“Perdóneme todo lo que lo lastimé”: lo que Petro le dijo a Rodolfo Hernández durante su reencuentro

El ingeniero Rodolfo Hernández reapareció en una transmisión en vivo para hablar sobre el futuro de su movimiento político y el polémico encuentro que sostuvo con el presidente electo Gustavo Petro. El excandidato presidencial contó la historia detrás del abrazo que se dio con quien fue su contrincante en segunda vuelta, asegurando que este le pidió perdón por lo ocurrido en campaña.

Primero comenzó relatando el encuentro, el cual se llevó a cabo el martes pasado a las 2 de la tarde. El exalcalde de Bucaramanga contó que Petro fue quien lo convocó para reunirse en un apartahotel en Bogotá.

“Nosotros llegamos primero y nos sentamos a esperar. Gustavo Petro llegó en segundo lugar y, apenas me vio, me pidió que me levantara. Que quería darme un abrazo”, relató Hernández.

Según Hernández, Petro aprovechó en ese momento para excusarse con el ingeniero: “Perdóneme todo lo que lo lastimé”.

“Eso me dijo. Yo me quedé fue sorprendido. Lo abracé y me abrazó, no creo que eso tenga nada de malo. Al contrario, lo podemos interpretar”, opinó Hernández sobre el intercambio.

Hernández también reforzó su confianza en los resultados electorales, asegurando que las personas que le sugirieron que demandara la elección no tenían pruebas para ello. A su vez, dijo que no estaba dispuesto a “activar violencia” por medio de ese recurso.

“Yo podía activar eso, irresponsablemente, para darle gusto a mi ego que perdí y que perdí porque me hicieron trampas. Perdí. Hay unos organismos del Estado y nadie los demandó tampoco. Entonces yo no puedo ponerme a prejuzgar para acomodar unos números a favor mío, así haya sospecha. Nadie me trajo la prueba, yo no tenía prueba y creo que nadie tenía”, reiteró Hernández.

De esta forma, el ingeniero reconoció que su esfuerzo no alcanzó para ganar y aseguró que su reunión con Petro fue en representación de su electorado.

“Yo los represento a ustedes, el 50 %. Queremos es trabajar en paz, eso es lo que toca. Trabajar todos. Ahora, vamos a buscar el camino, que es el que no se ha determinado, no se ha empezado el gobierno. Todavía faltan 47 días. Entonces, ¿cómo pretendemos hacer un desplante ante el presidente electo simplemente por egos míos? A mí me parece que eso no conviene. Ni a nosotros ni a ninguno de los colombianos”, agregó el ingeniero.

El exalcalde de Bucaramanga hizo un llamado a “sanar” todo lo que ocurrió durante la campaña: “Lo pasado, ya no hay remedio. Ya no nos queda sino la historia, la historia lo juzgará”.

“Rodolfo, quiero pedirle excusas por todo lo que le dije en la campaña”, reiteró Hernández el mensaje de Petro durante el abrazo.

“Pues yo lo abracé, yo no soy así de malicioso ni de malpensado. Terminamos y seguimos hablando, hablar cosas que realmente nos interesan, para Colombia y para Santander”, contó.

También hablaron sobre la corrupción: “Vamos a ver, ahora que empiece el gobierno, cómo va a suplir quitarles las chequeras a los ladrones por otro modelo”.

Habló en contra de las reformas tributarias, las cuales, según el ingeniero, “arruinan al sector privado, se viene más desempleo y las acciones van en contravía del Gobierno. No va a poder gobernar porque la gente va a salir a las calles. Esperamos que eso no sea así, el compromiso de él es atacar a fondo la corrupción”.

Incluso, el ingeniero se comprometió a hacerle seguimiento a posibles casos de corrupción desde el Senado. De esta forma, aseguró que se encargará de que la lucha contra la corrupción no sea “trancada”.

“Yo espero que no, espero que todo salga bien por el bien de todos los colombianos. Esto es lo que vamos a hacer”, concluyó sobre su intercambio con Petro.