“Ocampo es terco y caprichoso”: la dura crítica de Rudolf Hommes al ministro de Hacienda de Petro

Ha transcurrido menos de un mes desde que Gustavo Petro resultó electo y varios líderes y sectores empiezan a criticar sus propuestas. Ese escenario es común, especialmente desde sectores opositores. Sin embargo, llama la atención que personas que apoyaron esa campaña lancen pullas desde ya cuando ni siquiera Petro se ha posesionado.

El exministro de Hacienda Rudolf Hommes ha criticado prácticamente todas las ideas del presidente electo y su gabinete designado. Y, en las últimas horas, cuestionó duramente a José Antonio Ocampo, quien será el próximo ministro de Hacienda.

“El doctor José Antonio Ocampo es un hombre que conoce de Economía. Pero es terco y caprichoso. Dicen que quiere imponer el control de cambios. Y tengo mis dudas sobre si fue buen ministro de Hacienda”, aseguró el exministro a Voces RCN.

Hommes también ha cuestionado la propuesta de eliminar las EPS de la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho. “¿Y quien responde cuando nos enfermemos? ¿El Estado? Me parece una fórmula para un caos. El estado en Colombia no responde por lo que ya tiene y se va a echar encima ese problema. No pinta nada bien”, aseguró el exministro de Hacienda.

Hommes, en otro mensaje, señaló que aunque el sistema de salud no es perfecto atiende a la mayoría de población y dijo que una reforma debería empezar por atender a la población rural. “No se debe correr el riesgo de destruir algo que funciona antes de tener andando algo mejor. Puede traer consecuencias trágicas y causar una hecatombe en salud”, dijo Hommes.

Todos los días se conoce una crítica más fuerte de @rudolf_hommes al gobierno de @petrogustavo. ¿Alguien me explica por qué votó por él? Nada de los que está proponiendo es nuevo; y el nombramiento de Ocampo estaba cantado. https://t.co/H1p72RiX0Z — Cristina Plazas M. (@cristinaplazasm) July 13, 2022

El exministro de Hacienda también cuestionó la propuesta de reforma agraria de Petro. Su ministra designada de Agricultura, Cecilia López, ha dicho que la mayoría de los productos que consuman los colombianos deberían ser nacionales. “El objetivo de producir en Colombia el maíz, la soya, el arroz y ojalá el trigo que se importa es válido y creo que alcanzable en varios años. Hay que hacerlo sin provocar una hambruna o una crisis alimentaria. No queremos repetir las hambrunas de Mao o de Stalin por caprichos”, señaló Hommes.

El exministro explicó que la estrepitosa subida del dólar no solo es un fenómeno mundial, sino que también ha obedecido a la incertidumbre que se ha generado por los anuncios de Petro y algunos integrantes de su gabinete.

“Entre el 6 de junio y hoy el peso colombiano se ha devaluado 12.96%. En el mismo periodo, el peso chileno se devaluó 3.4% y el euro 3.3%. No es correcto pensar entonces que la devaluación acelerada del peso es ‘un fenómeno mundial’ cuando se devalúa 3 veces más que las otras”, dijo Hommes. “Va a ser necesario anunciar cuál va a ser la reforma tributaria y fiscal”, pidió el exministro.

Hommes inicialmente respaldó en la campaña a Alejandro Gaviria para las consultas interpartidistas, luego dijo que votaría por Sergio Fajardo en la primera vuelta. Para la segunda, decidió apoyar la campaña de Petro. Aunque los primeros días destacó el nombramiento de varios de los ministros designados, últimamente ha criticado las ideas que el nuevo gobierno ha lanzado.

Así lo hizo ver la exdirectora del ICBF Cristina Plazas. “Todos los días se conoce una crítica más fuerte de Rudolf Hommes al gobierno de Gustavo Petro. ¿Alguien me explica por qué votó por él? Nada de los que está proponiendo es nuevo; y el nombramiento de Ocampo estaba cantado”, dijo Plazas.