Nuevo temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este 21 de agosto: se confirmó el epicentro y la magnitud

Colombia quedó impactada desde el pasado 10 de agosto, debido al fuerte terremoto de 7.4 que azotó distintas zonas como Buenaventura, Manizales, Pereira, Cali y Chocó.

No obstante, durante las primeras horas de este viernes 21 de agosto de 2026, se reportaron varios movimientos sísmicos en el país, según la información divulgada en las cuentas oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Según información, los eventos más recientes ocurrieron en el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó, donde se registró un temblor de magnitud 3.3. Debido a que se trató de un movimiento de baja magnitud, hasta el momento no se han informado afectaciones relacionadas con este hecho.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo se presentó a la 3:37 a. m. El SGC indicó que los municipios ubicados más cerca del epicentro fueron Sipí (Chocó) a 22 km.

El otro temblor fue de 3.1 a las 5:46 a.m., con una profundidad de 41 km, en Istmina, Chocó, localizado a 29 km de Sipí. Horas antes, el SGC reportó que hubo un pequeño movimiento telúrico de 2.8 en esa misma zona, pero a las 3:28 a.m., con una profundidad superficial.

Los movimientos telúricos registrados en las últimas horas están relacionados con la constante actividad sísmica que caracteriza al territorio colombiano. La ubicación geográfica del país, en una zona de interacción entre diferentes placas tectónicas, hace que este tipo de eventos pueda presentarse en distintas regiones y en cualquier momento.

Ante esta situación, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) realiza un seguimiento continuo de la actividad sísmica en todo el país. La entidad se encarga de detectar y analizar los movimientos que se registran para mantener informada a la ciudadanía sobre cada evento.

Entre los datos que divulga el SGC se encuentran la magnitud del sismo, la profundidad, la hora exacta en la que ocurrió y el lugar donde fue localizado. Esta información permite conocer las principales características de los movimientos detectados en las diferentes zonas del territorio nacional.