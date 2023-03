¿Para dónde va el sistema de salud colombiano? Llega el evento que reúne a las voces más importantes del sector

Con la llegada de GustavoPetro a la Presidencia de la República, el país experimenta una serie de cambios, anunciados por el entonces candidato en medio de su campaña. Una de esas grandes transformaciones, que ha generado inquietud en la opinión pública, es la salud.

Cifras del Ministerio de Salud revelan que hoy Colombia alcanza el 99,6 por ciento de la cobertura del aseguramiento universal, con una distribución de 24.399.839 personas en el régimen contributivo y 24.745.934 en el subsidiado. Sin embargo, el país enfrenta grandes retos en política de prevención, atención primaria integral y en cierre de brechas, por ejemplo, en el acceso a tecnologías en salud.

En cabeza de la ministra de Salud, Carolina Corcho, el 13 de febrero pasado el Gobierno nacional radicó el proyecto de reforma a la salud. Según el presidente Gustavo Petro, esta iniciativa pretende crear un modelo de atención primaria, tener la administración pública de los recursos del sistema y dignificar el trabajo del capital humano.“Lo que queremos con esta reforma es que los médicos puedan ir a los lugares más apartados del país y atender a los enfermos; que las mujeres embarazadas tengan el tratamiento adecuado para ellas y sus hijos. Se busca un sistema más democrático para garantizar el derecho a la vida. Si no tenemos un derecho universal a la salud, no será posible la paz total”, precisó el mandatario.

Sin embargo, las críticas al proyecto no se han hecho esperar. Las preocupaciones son evidentes. Expertos señalan que, si bien el sistema de salud necesita ajustes, no es necesario llevar a cabo una reforma que eche a perder lo que el país ha construido a lo largo de tres décadas. Las EPS, por ejemplo, tienen gran incertidumbre sobre su futuro. Paula Acosta, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), sostuvo que, con el proyecto de reforma presentado, “las EPS desaparecen del modelo y no está claro quién asume la gestión del aseguramiento de los pacientes. No se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero”.

Varios sectores le han pedido al presidente de la república establecer consensos para acordar una reforma que deje de un lado el activismo y se enfoque en el bienestar de los colombianos. Frente a esto, el mandatario anunció que “hemos acordado que los presidentes de los partidos traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados. En la democracia la diversidad es vital, y la búsqueda en medio de la diversidad y consensos ha sido un principio del Gobierno”, sostuvo Petro.

