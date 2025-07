Paro de arroceros: advierten que no se ha llegado a un acuerdo y piden que los gobernadores sean escuchados

En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, pidió este domingo, 20 de julio, que se aclare que aún no hay acuerdo para levantar el paro de arroceros, el cual se adelanta desde la semana pasada.

Cortés, quien se reunió el pasado sábado con arroceros de su departamento, asegura en la misiva que los arroceros consideran que el acuerdo todavía no se ha materializado y que decir lo contrario es un “error”.

“Los arroceros consideran que no existe un acuerdo que permita avanzar en el levantamiento del paro, y que es un error comunicar lo contrario a la opinión pública como se está haciendo, pues esto solo motiva que la protesta escale y que los arroceros sientan la necesidad de alzar aún más fuerte su voz con el objetivo de ser escuchados y de que no se desconozcan sus derechos", expresó la mandataria departamental, quien pidió al mandatario que se tenga en cuenta en los diálogos a los gobernadores de las regiones afectadas por las protestas y bloqueos.

“Recordarle, presidente, que lo que se vive en el Meta no es un conflicto aislado, sino que hace parte de una protesta que suma más de nueve departamentos y diferentes sectores, y que responde a un clamor colectivo que, de no ser escuchado, pone en riesgo la economía y la seguridad alimentaria de todo el país. Así mismo, que el Meta y el resto de departamentos de Colombia estamos listos para aportar en la negociación no solo generando espacios de diálogo como estos, sino participando de los que ustedes como Gobierno Nacional organicen", subraya en la carta.