“Perpetúa la discriminación racial y la violencia verbal y física”: Luis Gilberto Murillo sobre caso Polo Polo

Una gran controversia se desató en las últimas horas en las redes sociales, tras un video en el que aparece el humorista Alejandro Riaño, actuando bajo su personaje Juanpis González, en el que lanza fuertes palabras en contra del influenciador y aspirante a la Cámara de Representantes Miguel Polo Polo.

“Robar es jodido. Polo Polo, primo suyo, vea cómo lo hace”, le dijo Riaño al actor Ómar Murillo en una de sus particulares entrevistas. Cuando el invitado le preguntó sobre el ahora aspirante al Congreso, el humorista le respondió: “Un negrito ahí, muy chévere. Del Centro Democrático. De la familia, pero es muy chistoso porque cree que le vamos a dar el aval algún día, de alguna vaina. Es pobre, negro y gay”.

En Vicky en Semana, Polo Polo advirtió que tomará acciones legales en contra de Riaño, de quien dijo “ataca a todo el mundo y se siente blindado al decir que es Juanpis González”. “No me afecta de manera emocional, pero obviamente sí afecta como ser humano mi dignidad ante la opinión pública, porque él me está acusando de hechos de ladrón. Entonces yo lo reto a él públicamente a que me muestre una prueba de qué recursos públicos o privados me he robado. Este personaje está utilizando su creación para atacar a todo el mundo de manera personal, pero él se siente blindado porque según él es un personaje de ficción y, por ende, no hay que prestarle relevancia a lo que diga”, dijo el aspirante al Congreso.

En medio de la controversia, el exministro de Ambiente y candidato presidencial Luis Gilberto Murillo cuestionó al humorista y señaló que los comentarios realizados, a través de su personaje Juanpis González, no son “válidos” y perpetúan la discriminación.

“Esos comentarios no son válidos ni en chiste. Eso perpetúa la discriminación racial y la violencia verbal y física en contra de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera”, dijo a SEMANA el exministro de Ambiente, uno de los dos candidatos afro que actualmente aspiran a la Presidencia de la República.

“Ellos simplemente atacan a la persona”

En su entrevista con Vicky en SEMANA, Polo Polo también dijo que aquellas personas de corriente política de izquierda “eran así”, haciendo referencia a Alejandro Riaño.

“Ellos no aportan ideas, no hacen debate, ellos simplemente atacan a la persona. La idea de ellos es empezar a atacar a la figura de la persona para deslegitimarla; ellos no atacan el mensaje y empiezan a tejer una serie de información falsa sobre esta persona para que todo lo que esta diga, aun cuando tenga razón, no sea tenido en cuenta. Esa es una estrategia perfecta que ellos han aplicado con todos sus contradictores a lo largo de la historia”, agregó.

También manifestó que no concebía que en pleno siglo XXI una persona esté utilizando el color de piel para atacar a su contradictor, dejando de lado los argumentos. En tal sentido, se preguntó qué “tienen en la cabeza estas personas”.

“Ellos me critican mucho porque supuestamente yo abrazo las ideas de derecha y que por ser negro tengo que ser de izquierda. Y hay que tener sentido común y conocer la historia para darse cuenta que la izquierda siempre ha sido la que ha hostigado y maltratado a los negros”, señaló el candidato a la Cámara de Representantes.

Así mismo, Polo Polo dijo que lo indignó ver que Ómar Murillo, quien era el entrevistado en el momento en que Alejandro Riaño, en su personaje de Juanpis, lanzó los polémicos comentarios contra él, terminó “festejando” lo que decía.

“Me aparece degradante y más viniendo de él, sabiendo que él es negro –Ómar Murillo–, ha padecido lo que es el racismo y ha luchado precisamente en contra del racismo. Entonces es una incoherencia dar una lucha racista y después sentarse con una persona que hace un papel, de hecho despreciable, y burlarse de alguien de su raza, de su hermano de misma sangre (...). Yo sí hago un llamado a esta persona a que sea coherente con su mensaje a la sociedad”, aseveró Polo Polo.