Suscribirse

Nación

Nuevo temblor en Colombia sacude al país este jueves 11 de diciembre. Epicentro y magnitud

El más reciente movimiento telúrico volvió a tener como epicentro una de las regiones más sísmicas del territorio nacional.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 10:20 p. m.
Sismo temblor sismografo Colombia
El Servicio Geológico Colombiano reportó la actividad sísmica del país. | Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país un día después del fuerte sismo que despertó a los colombianos en horas de la madrugada.

De acuerdo con la entidad, el más reciente movimiento telúrico volvió a tener como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, epicentro del temblor del 10 de diciembre.

Contexto: Mhoni Vidente soltó inesperada predicción sobre temblor que ocurriría en país latino antes de que acabe 2025: “Vienen días claves”

En esta ocasión, el sismo de este jueves, 11 de diciembre, tuvo una magnitud de 3.5, localizado a 10 kilómetros de Los Santos y con una profundidad 145 kilómetros. Además de una latitud de 6.926 y una longitud de -73.163.

Este temblor tuvo una magnitud menor al del miércoles, que alcanzó un registro de 5.8 y se sintió en gran parte del país como Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, entre otras ciudad seres capitales.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio algunas explicaciones sobre la actividad sísmica en el departamento de Santander, donde dio a conocer que en esta región queda el Nido Sísmico de Bucaramanga.

“Un nido sísmico es una región que tiene una concentración inusual de actividad sísmica, de manera más o menos continua, y en Colombia tenemos el Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona ubicada en el departamento de Santander (debajo del municipio de Los Santos), en donde se observa este tipo de actividad sísmica, con hipocentros localizados a profundidades intermedias, cerca de los 150 km por debajo de la superficie”, dijo la entidad inicialmente.

La entidad dio a conocer que existen al menos tres teorías de por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos.

El Nido Sísmico de Bucaramanga tiene su origen asociado a fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre. Estas placas interactúan de forma compleja en esta zona reducida y los sismos que se producen tienen como epicentro al municipio de Los Santos”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Contundente aviso de la FIFA a la Liga Betplay: Orden debe cumplirse obligatoriamente antes del Mundial 2026

2. Gobernador de California ha declarado estado de emergencia en Condado de Mono a causa del “incendio Pack”

3. Pandora celebró la llegada de la Navidad y presentó su más reciente colección junto a celebridades en Bogotá

4. Servicio Geológico recibió fuerte llamado de atención por publicar en redes sociales mensajes en pro del Gobierno Petro

5. Esta es la razón por la que Donald Trump tiene la mano derecha morada: se le vio con venda durante el fin de semana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor hoyTemblor en ColombiaLos SantosSismo en Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.