Nuevo atentado en Cali: explosión en CAI Charco Azul deja un perro herido y aumenta la tensión en la ciudad

Un artefacto explosivo fue lanzado este lunes sobre una estación policial. No se reportaron víctimas.

Redacción Nación
18 de noviembre de 2025, 12:43 a. m.
La explosión dejó un perro herido y daños estructurales. | Foto: BLU Pacífico/Tomada de redes sociales

La noche de este lunes, 17 de noviembre, se confirmó la explosión de un artefacto que fue lanzado al CAI Charco Azul, al oriente de Cali. Este se suma a una serie de incidentes similares que han ocurrido este fin de semana en la capital vallecaucana.

Las autoridades aseguraron que del ataque no resultó ninguna víctima, pero un perro del sector quedó herido. Los agentes que acudieron a la emergencia están investigando para dar con los responsables.

La Alcaldía recordó que ofrece una recompensa de hasta 400 millones de pesos por todo tipo de información que esclarezca los reciente ataques.

Agregaron que la explosión del dispositivo no letal causó daños estructurales al CAI de la policía.

Las autoridades avanzan con las investigaciones. | Foto: Tomada de Infobae/redes sociales

Minutos más tarde, la Personería de Cali se manifestó en contra de los atentados que atemorizan la capital del Valle del Cauca.

Contexto: Alejandro Eder respaldó los bombardeos de la fuerza pública y pidió implementarlos en límites de Valle y Cauca: “Es lo necesario”

“Como Personería rechazamos el atentado perpetrado contra la estación de Policía del sector de Charco Azul, siendo lo anterior un hecho violento que altera la tranquilidad de la comunidad y pone en riesgo la vida de los habitantes y de la Fuerza Pública”, se lee en un trino publicado por la agencia.

“Estas acciones quebrantan el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que exige el respeto a la vida, la integridad y la protección de la población civil”, continúa el mensaje.

“La Fiscalía y demás organismos competentes deben avanzar con celeridad en las investigaciones, para judicializar a los responsables y reforzar las acciones que garanticen la protección de los caleños”, solicitó la Personería.

“Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, el respeto por el DIH, la protección de la vida y el acompañamiento a las comunidades afectadas con esta escalada de violencia en Cali”, concluye.

El artefacto fue lazado a RCN la noche del domingo 16 de noviembre, no se registraron heridos. | Foto: @LuisCGiraldo/Tomada de redes sociales

El domingo, 16 de noviembre, se registró el lanzamiento de un artefacto similar contra las instalaciones del medio de comunicación RCN en Cali, en el barrio Los Mangos, donde también hubo daños a la estructura, pero nadie resultó herido.

Contexto: Impactantes imágenes muestran cómo quedó Mondomo, Cauca, tras el ataque de las disidencias de las Farc a la Policía

“El cobarde atentado contra las instalaciones de #RCNCali es un acto desesperado de los terroristas, a los que estamos persiguiendo y acorralando en un trabajo articulado con la @PoliciaColombia, las @FuerzasMilCol, la @FiscaliaCol y todas las capacidades del Estado”, escribió entonces el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en su perfil de X.

“Toda mi solidaridad con los equipos de trabajo de RCN, así como con nuestros dos uniformados y un civil que resultaron lesionados anoche (el sábado, 15 de noviembre), en medio de un ataque con artefacto explosivo contra la estación de Policía de Los Mangos”, agregó.

Y sentenció que: “Vamos a identificar, perseguir y a encontrar a los responsables de este acto criminal”.

