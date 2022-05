Petro arremete contra María Fernanda Cabal por pedir votar por Rodolfo Hernández

Luego de conocerse un video de la senadora María Fernanda Cabal buscando votos del uribismo para que se vayan a la campaña electoral de Rodolfo Hernández, Gustavo Petro comparó al ingeniero con el exvicepresidente colombiano.

“Así manipulan al pueblo. Le venden el cambio y es Uribe”, se lee en la publicación de su Twitter oficial, junto al video de la congresista donde se le ve hablando por teléfono pidiendo ayuda para la segunda vuelta del próximo 19 de junio.

Así manipulan al pueblo. Le venden el cambio y es Uribe. pic.twitter.com/nbRQqjKrHQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 30, 2022

En el video, que ya es viral en redes sociales y que critica Petro, se ve a María Fernanda Cabal hablando y asegurando que toca buscar los votos de los demás candidatos para que sumen y se vayan a sumar junto a los casi seis millones que consiguió Rodolfo.

“El mensaje de Rodolfo era un mensaje claro y contundente, simple, sin adornos, sin muchas propuestas; entendió que su edad no es óbice para no participar ni sentirse amilanado; sacó provecho de sus desventajas, el humor, esto cautivó a la gente y votó en contra del establecimiento. Ahora lo que nos toca es sumar todos los votos, los de Federico, John Milton, Enrique (Gómez) y del mismo Fajardo que no se van a ir donde Petro para el candidato Rodolfo Hernández”.

Ya varios políticos que van en contra del candidato del Pacto Histórico han mostrado su preferencia por el exalcalde de Bucaramanga, tal como lo hizo Federico Gutiérrez en su discurso final. Los 5.058.010 votos conseguidos por Fico en la primera vuelta y su espaldarazo a la aspiración de Rodolfo Hernández representan un apoyo sustancial para el candidato independiente.

“Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para Colombia”, destacó el exmandatario de Medellín.

El candidato Enrique Gómez también anunció su apoyo para la segunda vuelta presidencial que definirá al mandatario de los colombianos para el período 2022-2026. “Nos pondremos al servicio de la campaña de Rodolfo Hernández para detener el mal socialismo y la ruptura democrática implícita en la aspiración de (Gustavo) Petro. Queremos evitar que se instale una dictadura de corte socialista que destruya el empleo, la libertad y la propiedad privada”, afirmó Gómez.

En entrevista con medios de comunicación, Fajardo reveló en las últimas horas que recibió una llamada de Rodolfo Hernández durante la noche del domingo 29 de mayo mientras se conocían los resultados del preconteo. “No sé qué tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro, nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar”, expresó Sergio Fajardo. Así mismo, anticipó que hablará con su coalición para definir si van a apoyar a uno de los dos candidatos que mantienen su aspiración presidencial.

“Tengo una responsabilidad de cómo poder aportar a Colombia y cómo empezar una nueva etapa en mi vida. Quiero profundamente a Colombia, he luchado por unas ideas que creo que muy pronto estarán más vigentes que nunca”, agregó.