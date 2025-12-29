Nación

Nuevo giro en caso de helicópteros MI-17: fueron dejados en libertad tres de los implicados

El proceso se originó por un contrato cercano a los 32 millones de dólares.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

29 de diciembre de 2025, 11:17 p. m.
El Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del convenio por parte del contratista
El Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del convenio por parte del contratista Foto: Juan Carlos Sierra

Un juez de control de garantías ordenó este lunes, 29 de diciembre, la libertad inmediata de tres personas que estaban vinculadas a la investigación por presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

La decisión, adoptada en audiencia reservada, marca un nuevo capítulo en uno de los procesos por contratación militar que mayor atención ha tenido en las últimas semanas.

Helicópteros MI-17: estas son las pruebas de la Fiscalía en contra de un coronel del Ejército y dos contratistas

Los liberados son el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte —quien llegó a estar detenido en el Fuerte Militar de Tolemaida—, el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo, y el exasesor Diego Alejandro Manrique Cabezas. La jueza que conoció el caso consideró que no concurrían las condiciones legales para imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad.

El proceso se originó por un contrato cercano a los 32 millones de dólares, adjudicado para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17 que prestan servicio en el Ejército Nacional. El Ministerio de Defensa declaró el incumplimiento del convenio por parte del contratista, Vertol Systems Company, una firma extranjera vinculada a la operación del mantenimiento de estas aeronaves.

Medellín

Otro accidente entre un camión y un campero en Antioquia dejó cuatro heridos en la vía Medellín–Doradal

Bogotá

Estas son las opciones para celebrar año nuevo en Bogotá; hay planes para solteros, parejas y familias

Nación

Volcán Puracé completa un mes en estado de alerta naranja: ¿cuándo volverá a la normalidad?

Cali

Emcali le responde a la Procuraduría tras investigación por presuntas irregularidades en el alumbrado público

Medellín

Semana Santa tendrá importantes cambios en 2026; tenga cuidado con la planificación de sus vacaciones

Bogotá

Centro Comercial Santafé se pronuncia tras la muerte de una persona en sus instalaciones

Bogotá

Lo que dicen las autoridades sobre la extraña muerte de una mujer en pleno centro comercial de Bogotá

Justicia

Justicia legaliza capturas de tres implicados en escándalo del contrato millonario de helicópteros MI-17

Política

Descuido de la flota aérea en el Gobierno Petro: recursos para mantenimiento de aeronaves se redujeron a la mitad

Empresas

Helicol, empresa que suministraba helicópteros a Ecopetrol, se va por la vía legal, tras de millonario contrato

Según lo expuesto por la Fiscalía durante las audiencias, el contrato contempló un anticipo equivalente al 50 % de su valor, superior a los 16 millones de dólares.

Procuraduría abre indagación contra el coronel capturado por el escándalo de los helicópteros MI17 del Ejército

De acuerdo con el ente acusador, las actividades ejecutadas hasta ahora corresponderían a un monto cercano a los 2,6 millones de dólares, lo que dejaría un saldo pendiente de reintegro superior a los 13 millones de dólares.

En la diligencia judicial, la Fiscalía presentó los cargos y describió los presuntos roles que habrían desempeñado los investigados en la etapa precontractual y en la certificación de la idoneidad del contratista.

En el caso del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, el ente acusador señaló que habría participado en la ampliación de plazos para la presentación de cotizaciones y en la validación de la experiencia técnica de Vertol Systems, pese a que el comité evaluador había descartado previamente a ese oferente.

Sin embargo, la jueza que negó la medida de aseguramiento estimó que la Fiscalía no aportó elementos probatorios suficientes para justificar la privación de la libertad de los tres investigados mientras avanza la investigación.

Entre los argumentos expuestos se indicó que los procesados no representan un peligro para la sociedad, no registran antecedentes penales y no existen indicios de que puedan obstruir la administración de justicia. Por estas razones, fueron dejados en libertad, aunque continúan formalmente vinculados al proceso.

Estos son los cinco militares y contratistas capturados por el escándalo de posible corrupción en contrato de helicópteros MI-17

La Fiscalía ha señalado que evalúa la posibilidad de interponer recursos, entre ellos, una apelación ante las decisiones adoptadas en control de garantías.

En paralelo, los entes de control mantienen actuaciones en curso: la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria para establecer eventuales responsabilidades administrativas, mientras el expediente sigue bajo seguimiento institucional.

Más de Nación

La Policía de Tránsito Nacional dio estos detalles.

Otro accidente entre un camión y un campero en Antioquia dejó cuatro heridos en la vía Medellín–Doradal

En todo el mundo ya se preparan para recibir el nuevo año.

Estas son las opciones para celebrar año nuevo en Bogotá; hay planes para solteros, parejas y familias

El volcán Puracé continúa inestable.

Volcán Puracé completa un mes en estado de alerta naranja: ¿cuándo volverá a la normalidad?

Recientemente, la Contraloría ordenó el embargo de varios trabajadores y extrabajadores de Emcali envueltos en posibles actos de corrupción. Habría una nómina paralela de hasta 2,5 billones de pesos.

Emcali le responde a la Procuraduría tras investigación por presuntas irregularidades en el alumbrado público

María y José bajan acompañados por un hermoso séquito integrado por: El Ángel de Nazaret, El Arcángel Uriel “Luz de Dios”, El Arcángel Rafael “El Divino Curador”, El Arcángel Miguel “Quién como Dios”, San Zacarías, San Joaquín “Preparación del Señor”, Santa Ana “La Llena de Gracia” y El Arcángel Gabriel “Héroe de Dios”. La Peregrinación se hace por las calles de la “Ciudad Blanca”, reabriendo el camino de la fe, las bellas costumbres y las más preciadas tradiciones.

Semana Santa tendrá importantes cambios en 2026; tenga cuidado con la planificación de sus vacaciones

Colombia tiene en tierra por falta de repuestos 15 de los 19 helicópteros MI-17 de fabricación rusa.

Nuevo giro en caso de helicópteros MI-17: fueron dejados en libertad tres de los implicados

El centro comercial Santafé, en Bogotá

Centro Comercial Santafé se pronuncia tras la muerte de una persona en sus instalaciones

La Policía y la Fiscalía dijeron esto al respecto.

Lo que dicen las autoridades sobre la extraña muerte de una mujer en pleno centro comercial de Bogotá

Disputa entre Petro y Bogotá por el multicampus de Suba.

Petro acusa al distrito de frenar el multicampus de Suba por rechazar aulas “no convencionales”; asegura que “predios ya no se pueden usar”

El restaurante dijo esto después de la trajedia.

“Estamos colaborando”: restaurante de Palmira se pronunció tras muerte de niña de 4 años luego de caer de un caballo

Noticias Destacadas