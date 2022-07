“No tengo experiencia”: Rodolfo Hernández sobre curul en el Senado

A pesar de que hace una semana había anunciado que sí asumiría la curul en el Senado, que por derecho propio le corresponde por haber quedado de segundo en las elecciones presidenciales, Rodolfo Hernández nuevamente dejó ver que no está del todo convencido de esa decisión.

Uno de los elementos que puso a dudar al exalcalde de Bucaramanga es que, en caso de asumir la curul, debe hacerle oposición a Gustavo Petro, algo de lo que no se mostró muy convencido.

“No sé, si Petro hace lo que yo creo que hay que hacer, ¿Cómo le hago oposición a algo que creo que está bien? Hay que esperar al 7 de agosto, hay que dejarlo que trabaje y a ver qué es lo que va a hacer”, puntualizó Hernández en diálogo con Blu Radio.

SEMANA conoció que el equipo jurídico de Hernández le viene insistiendo que si llega al Congreso tiene que declararse en oposición, si quiere darle vida jurídica a la Liga de Gobernantes, su movimiento político que le sirvió de plataforma para lanzarse a la presidencia.

Para que eso ocurra, según le han dicho al excandidato presidencial, lo más viable es que él cumpla su verdadero papel de opositor, tal como lo expresa el Estatuto de Oposición que le garantiza una curul en el Senado y la Cámara a quienes queden segundos en las elecciones.

“Para que usted pueda ser un senador de oposición, con todas las prerrogativas de la ley, usted necesita estar representado por un movimiento. Y como Rodolfo Hernández es el único senador que llega al Congreso sin movimiento, el Consejo Nacional Electoral le puede otorgar una personería jurídica a la Liga de Gobernantes”, le dijo a SEMANA un asesor cercano a Hernández, quien pidió reserva de su identidad.

Pero el otro elemento que puso a pensar a Hernández es que, según dijo, no tiene experiencia en asuntos legislativos. Su único cargo público fue administrando, como alcalde de Bucaramanga.

“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy, No tengo esa experiencia y vivencia, pero voy a probar. El eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, de la campaña, sigue vivo”, dijo.

Si bien lo más seguro es que termine aceptando la curul, especialmente por el futuro de su movimiento político, el excandidato presidencial aseguró en la emisora que tomará una decisión a más tardar este miércoles.

Este fin de semana, el ingeniero señaló que seguirá trabajando para lograr convertir su movimiento político en un partido.

“Voy a seguir trabajando para lograr convertir la Liga de Gobernantes Anticorrupción en un partido político”, afirmó el excandidato presidencial.

Además, por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, Hernández señaló que como la Liga de Gobernantes Anticorrupción logró más de 10 millones 600 mil votos en las pasadas elecciones, se debe hacer una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para formalizar esta acción.

“Estamos pensando en buscar unas personas, unos abogados, que sepan el trámite, que lo hayan discutido con otras campañas y otros partidos. Una vez surtamos eso, lo mandamos por las redes para que lo revisen todos los que quieran, la gente de Medellín, la gente de Pasto, la gente de Barranquilla, la gente de Norte de Santander, todos los que nos ayudaron” señaló Hernández.

Agregó que una vez este proceso se dé, se debe radicar en el CNE. De acuerdo con el excandidato presidencial, dicha entidad debe revisar el documento para así sacar una resolución de aceptación y una vez se produzca esto, se debe convocar una Asamblea Nacional.