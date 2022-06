Peñalosa envió fuerte mensaje por los políticos que acompañan a Petro; Roy Barreras no se quedó callado

Enrique Peñalosa publicó en Twitter un mensaje contra el candidato Gustavo Petro del Pacto Histórico, quien se medirá en las urnas con Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio, para conocer al presidente de Colombia en el periodo 2022-2026.

Peñalosa, quien anunció el apoyo al ingeniero Hernández para la próxima jornada electoral, también lanzó pullas contra algunos políticos que acompañan a Petro en esta campaña hacia la presidencia.

“Petro y su equipo para el cambio: Ernesto Samper, Benedetti, Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Piedad Córdoba”, escribió el exalcalde de Bogotá en su cuenta de Twitter.

Petro y su equipo para el cambio: Ernesto Samper, Benedetti, Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Piedad Córdoba…🥴 — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) May 30, 2022

Uno de los implicados en el trino de Peñalosa es Roy Barreras, quien le respondió también en la red social al exalcalde.

Hay apreciado Enrique. En tu última campaña a la alcaldía fuiste a mi apartamento, buscaste apoyo, fue una cena agradable. Todo mi respeto a tu formación como urbanista y demócrata institucional. Pero sin hipocresía para la galería. Ya no te sirvo? — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 31, 2022

Pero este no es el único mensaje de Peñalosa para Petro en los últimos días, pues este martes ya había publicado en Twitter otra pulla contra el candidato del Pacto Histórico. “Para Gustavo Petro y sus seguidores, la definición de uribista es: cualquiera que no sea petrista”.

Para Petro y sus seguidores la definición de uribista es: cualquiera que no sea petrista. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) May 31, 2022

Cabe mencionar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha mantenido al margen de la contienda presidencial, luego de conocerse los resultados de la primera vuelta del pasado domingo. No ha tomado una postura política sobre una candidatura reciente y ni siquiera el Centro Democrático, su partido, ha fijado un respaldo en esta carrera final por la Casa de Nariño.

Petro y Hernández fueron quienes salieron victoriosos. El senador de la Colombia Humana, con el 99,99 % de las mesas escrutadas, sacó 8′527.768 votos para el 40,32 %, mientras que el exalcalde de Bucaramanga logró 5′953.209 votos para el 28,15 %.

El fenómeno político que dejó la jornada electoral del pasado domingo, sin duda, fue el triunfo de Hernández. El exalcalde de Bucaramanga lanzó su candidatura de forma independiente y, con un discurso sencillo y efectivo contra la corrupción y la política tradicional, quedó de finalista en la carrera por la Casa de Nariño. Sin alianzas de partidos, sin recibir financiación, sin maquinarias, logró derrotar a Gutiérrez, quien tenía el apoyo de las principales colectividades y estructuras partidistas.

Después de conocerse estos resultados, las reacciones y apoyos políticos no se hicieron esperar. Los primeros en anunciar su apoyo a Rodolfo Hernández fueron Federico Gutiérrez y su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara.

“Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para colombiano”, dijo el ahora excandidato en su discurso después de las elecciones.

En la mañana del lunes, 30 de mayo, llegó otra reacción de parte de la coalición Equipo por Colombia, esta vez del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien afirmó que la ideología de Gustavo Petro “es del siglo pasado” y en ese sentido anunció su voto a favor de Rodolfo Hernández.

“Votaré por Rodolfo. Petro demostró en la Alcaldía que es un pésimo gobernante. Sus propuestas le harían un daño grave a la economía, ocasionarían desempleo, dejarían a millones sin oportunidades”, precisó Peñalosa.

Luego, el exmandatario de los bogotanos puntualizó: “Su ideología es del siglo pasado, gastada y fracasada en muchas partes”.