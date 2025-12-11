Nuevo temblor en Colombia sacude al país este jueves 11 de diciembre. Epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país un día después del fuerte sismo que despertó a los colombianos en horas de la madrugada.

De acuerdo con la entidad, el más reciente movimiento telúrico volvió a tener como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, epicentro del temblor del 10 de diciembre.

En esta ocasión, el sismo de este jueves, 11 de diciembre, tuvo una magnitud de 3.5, localizado a 10 kilómetros de Los Santos y con una profundidad 145 kilómetros. Además de una latitud de 6.926 y una longitud de -73.163.

Este temblor tuvo una magnitud menor al del miércoles, que alcanzó un registro de 5.8 y se sintió en gran parte del país como Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, entre otras ciudad seres capitales.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio algunas explicaciones sobre la actividad sísmica en el departamento de Santander, donde dio a conocer que en esta región queda el Nido Sísmico de Bucaramanga.

“Un nido sísmico es una región que tiene una concentración inusual de actividad sísmica, de manera más o menos continua, y en Colombia tenemos el Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona ubicada en el departamento de Santander (debajo del municipio de Los Santos), en donde se observa este tipo de actividad sísmica, con hipocentros localizados a profundidades intermedias, cerca de los 150 km por debajo de la superficie”, dijo la entidad inicialmente.

La entidad dio a conocer que existen al menos tres teorías de por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos.