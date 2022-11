Nueva polémica en redes sociales por mascota que viajó en cabina de pasajeros de un avión

Una nueva polémica relacionada con mascotas en aviones se presentó recientemente, pues una pasajera de Avianca posteó en su cuenta de Twitter una foto de un perro, que, según explicó, ocupaba tres sillas de la cabina de pasajeros. Otra cosa que dijo fue que ella les tiene miedo a estas mascotas.

“¿O sea en serio? Un perrote ocupando las 3 sillas? Voy con las rodillas en las orejas, adicional que le tengo miedo a los perros, Avianca. Esa humanización de los animales me chifla. Vuelo AV9446″, publicó.

“Abstenerse de sus comentarios ambientalistas perrunos. Les tengo miedo y punto”, agregó.

Al respecto, la aerolínea respondió: “Andrea, ten en cuenta que podrá viajar una mascota por persona y por fila, excepto si son del mismo grupo familiar. Cuéntale a la tripulación de tu temor, trataremos de darte mejores opciones”.

Un caso similar pasó recientemente cuando Luis Colmenares, padre del fallecido joven Luis Andrés Colmenares, publicó un trino en su cuenta de Twitter criticando a su compañera de asiento en el avión por llevar a su mascota.

En su publicación muestra una fotografía del can que viaja a su lado y asegura que si bien no está de acuerdo con el maltrato animal, no considera correcto que lo pongan a viajar junto a un perro.

“Estoy de acuerdo que NO maltraten a los animales y me molesta cuando alguien lo hace. Pero tampoco estoy de acuerdo que me pongan a viajar junto con un perro y me molesta cuando alguien que vaya a mi lado lo hace. Puedo reclamar que soy alérgico?”, fue el trino que publicó Colmenares.

Ante el hecho, Isabella Vargas, la dueña de la mascota, decidió publicar un video en TikTok aclarando lo que sucedió durante el vuelo, y al tiempo le envió un mensaje al denunciante: “El señor (Colmenares) dice en la entrevista [que le dio a SEMANA] que yo estuve dormida todo el tiempo y que tenía miedo que mi perro le fuera a arrancar lo poquito que tiene”.

“Señor Colmenares, le juro que me habría encantado dormir durante el vuelo, pero no lo pude hacer por un fuerte dolor de articulaciones, que me quitó hasta ayer cuando llegué a Bogotá, porque me inyectaron. Por el contrario, sí me di cuenta de que usted durmió todo el vuelo. De paso, entiendo que mi perro, por ser grande, le dio un poco de miedo, pero no le iba a arrancar nada, no es agresivo”, agregó.

“Otro punto a resaltar es que el señor Colmenares es alérgico, y lo entiendo porque soy alérgica y asmática, y de verdad me hubiera encantado que se hubiera acercado a mí y me hubiera comentado su alergia para mantener a mi perro más alejado de lo que ya estaba de usted. O que se hubiera contactado con alguien de la tripulación. Pero no hizo ni lo uno, ni lo otro”, explicó.

La mujer continuó: “También dijo que mi perro se le recostó en mis piernas. Yo hice un tuit mostrando que mi perro pasó dormido en mis pies, o se sentaba y todo estaba de mi lado. También hay gente que me pregunta por qué mi perro no va en un guacal y en bodega. Mi perro es un soporte emocional y Avianca me deja llevarlo en cabina, pero no va en una silla porque no lo permiten, y creo que no cuentan con un protocolo de seguridad para llevar mascotas en una silla”.

Por esto concluyó: “Señor Colmenares, le pido disculpas si mi perro lo llegó a incomodar durante el vuelo, tampoco trato de humanizar a mi mascota ni nada parecido, pero sí le pido disculpas. De paso le digo que si en una próxima oportunidad llega a viajar con una mascota de soporte emocional, por favor acérquese o a tripulación, y así se evita todos esos disgustos, sobre todo porque usted es alérgico”.

“Por lo que le pido no tergiversar la información a su favor, debido a que cuenta con reconocimiento en el país”, puntualizó.

El mensaje de Colmenares recibió respuestas tanto a favor como en contra. “Coincido con usted sr. Colmenares, respeto profundamente a los animales, pero ahora los humanizaron y tenemos que aguantar las patologías de sus cuidadores, porque en realidad ellos no tienen la culpa; sus cuidadores se convierten en las mascotas de ellos! Lamentable” y “totalmente de acuerdo con usted: pero con el mundo al revés vale más la vida de un perro que la de un niño o una persona alérgica. Que Avianca le pague las medicinas y si le da asma que paguen la hospitalización”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió Colmenares.