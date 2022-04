Caso Uribe | “No tiene sentido que la defensa sea un convidado de piedra en la audiencia”: Marlon Díaz

Este jueves 27 de abril la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá rechazó la petición presentada por la Fiscalía General para precluir el proceso que se adelantó en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta presión a testigos.

En su extensa intervención, la funcionaria judicial cuestionó varios de los argumentos que presentó el fiscal Gabriel Jaimes Durán al pedir que se archivara el caso por atipicidad de la conducta del exmandatario.

En entrevista con SEMANA, el abogado penalista Marlon Díaz analizó la determinación de la funcionaria judicial. El penalista cuestionó que a la defensa del exmandatario no se le permitió brindar “medios de conocimiento” durante la audiencia.

“Durante el desarrollo de la sustentación se podía inferir hacia dónde iba a ir la decisión. Solamente se le permitió aportar medios de conocimiento a la Fiscalía General, no se le permitió a la defensa. Eso me pareció atípico. No tiene sentido que la defensa sea un convidado de piedra en una audiencia de estas”, dijo.

El abogado señaló que el caso del expresidente está a “medio camino”. Manifestó que, con la decisión de este jueves, el proceso volvió al momento, a finales de 2020, en que el juez Cuarto Penal del Circuito consideró que “equivalía la diligencia de indagatoria hecha en la Corte Suprema de Justicia a la formulación de imputación y que se activaba el término para que la Fiscalía presentara escrito de acusación o solicitara la preclusión”.

“Todos los ciudadanos se presumen inocentes hasta tanto no haya una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Estamos a mitad de camino apenas, es decir, nos devolvimos al momento en que el juez Cuarto Penal del Circuito consideró que equivalía la diligencia de indagatoria hecha en la Corte Suprema de Justicia a la formulación de imputación y que se activaba el término para que la Fiscalía presentara escrito de acusación o solicitara la preclusión. Ese es el momento procesal al que nos devolvimos. Nos devolvimos a noviembre de 2020, que fue cuando se tomó esa decisión. Ahora la Fiscalía tiene cualquiera de esos dos caminos”, dijo.

Díaz consideró como “válido” que la Fiscalía solicite nuevamente que la investigación sea precluida. “Por supuesto, si insiste en la preclusión, considero que es válido que lo haga por las mismas causales u otras causales. Y si presenta un escrito de acusación, será en un juicio donde tendría la Fiscalía la carga de desvirtuar la presunción de inocencia”, expuso.

Fiscalía se abstuvo de apelar fallo que negó la preclusión del proceso contra Uribe

Tras la lectura del fallo, el fiscal Durán anunció que no iba a presentar ningún recurso, es decir, se abstuvo de radicar la reposición que debe ser resuelta por la misma jueza y la apelación que debe ser atendida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

“La Fiscalía no interpone recursos”, señaló el fiscal Jaimes ante la pregunta de la jueza. Debido a esto, la funcionaria judicial dio por terminada la extensa diligencia, puesto que el delegado del ente investigador, según señala la ley en este tipo de situaciones, es el único que podía presentar un recurso judicial.

Con esta posición se da por entendido que el ente investigador acata la decisión tomada. La ley y el Código de Procedimiento Penal permiten que la Fiscalía General radique otra petición de preclusión o presente el escrito de acusación, lo que representa un llamado a juicio.

“No habiéndose interpuesto recursos en contra de la presente decisión por la Fiscalía, se reitera único sujeto procesal facultado en este estadio procesal la presente decisión queda debidamente ejecutoriada. Se levanta la sesión de audiencia a las 9:13 minutos”, precisó la jueza.