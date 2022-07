Ofrecen pruebas rápidas de VIH en varias ciudades del país por aumento de casos

En medio del alza de casos de VIH en varias regiones del país, la organización gubernamental Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio) lanzó una campaña que busca la prevención de esta enfermedad a través de la educación, la comunicación y las pruebas rápidas de detección.

Las ciudades en las que se llevará a cabo serán Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Cali y Pereira, además de las zonas aledañas a estas urbes en las que el Gobierno nacional, en conjunto con organizaciones internacionales como el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, estarán apoyando la detección y prevención del VIH con la entrega de pruebas rápidas de diagnósticos a los interesados.

Además del VIH, también se estará realizando intervención de otras enfermedades como la tuberculosis y la covid-19. Grupos de campaña con el eslogan “Hey, hey, ¡Es contigo!”, estarán distribuidos en plazas públicas atrayendo a la ciudadanía para que se sienta apoyada en el proceso, así como educando sobre las formas de prevención y las generalidades de cada enfermedad.

“La educación y las alianzas estratégicas son fundamentales en el control de estas dos enfermedades. La colaboración y liderazgo de Paloquemao nos permitirá llegar con nuestra campaña ‘HEY, HEY, ESTO ES CONTIGO’ a sus miles de visitantes y, por lo tanto, también a miles de hogares que se abastecen de alimentos en sus instalaciones, ¡gracias Paloquemao!”, expresó la gerente de ENTerritorio, Lina Becerra, haciendo referencia al lanzamiento oficial de la estrategia en Bogotá.

Así se lleva acabo en la plaza de Paloquemao la campaña "HEY, HEY, ESTO ES CONTIGO” que busca promover la prevención del VIH. 👉https://t.co/Zou23bW4Cl pic.twitter.com/6Fruae9rUt — hsbnoticiasoficial (@HSBnoticias) July 30, 2022

Uno de los puntos más importantes para los expertos es el hecho de que la infección pueda detectarse a tiempo, ya que esto permite iniciar un tratamiento con medicamentos antivirales oportunamente, aumentando las probabilidades de éxito.

De hecho, en este proceso de diagnosticar al paciente hay algunas herramientas como las autopruebas de VIH, que pueden ser una alternativa en busca de rapidez.

En Colombia existe uno de estos tipos de prueba que, aunque está disponible en organizaciones no gubernamentales (oenegé), no es muy conocida y su uso es limitado. No obstante, cuando un colombiano quiere hacerse una serología, los profesionales de la salud puede apoyarlo con una de estas pruebas rápidas.

A 40 años de iniciada la pandemia de VIH/Sida, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas ONUSIDA estima que actualmente 37.7 millones de personas viven con VIH en todo el mundo.

En Latinoamérica, estos serían 2.4 millones y específicamente en Colombia, en 2021, se identificaron 134,636 personas que viven con VIH, representando un incremento del 30.1 % sobre los notificados en el 2020.

Asimismo, el 77,41 % de estas personas son hombres, la mayoría en un rango de edad entre 25 y 34 años.

De acuerdo con el doctor Carlos Álvarez, médico infectólogo, una tercera parte de estos nuevos casos que se detectan se encuentran en un estadio avanzado. La detección del virus en esos casos tiene un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad.

El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) estableció los lineamientos y guía de práctica clínica para la realización de pruebas rápidas fuera de laboratorios. Una de las que están disponibles en las oenegé del país es la CheckNOW HIV Self-Test.

Como esta, hay varias que funcionan con una punción en el dedo, depositando la sangre en la prueba y arrojando resultados en cerca de 15 minutos. También hay algunos test que se pueden realizar con la saliva de la persona. Su principal ventaja es la discreción y comodidad.