Nación

Nuevo temblor en Colombia sacude varias regiones este jueves, 12 de febrero

Las autoridades monitorean la actividad sísmica del país.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

12 de febrero de 2026, 5:17 p. m.
Temblor en Colombia.
Temblor en Colombia. Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor que sacudió varias regiones en la tarde de este jueves 12 de febrero.

De acuerdo con la entidad que se encarga de monitorear la actividad sísmica del territorio nacional, sobre las 3:29 p. m. se registró un movimiento telúrico en el municipio de Mesetas, departamento del Meta.

Según el informe, este sismo tuvo una magnitud de 3.0 con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, de una latitud de 3.33 y una longitud de -74.29.

Este evento sísmico se suma a otro temblor que tuvo como epicentro el océano Pacífico y estuvo localizado en la frontera con Ecuador sobre las 9:37 de la mañana de este mismo jueves.

Este movimiento telúrico, que tuvo una magnitud de 4.7 con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, sucede en medio de la compleja situación que atraviesa Colombia con relación a la ola invernal.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos, Santander?

Las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentran en alerta por los constantes temblores que sacuden diariamente al territorio nacional.

Ante estos nuevos sismos en el país, no se han reportado afectaciones en infraestructura ni personas heridas; sin embargo, las autoridades pertinentes se encuentran haciendo un monitoreo permanente en varias regiones.

En los últimos días, se registró un fuerte temblor en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, que tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. Ese sismo ocurrió sobre las 12:59 del miércoles 11 de febrero.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en redes sociales.

