estados Unidos, en donde miles están presos por fumarse un cacho.

De todas formas, la revista dejaba claro los efectos mortales que tienen estas drogas. “Aunque el cannabis es completamente legal en 19 estados estadounidenses, a nivel federal todavía se considera tan peligroso como la heroína y más que el fentanilo, dos drogas que contribuyeron a que más de 100.000 estadounidenses murieran por sobredosis de opioides el año pasado”, sostenía la publicación.

“Pero la admisión del presidente se aplica a la política de drogas de manera más amplia. La prohibición no está funcionando, y eso se puede ver de manera más sorprendente con la cocaína, no con el cannabis”, agrega el artículo.

En Colombia, este debate ha sido el tema de la semana en el Congreso. El presidente del Senado, Roy Barreras, se refirió a la posibilidad de legalizar algunas drogas en el país, especialmente la marihuana y sus derivados. “El Congreso de Colombia avanzará en la despenalización total de los usos del cannabis en el camino de la regulación de las llamadas ‘drogas suaves’. La maldición del narcotráfico se alimenta de la prohibición que genera mafias. La prohibición es el crimen. Ese sí es el cambio”, aseguró Barreras.

En los últimos días, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votó un proyecto con ese propósito. La votación fue aplastante. Solo se registraron dos votos en contra y 31 a favor, lo que evidencia que esta vez en el Congreso hay más ambiente para aprobar una reforma de este tipo.