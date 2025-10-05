Olmedo López salpica al exministro Luis Fernando Velasco y revela su cercanía con Martha Peralta para apoyar la reforma pensional

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue uno de los poderosos alfiles del presidente Gustavo Petro, que terminó salpicado en el escándalo de la UNGRD y un supuesto acuerdo con el congresista Julio Elías Chagüi, para comprar la conciencia de los senadores que integraban la Comisión Primera.

SEMANA revela en exclusiva un nuevo capítulo que salpica a Velasco con la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, a quien la habría nombrado como su “referente” en la Comisión Séptima del Senado en el año 2023, época en la que se debatía la controvertida reforma pensional.

En un interrogatorio que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, le entregó a la Fiscalía el 15 de julio de 2024, confesó que Luis Fernando Velasco le dio la instrucción de “acompañar” a la Comisión Séptima, dejando claro que todo se trataría de contratos o puestos al interior de la entidad que lideraba.

López llegó a esa conclusión el 13 de junio de 2023, cuando se reunió con las senadoras Martha Peralta y Berenice Bedoya, y su “acompañamiento” en el Congreso terminó en la revisión de dos contratos que se estaban buscando en los departamentos de Meta y Casanare.

Sin embargo, López le contó a la Fiscalía que antes de ese encuentro, el entonces ministro del Interior le referenció a la “senadora Martha Peralta como el referente en la Comisión (Séptima) que está liderando a nombre del Gobierno como senadora, o sea, en otras palabras, entiéndase con Martha”.

Después de esa instrucción, el exdirector de la UNGRD le contó a la fiscal del caso que una semana después se reunió con la senadora Martha Peralta en dicha Comisión, donde le presentó a la congresista del partido Alianza Social Independiente - ASI, Berenice Bedoya.

Según Olmedo, ese 13 de junio de 2023 “yo quedo ahí en un espacio entre las dos (Berenice Bedoya y Martha Peralta) y ahí me muestran la necesidad de ayudarme con esto, este contrato, o sea, sáquenos ese contrato”.

López explicó que ese mismo día, la senadora Bedoya le envío dos cuadros con los contratos que aparentemente necesitaba priorizar en Aguazul, Casanare, y en Puerto Concordia, Meta, pero dos días después, es la congresista del Pacto Histórico la que le envía esa misma información.