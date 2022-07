“Nuestro compromiso es seguir trabajando en la política”: Rodolfo Hernández sobre su futuro en Colombia

Este viernes, 1.° de julio, el excandidato a la Presidencia de Colombia Rodolfo Hernández, por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, manifestó cuál será el futuro de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, la cual depende de una serie de pasos para su constitución.

“Tenemos todo nuestra voluntad, nuestro compromiso es seguir trabajando en esto de la política (...) paso a paso ir avanzando. Iremos con paso firme y fuerte, porque vamos a hacer contraparte a la corrupción”, dijo el ingeniero.

En ese sentido, y con el propósito de constituir el partido, “como tenemos los 10,4 millones de votos nos toca hacer un recorrido ante el Consejo Nacional Electoral, muy similar a lo que hizo Petro”, añadió.

Al respecto, Hernández explicó cuál es el proceso que viene e invitó a quienes participaron y ayudaron durante más de un año en su campaña presidencial.

“Estamos averiguando qué se necesita, estamos pensando en buscar unas personas, unos abogados que sepan el trámite que hayan surgido con otras campañas, con otros partidos. Estamos en eso, lo que ahí está, una vez tengamos eso lo mandamos por las redes para que lo revisen todos los que quieran: la gente de Medellín, la gente de Pasto, la gente Barranquilla, de Norte de Santander, todos los que nos ayudaron.

Asimismo, el excandidato agregó que con este primer documento se tratará de consolidar y constituir el partido político como tal y así participar en las siguientes elecciones departamentales.

“Una vez ya esté corregido (el documento) se integra con lo mejor de cada corrección, para tener uno solo y vuelve y se manda cuando esté y ya lo firmamos, lo radicamos en el Consejo Nacional Electoral. Me imagino que allá lo revisan y producen una resolución de aceptación”, dijo el exalcalde de Bucaramanga con respecto al futuro de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Luego de este proceso, agregó, ahí desde la consolidación y conformación del partido “ahí sí toca convocar a una asamblea nacional, para que desde cada región envíen sus delegados. No sé con qué mecanismo es para que hagan parte de la junta directiva (...) Hay una junta directiva en cada una de las capitales, departamentos, en cada uno de los municipios donde tengamos presencia electoral para decir la verdad en todo el país”, apuntó.

Dicho lo anterior, el futuro senador de Colombia invitó a enviar las hojas de vida que las personas que quieran participar en los consejos municipales y alcaldías, o en las diferentes asambleas departamentales con el fin de ayudar y apoyar el Gobierno y la gobernabilidad.

“(...) El comité central aquí en Bucaramanga va a estudiar todas las hojas de vida y de todas, yo diría, falta ver qué opinan los compañeros de junta, escoger tres y de esos tres se someten a consideración de los comités departamentales, para que ellos hagan escogencia definitiva”, dijo.

Por otra parte, el excandidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción reveló detalles sobre su reunión celebrada el pasado martes en Bogotá.

“Apenas me vio me pidió que me levantara, que quería darme un abrazo con el fin de decirme: perdóneme todo lo que lo lastimé. Quedé sorprendido y lo abracé“, dijo el ingeniero.

El ingeniero Rodolfo Hernández se excusó con sus seguidores por el silencio de 13 días que llevaba con las personas que lo apoyaron.

“Miren, terminé muerto, muerto. Tenemos 13 días de haber pasado las elecciones, yo creo que después de año y medio de trabajo sí merecía 13 días, prácticamente, de una quietud total, es decir, pensar en otras cosas menos en las elecciones, pero hoy retomamos”, concluyó.