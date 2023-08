“Ofrecieron plata a los policías”, Así fue la captura de los asesinos de un comerciante que salía de un gimnasio en el norte de Bogotá

Lo que no se sabía es que los asesinos fueron capturados sólo horas después. La inmediatez de la noticia llegó, a través de los medios de comunicación, al celular de un policía en el sur de Bogotá, que reconoció la moto en la que se movilizaban los homicidas.

El uniformado, junto con sus compañeros, instalaron puestos de control en la localidad de Ciudad Bolívar y los asesinos cayeron. Cuando identificaron la moto, los policías solicitaron una requisa, algo de rutina, a lo que están acostumbrados todos los motociclistas en Bogotá, lo que no sabían, era que los estaban buscando.

Este miércoles un juez de control de garantías atiende la solicitud del ente acusador de imponer una medida aseguramiento en contra de los dos hombres y que permanezcan privados de la libertad, no sólo por el porte ilegal, el soborno a la policía, sino el homicidio del comerciante.

El lujoso carro

Los antecedentes

Los investigadores establecieron que Ortega García, la víctima, tenía antecedentes por extorsión, estafa y narcotráfico. Las labores de verificación en el lugar de los hechos permitieron conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del crimen. Sin embargo, todo resultó confuso, pues, de acuerdo con las versiones, en contra del hombre no existían amenazas .

La misma alcaldesa de la ciudad, Claudia López, entregó detalles del crimen y de los antecedentes de la víctima, mientras advirtió que si el hombre tenía cuentas pendientes con la justicia, debió ser sometido a la ley y no a las balas. Además, hizo otra advertencia respecto de la situación de seguridad en la ciudad.

“La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. ¡Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia, no a sicarios! El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal ”, señaló la alcaldesa a través de sus redes sociales.

La víctima

“¡Hasta cuándo el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! Tienen que darnos, no quitarnos policía”, explicó la alcaldesa.