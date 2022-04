Otra denuncia en la Procuraduría para el alcalde Daniel Quintero: ahora lo señalan de participación política

Por un supuesto apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro, por el movimiento Pacto Histórico, Simón Molina, quien es concejal de Medellín, impuso una denuncia en contra del alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, ante la Procuraduría Nacional.

Al parecer, el concejal estaría buscando que se investigue al mandatario local por participación política, luego de que este recolectara una serie de fotografías, incluyendo una durante las votaciones legislativas de este 13 de marzo, así como trino y declaraciones en contra de Quintero. Incluso, argumentaría que el alcalde votó por el Pacto Histórico en la consulta presidencial de los últimos comicios.

Molina habría explicado en su carta para la Procuraduría, que según el material probatorio, el alcalde Quintero habría excedido los límites de la legalidad en cuanto a su participación en política, por lo que debería ser sancionado disciplinariamente. “Actúa por fuera de todos los límites que impone la ley, sin temor a que los órganos de control cumpla función”, expresa en la misiva.

Aunque en varias ocasiones el concejal ha dejado en claro su opinión sobre Daniel Quintero, esta vez tomó acciones en su contra, afirmando que este hombre estaría favoreciendo desde su puesto la campaña política de Petro, incluso, recordó una rueda de prensa en la que el alcalde informó sobre la renuncia de dos de sus funcionarios, afirmando que estas personas iban a trabajar por el país, y según afirma Molina, estas personas que dejaron la administración de Quintero habría comenzado a trabajar para el Pacto Histórico.

“Me parece que está actuando de manera indebida y participando en política, claramente en favor de la campaña de Gustavo Petro”, insistió el concejal Molina sobre Quintero y agregó, “Adicionalmente, hay muchas denuncias por parte de contratistas, por parte de funcionarios que se están poniendo a disposición desde la campaña de Quintero y con recursos públicos”, asegurando que también se habrían utilizado fondos indebidos para impulsar la candidatura de Petro.

Durante su queja, el concejal Molina agregó las palabras que dijo el alcalde Quintero, durante uno de sus discursos después de las elecciones del 13 de marzo, cuando pidió un reconteo de los votos supuestamente a favor del Pacto Histórico, para determinar el total de curules que este debería ostentar en el Congreso.

“Ya estamos cansados de un sistema electoral que no le da garantías a la democracia en Colombia. Ahora, no es participación en política porque las elecciones ya pasaron, estoy hablando de lo que ya pasó. Esta Alcaldía sí ha hecho algo es darle garantías a todos”, habría dicho el alcalde de Medellín, pidiendo a la Registraduría que hiciera un reconteo de votos, alegando que se necesitaba un cambio en el sistema electoral colombiano, ya que este, al parecer, no daba las garantías necesarias en las elecciones.

Aunque la Procuraduría no ha emitido una comunicación al respecto de esta investigación, sería otra que se le suma en la entidad gubernamental al mandatario local, quien ya tiene dos procesos disciplinarios abiertos y más de once preliminares sobre diferentes temas. Incluso, este febrero se le interpusieron tres quejas más por incurrir en irregularidades al viajar a Miami (Estados Unidos) a mediados de noviembre de 2021 a realizar actividades que, presuntamente, nada tenían que ver con su mandato.

Igualmente, será indagado por sus declaraciones púbicas en contra del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (Sinpro), a finales del año pasado en medio de la venta de acciones y movimientos empresariales que se registraron.