“Nos toca sentarnos con Fajardo y Petro, pensar en el futuro y tomar la mejor decisión”: Katherine Miranda

SEMANA: ¿De dónde obtuvo su gran votación?

KATHERINE MIRANDA: De la ciudadanía, voto libre, de conciencia, un respaldo enorme que, de verdad, no me esperaba. Toda mi publicidad la hice sin candidato al Senado, sin el profesor Antanas Mockus. Es un voto por Katherine Miranda, es la primera vez que me cuento sola. Estoy agradecida con la ciudadanía, recibo este triunfo con humildad y con una responsabilidad enorme de los electores.

SEMANA: ¿Cuántos votos esperaba realmente?

K.M.: Hace cuatro años, cuando era la fórmula de Antanas Mockus, saqué 60.000 votos. En esta oportunidad esperaba, por lo menos, lo mismo que hace cuatro años porque ya estaba sin Antanas.

SEMANA: ¿Qué pasó con Antanas Mockus?

K.M.: La relación sigue intacta, es una persona que quiero, admiro y adoro. Sin embargo, creo que lo adecuado fue hacer mi propio camino y dejar que el profesor ayudara y apoyara a otros candidatos que lo necesitaban.

SEMANA: Usted ganó al final sin vallas porque el Consejo Nacional Electoral las retiró. ¿Estas polémicas vallas con el término ‘abudineen’ le sirvieron?

K.M: Claro, porque se dio la posibilidad de tener un reconocimiento por el logo y el número. Nos ayudó absolutamente a todo, pero lo que más nos sirvió fue el control político que hicimos en el Congreso, entre otras, la moción de censura contra Karen Abudinen.

SEMANA: ¿Cómo vio los resultados del Congreso de la coalición Centro Esperanza? ¿Esperaba más?

K.M: No. La verdad estaba un poco optimista, esperaba que el partido tuviera 10 curules, fue una sorpresa enorme que tuviese 14. Hay que ver quiénes llegaron. Los que llegaron no tienen maquinarias, voto de opinión, crítico. Eso le tiene que llamar la atención al partido para replantearnos en lo que viene de acá para adelante, sobre todo en las elecciones presidenciales.

SEMANA: ¿Qué opina de los resultados de la consulta de la Centro Esperanza?

K.M.: No nos hemos sentado como partido a analizar el tema. Espero que lo hagamos en los próximos días para tomar decisiones y esperar que la Alianza Verde no siga dividida, sino que tomemos una decisión unánime para la primera vuelta. Siento que las votaciones nos tienen que dar un reflejo hacia dónde tendremos que ir.

SEMANA: ¿Es decir, le preocupa la votación de Fajardo así haya resultado ganador?

K.M.: Fajardo es una persona que yo quiero y admiro muchísimo, pero no podemos ser inferiores al reto que nos está imponiendo la ciudadanía y el cambio se tiene que dar, la ciudadanía lo está pidiendo y tenemos que hablar como partido con Sergio Fajardo.

SEMANA: ¿Me huele a que se estaría buscando un respaldo hacia Petro?

K.M.: No sé, esa es una decisión que hay que tomar como partido, con la nueva bancada, pero no le hace bien al país, ni al partido, seguir divididos. Nos toca sentarnos tanto con Sergio Fajardo como con Gustavo Petro y pensar en el futuro y tomar la mejor decisión unánime como partido.

SEMANA: ¿A usted cuál de los dos le gusta como candidato presidencial?

K.M.: En tiempos pasados he votado por los dos, soy una mujer de disciplina de partido. Mis argumentos los daré en su momento en la reunión del partido, pero Colombia ya no aguanta más el continuismo.

SEMANA: ¿Qué pudo pasar con Alejandro Gaviria?

K.M.: Él nunca despegó, Alejandro Gaviria fue una ilusión de un día.

SEMANA: ¿Y Juan Manuel Galán?

K.M.: Ellos debieron escuchar más a la ciudadanía, se les está cobrando el hecho de querer ir solos. Lamento mucho porque se quemó gente muy buena, como Sandra Borda.

SEMANA: Por último, ¿le sorprendió la votación de Carlos Amaya?

K.M.: Él siempre ha estado consolidado en Boyacá, tiene un trabajo muy grande en Bogotá, tiene muchos concejales, ediles. Era una votación esperada.