Colombia registró varios movimientos sísmicos en las primeras horas de este martes, 18 de agosto de 2026, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Según el reporte, el más reciente evento se presentó en el municipio de Medio San Juan, en el departamento del Chocó, y tuvo una magnitud de 3.4 grados, que es relativamente baja, por lo que no se reportaron afectaciones asociadas a estos movimientos.

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 5:49 de la mañana, tuvo una latitud de 4.58° y una longitud de -76.73°. De acuerdo con la información del SGC, entre las poblaciones más cercanas estuvieron Sipí (Chocó) a 12 km, Nóvita (Chocó) a 43 km y El Dovio (Valle Del Cauca) a 55 km.

Un poco más temprano, a las 3:42 de la mañana hubo otro evento similar que tuvo como epicentro el municipio de Istmina, en el mismo departamento. En esta oportunidad, la magnitud fue de 3.1 y la profundidad superficial.

Asimismo, hubo una latitud de 4.44° y una longitud de -76.79°. Además, los municipios más cercanos fueron Sipí (Chocó) a 28 km, Trujillo (Valle Del Cauca) a 58 km y Nóvita (Chocó) a 60 km.

Los movimientos registrados hacen parte de la actividad sísmica habitual de Colombia, un país ubicado en una zona de interacción de varias placas tectónicas. Por esta razón, los temblores pueden presentarse con frecuencia en distintas regiones.

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El Servicio Geológico Colombiano realiza un monitoreo permanente de la actividad sísmica nacional y suministra información sobre la magnitud, profundidad y ubicación de cada evento. Las autoridades recomiendan consultar siempre los canales oficiales y mantener presentes las medidas de prevención ante la posibilidad de que ocurra un sismo de mayor intensidad.

Es clave indagar y no consumir noticias falsas o alarmantes, precisamente tras lo vivido el pasado lunes 10 de agosto. Las recomendaciones se mantienen activas, conservando la calma y el manejo adecuado ante esta clase de situaciones.